Basler Verwaltung soll ihre CO2-Emissionen reduzieren

Regierungsrat Basler Verwaltung soll ihren CO2-Ausstoss reduzieren Die Basler Verwaltung soll klimafreundlicher werden. Der Regierungsrat hat die zuständigen Departemente damit beauftragt, ein neues Mobilitätsmanagement zu erarbeiten. Matteo Calonder 15.11.2022, 15.29 Uhr

Die Basler Verwaltung soll ihre CO 2 -Emissionen reduzieren. Nicole Nars-Zimmer

Der Regierungsrat hat die zuständigen Departemente mit der Erarbeitung eines Mobilitätsmanagements für die kantonale Verwaltung beauftragt, um «die direkten CO 2 -Emissionen im Bereich Mobilität zu reduzieren». Dies gibt der Basler Regierungsrat am Dienstag in einer Mitteilung bekannt. Gleichzeitig solle «ein Konzept für die Weiterentwicklung der fünf Stossrichtungen für die Dekarbonisierung der Gebäudeinfrastruktur kantonaler Bauten erarbeitet werden».

Das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement liess im Rahmen einer EBP-Studie ihren CO 2 -Fussabdruck berechnen. Im Dezember 2020 wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Das Amt für Umwelt und Energie sowie das Lufthygieneamt beider Basel taten dies später auch. «In allen Studien zeigte sich, dass die massgeblichen Treibhausgasemissionen in den beiden Bereichen «Mobilität» und «graue Energie der Bausubstanz» verursacht werden», heisst es in der Mitteilung weiter.