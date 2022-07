Reinacher Badi Arschbomben-Contest: Je lauter es spritzt, desto mehr Punkte gibts Zum ersten Mal führte das Jugendhaus Palais Noir in Reinach einen Springwettbewerb im Gartenbad durch. Nicht zuletzt ging es darum, die Jugendlichen nach der Coronapause anzusprechen. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 17.07.2022, 19.35 Uhr

Unter dem kritischen Blick der Mitkonkurrenten sprangen die Jugendlichen vom Sprungbrett. Juri Junkov

Vom Sprungturm hinunter segeln und beim Auftauchen den Applaus der Fangemeinde hören – die 22 Teilnehmer des ersten Reinacher Arschbomben-Contests heimsten am Samstag ein paar ruhmreiche Momente ein. Veranstaltet vom Jugendhaus Palais Noir markierte der unkonventionelle Anlass die neue Präsenz der Jugendarbeit im Reinacher Gartenbad.

Deren Zusammenarbeit stehe noch am Anfang, weiss die Sozialpädagogin und Leiterin des Jugendhauses Gabi Reber, die gemeinsam mit drei jungen Neuzugängen jeweils mittwochs bis freitags im Gartenbad den Dialog zur Reinacher Jugend suche. Nach der Pandemie habe man neue Zugänge zu den Jugendlichen schaffen müssen, weiss Reber. Und sie betont:

«Wir haben während der zwei Jahre eine Generation verloren.»

Die zwanglose Atmosphäre im Gartenbad sei ideal, um sowohl den Eltern als auch den Kindern das neue Gesicht der Reinacher Jugendarbeit zu zeigen, sagt auch Samuel Scharowski. Dessen Ziel sei es, auf die Jugendlichen zuzugehen: «Dafür geben wir alles.» Nach der pandemiebedingten Zäsur freue ihn die gute Stimmung am Contest umso mehr, meint der Sozialpädagoge.

Nach einer spannenden ersten Runde, in der fünfzehn 10- bis 13-Jährige viel Mut zu kreativen Sprungtechniken zeigten, treten unter den Älteren – sie sind zwischen 13 und 20 Jahre alt – sieben Teilnehmer an. «Ein schöner Flug», kommentiert Scharowski den Sprung des ältesten Teilnehmers, des 20-jährigen Mike. Dieser taucht nach einem Vorwärtssalto tief ins Wasser ein.

Erst in letzter Sekunde Sprung überlegt

Die vierköpfige Jury, bestehend aus zwei Jugendlichen, einer Sozialpädagogin und dem Bademeister und Leiter des Gartenbads, Reto Sütterlin, zeigt dreimal eine Sechs – die maximale Punktzahl. Fünf Punkte gibt es von Sütterlin, der in der Kategorie Landung die fehlende Körperspannung bemängelt. «Ja, die Beine», räumt Springer Mike ein.

Für den Koch stehe nicht mehr das grosse Spritzen im Vordergrund, sondern vielmehr der Stil des Sprungs. Anders bei seinen jüngeren Mitstreitern, die sich in letzter Minute zur Teilnahme entschieden hatten. Timo erinnert sich mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen:

«Ich habe erst auf dem Sprungbrett überlegt, wie ich springe.»

Ein wenig Panik habe er auf dem Fünfmeterbrett schon verspürt, räumt der 17-Jährige ein, lächelt und meint: «Endlich mal vor Publikum zu springen, macht grossen Spass.»

Mädchen werden plötzlich mutiger

Auch der Publikumsliebling und jüngste Teilnehmer in der zweiten Runde, der zehnjährige Silian, schwärmt vom guten Gefühl beim Sprung. Lautes Grölen ist von den Badegästen zu hören. Für die Punktezählung in dieser Kategorie wird der Applaus des Publikums per Dezibel gemessen. Die folgende «Arschbombe» spritzt meterhoch – umso lauter wird geklatscht. 24 Punkte für Mohammed.

Etwas schade findet Sozialpädagogin Zoe Weyeneth, dass nicht mehr Mädchen kamen:

«Wir waren generell etwas nervös, weil wir im Vorfeld nur wenige Anmeldungen erhielten.»

Das Palais Noir ermögliche mit dem Contest den Jugendlichen einen Ausbruch aus dem Alltag, sagt Sütterlin und schwärmt von einem Mädchen, das seinen Sprung mit einem Rädchen kombinierte: «Das habe ich an normalen Betriebstagen noch nie in unserer Badi gesehen.»

