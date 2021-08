Die Regenfälle haben der Region Basel nicht nur geschadet

Regenfälle in der Region Endlich mal wieder ein guter Sommer! Der Sommer 2021 besticht bis jetzt mit reichlich Niederschlag. Was beim Menschen für Nasenrümpfen sorgt, ist Balsam für die Natur. Maximilian Karl Fankhauser 10.08.2021, 05.00 Uhr

Dem Hardwald geht es nach dem verregneten Sommer gut. Nicole Nars-Zimmer

Sonnenstunden waren in den letzten Wochen eine Rarität. Wer aus dem Fenster schaute, hatte Glück, wenn er nur Wolken sah. Die Male, in denen man mit dem Fahrrad trocken von A nach B gelangte, lassen sich an einer Hand abzählen. Doch wie so oft, lassen sich auch dieser Situation positive Aspekte abgewinnen. Der Regen: Den Sommermensch nervt’s, die Natur freut’s! Die starken Regenfälle der letzten Tage und Wochen haben vor allem für die Natur einen wunderbaren Effekt. Litt sie in den vergangenen Sommern noch unter der Dürre und den vielen Hitzetagen, so konnte sie sich im Sommer 2021 gut erholen.

Emanuel Trueb, Leiter der Stadtgärtnerei Basel-Stadt, kann den Wetterumständen der letzten Wochen sehr viel Positives abgewinnen: «Der Vegetation hat es extrem gut getan. Die vielen Wasserspeicher im Boden konnten wieder aufgefüllt werden und die Natur ist nun wieder für heissere Tage gerüstet.» Vor allem hier in der Stadt, wo die Vegetation grösstenteils auf kiesigen Böden gedeihe, sei die Niederschlagsphase äusserst wichtig gewesen. «Wenn das Wasser unter asphaltiertes Gelände gelangen will, dauert dies einige Zeit, da es seitlich in die Böden eindringen muss.» Somit können auch Bodenstrukturen unter dem Asphalt für Baumwurzeln wieder aktiviert werden.

Stabilisation der Bäume dank Wurzelwachstum

Auch der Zuwachs der Biomasse sei in den letzten Wochen signifikant gestiegen. «Wir können mit neu gepflanzten Bäumen niemals die Wirkung der jetzt in dieser kurzen Zeit gebildeten Biomasse erzeugen», sagt Trueb. Das Beste daran: «Jeder Meter an Zuwachs von Baumkronen steht im nächsten Jahr zur Verfügung.» Diese hätten eine klimaregulatorische Funktion, so der Leiter der Stadtgärtnerei. Zur Veranschaulichung: Nach der Pflanzung eines Baumes dauert es schon einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis der Baum eine stadtklimatische Leistung zu erbringen vermag. «Wenn ich heute einen Baum pflanze, dauert es etwa 20 Jahre, bis dieser eine gewisse stadtökologische Wirkung entfaltet. Darum müssen wir zusätzlich zum Zuwachs eben auch Jungbäume setzen.»

Doch nicht nur die für das menschliche Auge sichtbare grüne Oberfläche freut sich ob dem Regen: «Die an der Oberfläche herangewachsene Menge wächst auch im Untergrund», sagt Trueb. Dieses Wurzelwachstum verhelfe den Bäumen zu einer Stabilisierung und Erholung; die neuen Wasserreserven seien daher sehr wertvoll für die Zukunft. Laut Trueb müsste zudem auch der Grundwasserspiegel gestiegen sein.

Die Tiere haben genug zu fressen

Auch Christian Kleiber, Revierförster und Betriebsleiter des Forstbetriebs der Bürgergemeinde der Stadt Basel, ist froh, dass die Wasserreserven in den Wäldern wieder aufgetankt sind. Für die Wälder in der Region, wie zum Beispiel den Hardwald, sei es wichtig gewesen, dass sie wieder einmal durchatmen konnten. «Es ist gut, dass die Fabrik das ganze Jahr läuft», sagt Kleiber. Die Bäume können somit Zucker produzieren, Stärke ablagern und der Wald sehe wieder grün aus. «Nun kann sich der Wald erholen. Die Vegetation hat Reserve, und das Laub ist stark.» Auch für Menschen, die im Wald arbeiten, seien diese Witterungsverhältnisse angenehm. «Sie arbeiten lieber im Regen als bei 37 Grad an der Hitze», sagt Kleiber.

Wenn man in den Quartieren umherläuft, fallen auch die spriessenden Schrebergärten auf. Dies bedeutet auch mehr Grüngut, welches für Biogas verwendet werden kann. Von einem Biogas-Boom zu sprechen, sei aber verwegen, meint Mike Keller, Verwaltungsratspräsident der Firma Kelsag Biopower AG. «Durch den Regen gibt es die eine oder andere Tonne mehr Grüngut, die verwendet werden kann.» Der Zuwachs im ersten Halbjahr belaufe sich auf vier bis sechs Prozent.

In den Landwirtschaftsbetrieben der Region ist das Regenwetter sehr willkommen. «Für uns ist dies ein sehr guter Sommer. Es hat endlich wieder genug Futter für die Tiere», sagt Doris Hirsbrunner, die den Gutsbetrieb des Zentrums für Landwirtschaft, Natur und Ernährung Ebenrain leitet. Im letzten Jahr hätte man aufgrund der Dürre früh mit der Winterfütterung beginnen müssen. Zudem geniessen es die Tiere, dass es nicht so heiss sei: «Die Kühe haben es viel lieber, wenn es draussen 15 Grad ist», sagt sie.