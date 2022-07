Region Basel: Corona-Hunde landen jetzt im Tierheim

Region Basel Während Corona wollten alle einen Hund ̶ jetzt landen die Vierbeiner im Tierheim Der vierbeinige Freund als Begleiter durch die Coronapandemie: Viele Haushalte der Region Basel sind seit 2020 um ein Mitglied reicher. Der Trend, sich einen Hund anzuschaffen, hält aber auch weiterhin an. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

Die Hunde, die jetzt im Tierheim beider Basel abgegeben werden, wurden vor rund zweieinhalb Jahren geboren. Symbolbild: Sandra Ardizzone

Die Bevölkerung war Anfang 2020 aufgrund der Coronapandemie gezwungen, zu Hause zu bleiben. Restaurants, Kinos und Freizeiteinrichtungen waren geschlossen. Da kam bei vielen der Wunsch nach einem vierbeinigen Begleiter auf. Nationale Zahlen zeigten rasch: Während Corona schafften sich viele Schweizerinnen und Schweizer einen Hund an.

Die Entwicklung ist auch in Baselland und Basel-Stadt zu beobachten. Im Landkanton etwa kamen zwischen Ende 2019 und Ende 2021 mehr als 1200 Hunde hinzu. In der Stadt waren es über 400. Die Zahlen lassen sich so genau nennen, da Hunde im Gegensatz zu anderen Haustieren obligatorisch gemeldet werden müssen. Vermutlich ist aber auch bei Katzen ein coronabedingter Anstieg zu verzeichnen.

Der Trend hält auch 2022 an

In Basel-Stadt leben die meisten Hunde in Riehen. Und dort stieg die Anzahl auch am stärksten an: Waren es 2019 noch 874 Pudel, Golden Retriever und Co., sind es zwei Jahre später 942. Mithalten kann auch das Matthäus-Quartier. Von allen Wohnvierteln in der Stadt nahm die Anzahl hier am stärksten zu: von 306 auf 353 Hunde.

Ein Blick auf die Zahlen vom laufenden Jahr zeigt zudem: Der Anstieg ist noch nicht vorbei. Der Trend, sich einen Hund anzuschaffen, hält in beiden Basel noch an. So leben in Baselland aktuell 17'617 und in Basel-Stadt 5749 Vierbeiner.

Eine veränderte Mentalität

Das Tierheim beider Basel spürt die Entwicklung. Sandra Müller, Mitglied der Geschäftsleitung, sagt auf Anfrage: «Während der Coronapandemie erhielten wir deutlich mehr Bewerbungen auf einen einzelnen Hund als zuvor.» Dabei würden sie beobachten, dass die Interessentinnen und Interessenten wenig Geduld mitbringen würden: Sie würden nicht abwarten wollen, bis die Bewerbungen gesichtet und selektioniert wurden.

«Die Mentalität, schnell ins Tierheim zu kommen, um einen Hund anzuschauen und auch gleich mitzunehmen, hat deutlich zugenommen.»

Vor fast genau einem Jahr stellte das Tierheim beider Basel bereits fest: «Vor der Pandemie hatten wir durchschnittlich vier bis fünf Interessenten pro Tier, jetzt sind es bis zu dreissig», sagte Geschäftsleiterin Béatrice Kirn damals zur bz. Die Entscheide für einen neuen Halter oder eine Halterin seien darum oftmals schwierig. Kirn sagte, ihre Mitarbeitenden bräuchten «viel psychologisches Geschick».

Sie warten auf ihre Adoption: Hunde im Tierheim beider Basel. Martin Toengi

Immer mehr Findeltiere

Nach der ersten Freude über den vierbeinigen Freund ist mittlerweile aber der Alltag eingetreten. Müller berichtet von Halterinnen und Haltern, die jetzt ihren Hund im Tierheim abgeben wollen. Die Gründe dafür seien unterschiedlich.

«Doch auffallend ist, dass diese Tiere im Alterssegment bis etwa zweieinhalbjährig sind. Das deutet aus unserer Sicht darauf hin, dass es sich um Adoptionen während der Coronapandemie handeln dürfte.»

Ende 2021 berichtete das Tierheim zudem von einem Anstieg der Findeltiere, die abgegeben werden. Müller sagt zum aktuellen Stand: «In den vergangenen Wochen wurden sieben Katzen, eine Wasser- und sieben Landschildkröten, zwei Meerschweinchen, ein Kaninchen, fünf Vögel und ein Hund gefunden, und zu uns gebracht.»

Diese Haustiere müssten dann zuerst zwei Monate in der Obhut des Tierheims bleiben, bevor die Vermittlung beginnen kann. Laut Müller können die Tiere im Schnitt nach drei Monate in ein neues Zuhause ziehen. Aber es gibt auch Fälle, in denen sie wegen laufenden Verfahren erst spät weitergegeben werden können. Müller: «Bei Hunden sind es oft solche, die erst Defizite aufarbeiten müssen, bevor sie vermittelt werden können.»

Funfact: Halten Frauen dieselben Hunderassen wie Männer?

Übrigens: Wer schon immer mal wissen wollte, in welchem Stadtquartier die meisten Pudel leben, ob es in Basel-Stadt mehr braune oder weisse Hunde gibt und wie alt der älteste Golden Retriever ist, wird in der Basler Hundestatistik fündig.

