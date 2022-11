Basel: Regierungsrat beschliesst neue Gebührenverordnung

Regierungsrat Neue Gebührenverordnung: Rausstuhlen in Basler Quartieren wird für Restaurants günstiger Mit der neuen Gebührenverordnung «zum Gesetz über die Nutzung des öffentlichen Raums», die der Basler Regierungsrat am Dienstag beschlossen hat, wird die Nutzung von Allmend in Wohnquartieren günstiger. Ausserdem sind neu die Nutzungs- von den Bewilligungsgebühren getrennt. Matteo Calonder Jetzt kommentieren 01.11.2022, 16.14 Uhr

Restaurants in Basler Wohnquartieren können künftig günstiger rausstuhlen. Roland Schmid

Bis im vergangenen Dezember äusserten sich 17 Interessensvertretende und Parteien zur neuen Gebührenverordnung «zum Gesetz über die Nutzung des öffentlichen Raums» des Kantons Basel-Stadt. Der Regierungsrat hatte eine entsprechende Vorlage im September vor einem Jahr in die öffentliche Vernehmlassung geschickt. Zehn Monate später beschloss der Regierungsrat am Dienstag nun die neue Gebührenverordnung. Die Verordnung regelt die Art und Höhe der Gebühren für Nutzungen des öffentlichen Raums zum Beispiel durch Veranstaltungen oder das Rausstuhlen von Restaurants.

Rausstuhlen in Wohnquartieren wird günstiger

Mit der Verordnung wird es neu zwei Tarifzonen für Boulevardrestaurants, Verkaufsstände und Trottoirauslagen geben: In Wohnquartieren wird diese Nutzung mit 60 Franken pro Quadratmeter und Jahr um 25 Prozent günstiger als in der Innenstadt. Damit seien die Tarife für die Boulevardgastronomie in der Stadt Basel im Vergleich mit den Städten Zürich, Bern und Luzern künftig am günstigsten, schreibt die Regierung in ihrer Mitteilung.

Ausserdem werden neu die Nutzungsgebühren von den Bewilligungsgebühren getrennt. Die Bewilligungsgebühr solle dabei nur den Aufwand der Verwaltung abdecken. Die Gesamtbelastung bleibe für die «allermeisten Betroffenen» unverändert, da diese über die Senkung der Nutzungsgebühren kompensiert würde.

Kleinere Veranstaltungen werden gänzlich von Gebühren befreit

Der Regierungsrat betont, dass dies aber nicht bedeute, dass in jedem Einzelfall die exakt gleiche Gebühr erhoben werde, wie früher. «Verursacht ein Gesuch nur geringfügigen Aufwand [...] kann die Bewilligungsgebühr zudem angemessen reduziert oder gänzlich erlassen werden.»

Kleinere Anlässe wie Strassenfeste oder Veranstaltungen, die Gelder aus einem Swisslos-Fonds erhalten, sind neu vollumfänglich von Gebühren befreit. Mit der Verordnung sei es jedoch möglich, «dass der Kanton im Einzelfall Gebühren erlässt, wenn dafür wichtige Gründe wie zum Beispiel die Standortförderung vorliegen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen