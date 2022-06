Basels Schulen testen auch noch Sommerferien auf Corona

Regierungsrat Basel-Stadt testet in den Schulen auch nach den Sommerferien breit auf Corona Das Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt hat gemeinsam mit dem Erziehungsdepartement beschlossen, die repetitiven Covid-19-Tests an Schulen auch nach den Sommerferien auf allen Stufen weiterzuführen. Die Teilnahme bleibt weiterhin freiwillig. Mona Martin 21.06.2022, 14.29 Uhr

Die Maskenpflicht ist gefallen, das repetitive Testen kann aber weiterhin in Anspruch nehmen, wer will. Gaetan Bally / Keystone

Auch nach den Sommerferien besteht an allen Schulen in Basel-Stadt das Angebot, sich regelmässig auf Covid-19 testen zu lassen. Das teilt der Regierungsrat am Dienstag mit. Aktuell liessen sich rund 2000 Personen an Schulen testen, die Positivitätsrate liege bei 0.6 Prozent.

Weiter sei das System des repetitiven Testens verbessert worden. So könnten Eltern all ihre Kinder nun im selben Profil erfassen. Falls kein Test gemacht werden soll, könne das Profil auf «pausieren» gesetzt werden. Allerdings müssten sich wegen der Erneuerung des Systems alle Primar- und Sekundarschülerinnen und -schüler neu anmelden.

Der Regierungsrat weist darauf hin, dass die Teilnahme am repetitiven Testen an den Schulen von Januar bis März 2022 obligatorisch gewesen sei. Seither sei es freiwillig. Dies bleibe auch nach den Sommerferien so. Die Eltern würden eine Woche vor Schulbeginn einen Brief mit allen Informationen erhalten, schreibt der Regierungsrat in seiner Mitteilung.