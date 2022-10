Region Basel: Viele Lehrkräfte bleiben bei ihrem Beruf

Region Basel Einmal Lehrperson, immer Lehrperson: Viele Lehrende bleiben ihrem Beruf treu Trotz Negativschlagzeilen zeigen neue Zahlen vom Bundesamt für Statistik, dass viele Lehrpersonen an der Schule bleiben. Auch in der Region Basel? Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 19.10.2022, 05.00 Uhr

90 Prozent der unter 55-jährigen Lehrkräfte arbeiten nach fünf Jahren immer noch an der Schule. Symbolbild: Christian Beutler/ Keystone

Viel Verantwortung und eine hohe Arbeitsbelastung: Immer wieder sorgt der Lehrerberuf für Negativschlagzeilen. Selten hatten Schulen mehr Mühe, genügend Lehrpersonal zu finden, als in diesem Jahr. Neue Zahlen vom Bundesamt für Statistik (BFS) zeigen nun, dass viele Lehrpersonen ihrem Beruf treu bleiben.

Die Analyse verrät: Schweizweit arbeiten 90 Prozent der unter 55-jährigen Lehrkräfte nach fünf Jahren immer noch an der Schule. Davon sind 83 Prozent an der obligatorischen Regelschule in der Primarstufe oder der Sekundarstufe I tätig. Sieben Prozent unterrichten auf anderen Stufen oder in einer anderen Funktion. Die Region Basel liegt im Schweizer Durchschnitt. In Basel-Stadt sind 87 Prozent der unter 55-Jährigen nach fünf Jahren noch im Unterrichtswesen tätig. Im Kanton Baselland sind es 90 Prozent.

Grosse regionale Unterschiede

Bei den Lehrkräften ab 55 Jahren ist die Verbleibquote tief. Lediglich 41 Prozent unterrichten noch. Das liege daran, dass die Austritte meist endgültig sind, heisst es in der Studie des BFS – wie beispielsweise bei der Pension.

Für die Studie hat das BFS Lehrkräfte der Schuljahre 2015 und 2016 über fünf Jahre hinweg untersucht. Das sind insgesamt 91'806 Lehrpersonen. Die Anzahl der verbleibenden Lehrpersonen, die an der obligatorischen Regelschule unterrichten, weisen grosse regionale Unterschiede auf. Bleiben in Basel-Stadt nur 72 Prozent und in Baselland nur 81 Prozent an der obligatorischen Schule, sind es in anderen Kantonen weit mehr. Im Wallis sind es 87 Prozent, im Jura und in Genf sogar 89 Prozent.

Diese Unterschiede könnten auf regional unterschiedliche Strukturen oder Organisationsformen zurückzuführen sein, heisst es in der Studie weiter. Beispielsweise wechseln in der Deutschschweiz mehr Lehrkräfte in die Sonderpädagogik als in der französischsprachigen Schweiz.

Viele Mamis steigen wieder ein

Doch nicht nur die regionalen Organisationsformen variieren von Kanton zu Kanton. Viele Lehrpersonen, die aus dem Beruf austreten, steigen wieder ein. Dies sind insbesondere Frauen, die Mutter geworden sind. Auch dabei gibt es regional grosse Unterschiede. In der Nordwestschweiz zeigen sich mittlere Werte, wobei sie in der Romandie am tiefsten und im Tessin am höchsten sind. Diese Unterschiede könnten gemäss der Studie darauf hinweisen, wie gut sich Beruf und Familie vereinen lassen.

Eigentlich sollte es gut aussehen für den Lehrerberuf. Das Lehrpersonal bleibt seinem Beruf treu, es gibt viele Wiedereinsteigerinnen und es werden immer mehr Lehrer ausgebildet – an Fachhochschulen ist die Ausbildung zur Lehrkraft am beliebtesten. Trotzdem hält der Lehrermangel an. Die Studie vermutet sogar, dass der Bedarf an Lehrpersonen bis 2031 noch um sechs Prozent steigen wird.

