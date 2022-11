Reichtum Roche dominiert: Die Reichsten aus den beiden Basel verlieren Vermögen Das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» präsentiert die 300 reichsten Schweizerinnen und Schweizer. Die Region Basel ist auf dem Podest vertreten. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 24.11.2022, 22.00 Uhr

Die beiden Roche-Erben André Hoffmann (links) und Jörg Duschmalé gehören zu den reichsten Menschen der Schweiz. Severin Bigler

Es war nicht gerade das Jahr der Reichen aus der Region Basel, schreibt das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» in der Medienmitteilung zu den 300 reichsten Personen in der Schweiz. Mit 14 Personen sind beide Basel in diesem Jahr auf der Liste vertreten. Das Gesamtvermögen dieser 14 Personen belaufe sich auf 48,1 Milliarden Franken.