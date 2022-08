Statt Hoffnungslosigkeit Tatkraft und Optimismus antreiben.

Reichlin & Geist Wider der Hoffnungslosigkeit Die aktuelle, krisengeprägte Zeit kann zur Verzweiflung führen. Unsere Kolumnistin Naomi Reichlin appelliert deshalb an Optimismus und Tatkraft als Treiber. Naomi Reichlin 23.08.2022, 05.00 Uhr

Zahlreiche Berichte befassten sich in den letzten Monaten mit dem Phänomen des Klimawandel-Burnouts. Ich muss gestehen: Als ich diese Berichte zum ersten Mal las, konnte ich das Sentiment nur bedingt nachvollziehen. Hinzu kommen immer wieder Nachrichten über zunehmende Depressionen bei Jugendlichen. Was ist los mit meiner Generation?

Jüngste Entwicklungen in Sachen Waldbränden in Deutschland, England, Italien und Spanien sowie Sommerwetter, das sich vermehrt zwischen Extremen bewegt, ruft die drängende Realität des Klimawandels verstärkt ins Bewusstsein. Ein Angriffskrieg in Europa und damit verbunden ein Kräftemessen zwischen Grossmächten bringt sicherheitspolitische Bedenken. Die von warnenden Stimmen vorausgesagte Energiekrise hat sich zugespitzt und motiviert die verunsicherte Bevölkerung zum Kauf von batteriebetriebenen Lampen und Wasservorräten. Die Schweiz streitet sich mit ihren Nachbarländern um das Gas und die Inflation spielt mit den Muskeln und droht mit zerstörerischer Kraft über die Weltwirtschaft zu rollen.

Die mit Donald Trumps ­Präsidentschaft einen ­Höhepunkt erreichende ­Polarisierung und Polemisierung der Politik und Gesellschaft zeigt sich nun unter anderem in Italien, wo eine Partei mit faschistischen Wurzeln die zukünftige ­Regierung anzuführen droht.

Diese Entwicklungen sind wohl kaum Ausdruck an­dauernder Stabilität. Die Zukunftsaussichten waren offensichtlich schon rosiger. Ist meine Generation deshalb latent depressionsgefährdet? Je mehr Zeit vergeht, desto eher kann ich nachvollziehen, wie die beschriebenen Entwicklungen zu Hoffnungslosigkeit führen können. Gleich­zeitig wünsche ich mir, der Fokus läge stattdessen auf der ­Vergänglichkeit des Guten und des Fortschrittes.

Das wäre ein Weckruf für meine und hoffentlich auch andere Generationen. Das bisher Erreichte ist zwar real, aber nicht garantiert. Mit diesem Wissen kann man reflektierter handeln. Als junger Mensch wünsche ich mir von Personen in Entscheidungspositionen, dass sie mit Integrität und zukunftsorientiert handeln. Egal ob es um die Altersvorsorge, den wirtschaftlichen Wohlstand, oder die Klimapolitik geht.

Es braucht in der Politik eine Rückkehr zu Werten, die man als gutschweizerisch bezeichnen kann: Mässigung, Kompromissbereitschaft, Langfristigkeit, Voraussicht und vor allem Verantwortungsgefühl für die jetzige und kommende Generationen.

Auch ich und meine Gleichaltrigen stehen in der Verantwortung: Neben den unüberwindbar scheinenden Herausforderungen verfügt meine Generation auch über bisher unbekannte Handlungsmöglichkeiten.

Die sozialen Medien beispielsweise bieten ein riesiges ­Mobilisierungspotential für gesellschaftliche Bewegungen. Sei es gegen den Klimawandel oder für ein politisches Anliegen, beispielsweise die Sicherung der Renten für künftige Generationen. Entgegen einigen Vorurteilen ist die heutige Jugend alles andere als unpolitisch und hat die Motivation und die ­Möglichkeiten, etwas zu verändern.

Statt in Hoffnungslosigkeit zu versinken, sollten Optimismus und Tatkraft zum Treiber werden. Denn trotz aller negativen Entwicklungen hat es jede Generation selbst in der Hand, eine Verbesserung herbeizuführen. Mit Beharrlichkeit, guten Argumenten und Leidenschaft sind ­gesamtgesellschaftliche Bewegungen und Kompromisse möglich – und zwar generationenüber­greifend.