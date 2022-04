Telebasel streicht «Glam» und trennt sich von Adela Smajic

Regionalsender Telebasel streicht People- und Kultursendung «Glam» und trennt sich von Adela Smajic Per 1. Juli 2022 stellt der Regionalsender das Format «Glam» im Rahmen einer neuen Programmstruktur ein. Im Zuge dieses Entscheids gehen Telebasel und Produzentin/Moderatorin Adela Smajic getrennte Wege. Aimee Baumgartner 05.04.2022, 15.50 Uhr

Adela Smajic ist seit Januar 2017 Wetterfee und Moderatorin bei Telebasel. Screenshot Telebasel

«Es wird Zeit für etwas neues», wird Telebasel-Geschäftsführer André Moesch in einer Medienmitteilung vom Dienstagnachmittag zitiert. Es gehöre zur Branche, dass alle Sendungen irgendwann enden. In diesem Fall trifft es das People- und Kulturmagazin «Glam», in dem über Veranstaltungen, Kultur und Prominenz berichtet wird.

Nach sieben Jahren wird «Glam» per 1. Juli 2022 eingestellt. Der Entscheid sei Teil einer von Grund auf neuen Programmstruktur, «die hinter den Kulissen von Telebasel erarbeitet wird». Dabei mache es Sinn, einzelne Weichen frühzeitig zu stellen, so Moesch weiter. Über die konkreten Pläne will der Regionalsender nach eigenen Angaben zu einem späteren Zeitpunkt informieren, «sobald alle nötigen Entscheide gefällt sind».

André Moesch ist Geschäftsführer von Telebasel. Kenneth Nars

André Moesch übernahm die Rolle als Telebasel-Geschäftsführer im Sommer 2021. Zusammen mit Chefredaktor Philippe Chappuis will er den Sender wieder auf Kurs bringen. Ein Regionalfernsehen müsse relevante Informationen in guter Qualität liefern, sagte er im vergangenen Februar gegenüber der bz.

Aushängeschild verlässt Sender

Im Zuge des Programmentscheids trennt sich Telebasel auch von Moderatorin und Produzentin Adela Smajic (29). Sie bedaure, dass ihre «Glam»-Zeit bei Telebasel zu Ende geht. «Aber ich verstehe, dass sich der Sender weiterentwickeln wird», wird sie zitiert.

Adela Smajic wurde 2018 als «Bachelorette» beim TV-Sender 3 Plus national bekannt. Ihr Vater ist der ehemalige FCB-Spieler Admir Smajic.