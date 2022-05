Regierungsrat 13 Millionen für Erhaltung und Restaurierung von Denkmälern in Basel Der Basler Regierungsrat beantragt 13 Millionen Franken zur Subventionierung von denkmalpflegerischen Massnahmen. Elodie Kolb 03.05.2022, 14.38 Uhr

Denkmal für die Bourbaki-Soldaten im Kannenfeldpark. Kenneth Nars

Zur Finanzierung der Staatsbeiträge an den Kosten für Restaurierung und Erhaltung von Denkmälern beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat eine Rahmenausgabenbewilligung. Wie es in den Kurzmitteilungen der Regierung am Dienstag heisst, handle es sich um 13 Millionen Franken für die Jahre 2022 bis 2025.