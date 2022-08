Gegenvorschläge für Basler «Zukunfts-» und «Gute-Luft-Initiative»

Regierungsrat Basler «Zukunfts-» und «Guten-Luft-Initiative» erhalten zwei Gegenvorschläge Der Regierungsrat schlägt dem Grossen Rat vor, den zwei Volksinitiativen des Vereins Umverkehr mit zwei Gegenvorschlägen entgegenzutreten. Es soll nicht eine Fläche von 68 – wie vom Initianten gefordert –, sondern von 34 Fussballfeldern entsiegelt, begrünt und für umweltfreundliche Verkehrsmittel wie beispielsweise Velos zugänglich gemacht werden. Mona Martin 30.08.2022, 14.45 Uhr

Mehr Grünflächen, weniger motorisierter Individualverkehr und mehr Platz für Velos – das fordert der Verein Umverkehr in zwei Initiativen. Der Regierungsrat reagiert mit zwei Gegenvorschlägen. (Symbolbild) Nicole Nars-Zimmer

Der Regierungsrat will die zentralen Forderungen der «Zukunfts-Initiative» und der «Guten-Luft-Initiative» des Vereins Umverkehr in je einem Gegenvorschlag aufnehmen. In seiner Mitteilung vom Dienstag ist die Rede von «ambitionierten aber umsetzbaren Zielen». So sollen «bis in rund zehn Jahren 100’000 Quadratmeter des öffentlichen Raums entsiegelt werden sowie zusätzliche 140’000 Quadratmeter dem Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehr zugutekommen». Damit wäre dem Wunsch der «Zukunfts-Initiative» nach zukunftsfähiger Mobilität entsprochen.