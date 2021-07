Basel: Regnerischer Start in die Sommerferien

Regnerischer Ferienstart Wann wird’s in Basel mal wieder richtig Sommer? Der Start in die Sommerferien ist ins Wasser gefallen. Vor allem die Outdooraktivitäten leiden unter der Witterungssituation. Maximilian Karl Fankhauser 06.07.2021, 05.00 Uhr

Nasser Start in die Sommerferien. Der verwaiste Bademeisterstuhl im Gartenbad St.Jakob spricht Bände. Nicole Nars-Zimmer

«Das wird der Sommer meines Lebens.» Wem ist dieser Gedanke im Frühling dieses Jahres nicht durch den Kopf gegangen? Nach eineinhalb coronageprägten Jahren und den Lockerungen in Aussicht musste dieser Sommer einfach legendär werden.

Das war das Sommerprogramm, das sich viele im Kopf schon zusammengestellt hatten. Und nun das: Unstetes Wetter, der Himmel zumeist verhangen und grau. Und sehr viel Regen. Dass die ganze Outdoorbranche darunter leidet, ist programmiert. Es stellt sich somit die zentrale Frage: Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?

Anzahl der Badi-Eintritte als Spiegel des Wetters

Die Garten- und Freibäder zum Beispiel sind eine dieser «Leidensgruppen». Trotzten die Teilnehmer der im Gartenbad St.Jakob angebotenen Kurse am Montagmorgen noch dem Wetter, so war im Bassin und auf den Rutschen wenig bis gar nichts los. Ein verwaister Bademeisterstuhl spricht Bände. Simon Thiriet, Leiter Kommunikation des Erziehungsdepartements Basel-Stadt, sagt: «Es ist logisch, dass wir es in den Gartenbädern spüren. Denn die Eintrittszahlen sind unglaublich wetterabhängig.» Positiv sei immerhin, dass die vereinzelten Hitzetage zumeist auf die Wochenenden fielen und es dadurch viele Menschen in die Gartenbäder zog. «Nach den beiden letzten Sommern, in denen das Wetter gut mitgemacht hat, gestaltet sich der diesjährige Start aber eher schwierig», sagt Thiriet.

Die Teilnehmer dieses Kurses trotzten dem Wetter. In den weiteren Bassins des «Joggeli» herrschte aber Leere. Nicole Nars-Zimmer

Das Ding mit der Wetterabhängigkeit: Sichtbar wird es in der Statistik des Gartenbad St.Jakob. 2018, in einem sehr sommerlichen Jahr, wurden 204'883 Eintritte verzeichnet. Zum Vergleich: 2019 waren es nur deren 188'274. Insgesamt ein Minus von rund 8 Prozent.

«Alli mini Äntli»? Fehlanzeige! Eine einsame Spielzeugente wartet auf die Kinder. Nicole Nars-Zimmer

Ein vergleichsweise schlechter Sommer

Auch die Basler Fähren leiden unter den momentanen Witterungsbedingungen. «Einerseits bleiben die Gäste aufgrund der schlechten Witterung und des schlechten Wetters weg», sagt Martina Meinicke, Präsidentin des Fähri-Vereins. Andererseits bestehe bei grosser Niederschlagsmenge immer die Gefahr des Hochwassers. «Wenn Hochwasser herrscht, wird der Fährebetrieb eingestellt», so Meinicke. So geschehen vergangene Woche, als die Fähren nicht mehr den Rhein überqueren durften, da der Fluss die Maximalhöhe von 7,9 Metern überschritten hatte.

Hermès Beurret, Mitglied der Geschäftsleitung der Rhyschänzli-Gruppe, ist auch bestens mit der Wetterabhängigkeitsproblematik vertraut. Seine Gruppe betreibt unter anderem die Rhyschänzli-Buvette vor der Kaserne im Kleinbasel. Wenn das Wetter nicht mitmacht, dann bleiben die Gäste weg und die Buvette zu. «Wir planen aber grundsätzlich immer mit gutem Wetter», sagt er. Dieser Sommer aber gehöre zu den schlechteren, die er bisher erlebt habe. Was die Planung für Beurret aber vereinfacht: «Die Wettervorhersagen sind zu 95 Prozent präzise. Das erlaubt es uns, die genaue Planung 36 bis 24 Stunden vor der Schicht zu finalisieren.» Bei unerwarteten Witterungsänderungen könne es vorkommen, dass die Buvette nach einem nachmittäglichen Regenschauer doch noch geöffnet wird. Das habe aber Seltenheitswert. «Wir versuchen natürlich immer, für die Kunden da zu sein.»

Was bleibt, ist der Zweckoptimismus

Der Start in die Sommerferien ist also wortwörtlich ins Wasser gefallen. Das zeigt die Stimmung der Befragten. Doch was bleibt, ist der Zweckoptimismus. Dieser hält die Hoffnung aufrecht, dass aus dem erhofften Sommertraum doch noch etwas wird. Dass Herr und Frau Basler endlich draussen ihren Freizeitaktivitäten nachgehen können.

Das Wetter ist kein Glaceschlecken: leere Tische prägen das Bild des Gartenbad St.Jakob am Montag. Nicole Nars-Zimmer

Bis dann kann nur gehofft werden. Oder um es in Simon Thiriets Worte zu fassen: «Wir können in den Gartenbädern viel arbeiten und beeinflussen, doch am Wetter können wir leider nichts verändern.»