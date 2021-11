Regional- und Fernverkehr SBB-Chef Vincent Ducrot spürt in der Region Basel echten Willen für das Mammutprojekt «Herzstück» Der CEO der SBB war anlässlich der 4. Trinationalen Bahn-Kongresses am Freitag in Basel und stand der bz Rede und Antwort. Für Nutzer der SBB-App wird das trinationale Leben bald einfacher. Peter Schenk Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für Vincent Ducrot, CEO der SBB, macht es Sinn, Fernverkehr und Regionalverkehr in Basel zu trennen. zvg (SBB)

Basel hat in der Schweiz oft den Eindruck, vernachlässigt zu werden. Sind Sie einverstanden?

Vincent Ducrot: Ich muss Ihnen da widersprechen. Die Region Basel ist für uns sehr wichtig – wie jede andere Region der Schweiz auch. Wir haben sehr viel gemacht und setzen bis 2025 zahlreiche Projekte um, beispielsweise den Vierspurausbau Liestal, die Entflechtung Muttenz und den Ausbau der Perronanlagen im Bahnhof Basel SBB. Der Bund investiert bis 2025 rund eine Milliarde Franken. Wir sind also dran. Ausserdem haben wir immer eine Herausforderung bei den Fahrplänen, um die Verbindungen von Zürich und von Basel in die Westschweiz miteinander zu vereinbaren.

Inwieweit ist die trinationale Lage von Basel eine besondere Herausforderung für die SBB?

Grenzüberschreitende Projekte sind grundsätzlich sehr anspruchsvoll. Die Eisenbahnen sind nicht in allen Ländern gleich entwickelt: Es gibt nicht die gleiche Technik, die gleichen Systeme und Züge. Sobald solche Systeme miteinander verbunden werden, wird es sehr kompliziert. Das gilt für die Region Basel, aber auch für das Tessin oder Genf. Das kann aber auch eine Chance sein. Wir sehen es bei der grenzübergreifenden S-Bahn in Genf, wo wir jetzt bei den Passagierzahlen fast wieder das Niveau von vor Beginn der Pandemie erreicht haben. Es ist wichtig, dass sich die Kantone und die betroffenen Regionen in Deutschland und Frankreich untereinander absprechen und ein gutes Konzept planen. Wichtig für den Erfolg ist auch die frühzeitige Kooperation der Betreiber. Ich spüre in der Region Basel einen echten Willen, gemeinsam ein gutes System zu entwickeln.

Das Herzstück, die unterirdische Verbindung zwischen Bahnhof Basel SBB und Badischer Bahnhof sowie ein neuer Tiefbahnhof, sollen neun Milliarden Franken kosten. Halten Sie ein derartiges Mammutprojekt für realistisch?

Das Herzstück ist eine zentrale Infrastruktur für den langfristigen Angebotsausbau im Bahnknoten Basel, aber nicht die einzige. Es braucht unter anderem im Bahnhof Basel SBB einen Tiefbahnhof und eine ähnlich aufwendige Einbindung des Herzstücks im Basel Badischer Bahnhof. Dies alles kann nur in Etappen umgesetzt werden: voraussichtlich im Rahmen mehrerer Ausbauschritte des strategischen Entwicklungsprogramms (Step) des Bundes. Zudem werden auch ausserhalb des Bahnknotens Basel – auf den Zulaufstrecken – Ausbauten nötig sein.

Und die riesigen Kosten – fast so teuer wie die Neat?

Bis 2035 stehen im Rahmen des Step rund 13 Milliarden Franken zur Verfügung. Welche Angebotsausbauten in welchem Ausbauschritt auch über 2035 hinaus realisiert werden sollen, entscheiden Bund und Politik.

Für die S-Bahn des Herzstücks sind drei Aufgänge vorgesehen: im Innenhof des Spiegelhofs (Bild), bei der Hauptpost und bei der Schifflände.

zvg, Visualisierung Herzog & De Meuron

Ist es sinnvoll, das Herzstück für die S-Bahnen zu reservieren und den Fernverkehr weiter über den Badischen Bahnhof und den Bahnhof SBB zu führen?

Ja. Jeder S-Bahn-Zug, der via Herzstück verkehrt, macht auf der Stammlinie Kapazitäten frei. In Genf haben wir gesehen, dass wir freie Kapazitäten auf den klassischen Strecken erhalten haben. In Basel ist der Fernverkehr mit den beiden Bahnhöfen gut verankert. Es macht Sinn, den Regionalverkehr davon zu trennen.

Braucht es für eine funktionierende trinationale S-Bahn Basel einen Tarifverbund?

Das Ziel muss sein: eine Reise, ein Ticket. Wir arbeiten eng mit der Deutschen Bahn und der SNCF zusammen – gemeinsam möchten wir die Tariflandschaft im grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehr vereinfachen. Ab Ende Jahr wird es möglich sein, auf der App SBB Mobile auch Triregio-Tickets wie nach Lörrach oder Mulhouse zu kaufen.

Besser mit Zug in das Elsass Ab Dezember fährt wochentags neu jede halbe Stunde ein regionaler Schnellzug TER 200 von Strassburg über Mulhouse nach Basel. Zwischen Mulhouse und Basel gibt es am Samstag einen Stundentakt. Dies kündigte Stéphanie Dommange, Regionaldirektorin Grand Est der SNCF, am Freitag am 4. Trinationalen Bahn-Kongress in Basel an. Wochentags fahren dann insgesamt 60 Züge mehr als heute. Bisher gab es auf der Strecke ins Elsass keinen durchgehenden Taktverkehr. Ausserdem unterzeichnete Dommange mit Michel Berchtold, SBB Regionenleiter Mitte, eine Absichtserklärung für die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft Grenzüberschreitende S-Bahn-Basel. Das neue Tochterunternehmen soll Synergien bei Rollmaterial und Technik schaffen sowie bei Marketing und Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam auftreten. Die Industrie- und Handelskammern des Dreilands und der Verband Trireno setzten sich in einer Resolution dafür ein, das Projekt Herzstück als Teil des Zielbilds Basel 2040 in den nächsten Eisenbahn-Ausbauschritt des Schweizer Bundes aufzunehmen. (psc)

Michel Berchtold, SBB Regionenleiter Mitte, und Stéphanie Dommange, Regionaldirektorin Grand Est der SNCF, unterzeichneten eine Absichtserklärung für die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft Grenzüberschreitende S-Bahn-Basel. Peter Schenk