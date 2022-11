Referendum: Die Basler Steuervorlage kommt vors Volk

Referendum Basel-Stadt stimmt über die geplanten Steuersenkungen ab Die Juso, die Grünen und die Basta reichen das Referendum gegen die Steuersenkungen im Kanton Basel-Stadt ein. Der Kompromiss zwischen den Bürgerlichen und der SP droht zu scheitern. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Bald entscheidet das Basler Stimmvolk: Über 2300 Unterschriften wurden gegen die Steuervorlage gesammelt. Archivbild: Roland Schmid

Im Kanton Basel-Stadt sollen die Steuern gesenkt werden. Das vom Grossen Rat verabschiedete Steuerpaket würde zu jährlichen Ausfällen in der Höhe von 112 Millionen Franken führen, steht in der Präsentation des Kantons Basel-Stadt. Die Juso, die Grünen und die Basta reichen diesen Mittwoch um 12.15 Uhr das gesammelte Referendum ein. Über 2300 Unterschriften werden vom überparteilichen Komitee im Rathaus abgegeben, schreibt dieses in einer Mitteilung. Die Vorlage kommt am 12. März 2023 vor das Volk.

Das umfassende Steuerpaket sieht eine Senkung der Einkommenssteuer, Vermögenssteuer sowie höhere Abzüge für die Krankenkassenprämien, für die Kinderbetreuung und einen höheren Sozialabzug vor. Es ist ein Kompromiss zwischen den Bürgerlichen und der SP. Während die Bürgerlichen die Steuersenkungen für Vermögende unterstützen, sind die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zufrieden mit den Abzügen im sozialen Bereich.

Jungpartei fordert die Mutterpartei heraus

Das Grün-Alternative Bündnis (GAB) war bereits in der Grossratsdebatte unzufrieden mit der Vorlage. Sie forderten erfolglos die Rückweisung des Steuerpaketes an die Regierung. Ebenfalls scheiterte der Antrag des GAB, der forderte, auf die Entlastung der hohen Einkomme zu verzichten. «Die Senkung der Vermögenssteuer entlastet bei genauer Betrachtung absolut die Falschen», sagt Heidi Mück, Grossrätin der Basta.

Basta-Grossrätin Heidi Mück: «Die Senkung der Vermögenssteuer entlastet bei genauer Betrachtung absolut die Falschen.» Keystone

Aus denselben Gründen wie die Grünen und die Basta engagiert sich die Juso gegen die Reform. «Menschen mit sehr hohen Einkommen profitieren viel stärker, da bereits der unterste Einkommenssteuersatz gesenkt wird», sagt Nino Russano, Präsident der Juso Basel-Stadt. Mit der Unterstützung des Referendums durch die Juso engagiert sich die Jungpartei der SP gegen die Haltung ihrer Mutterpartei. Die Vorlage ist ein Gegenvorschlag zur Gemeindevorlage Entlastung von Familien aus Riehen aus dem Finanzdepartement, welches von Tanja Soland (SP) geführt wird.

Investitionen statt Einsparungen

Die jungen Genossinnen und Genossen sehen in der Steuerreform ausserdem eine «Verwässerung» ihrer Topverdiener-Initiative. Am 19. Mai 2019 wurde diese von der Basler Stimmbevölkerung mit 52,7 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Die Stimmbevölkerung habe mit der Annahme der Initiative klargemacht, dass sie eine faire und gerechte Besteuerung von Personen mit hohen Einkommen wünsche, schreibt die Juso in einer Medienmitteilung. Das Steuersenkungspaket missachte dies und sei daher aus Sicht des Referendumskomitees unausgewogen.

Nach Ansicht des Referendumskomitees sollte der Kanton Basel-Stadt die finanziellen Überschüsse der letzten Jahre nicht in Form von Steuersenkungen, insbesondere für die vermögendsten Personen, kompensieren. Wichtig wären Investitionen in den Klimaschutz, den sozialen Wohnbau oder die Bildung, schreibt das Komitee in einer Mitteilung.

Gerade in Zeiten der Inflation sei die Unterstützung von geringverdienenden Haushalten wichtiger als Steuererleichterungen für Vermögende. Diese würde in der Vorlage fehlen. «Das geplante Steuersenkungspaket beinhaltet praktisch keine Begleitmassnahmen für die breite Bevölkerung», sagt Harald Friedl, Grossrat der Grünen.

