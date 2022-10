Event Im Zeichen des Basler Reitturniers: Longines CHI Classics Basel erhält ein eigenes BVB-Tram Ab Montag ist das neu gestaltete BVB-Tram in der Region Basel unterwegs. Damit will das Reitturnier auf die nächsten Veranstaltungen hinweisen. Silvana Schreier 17.10.2022, 05.00 Uhr

Das Tram ist ab Montag in Basel unterwegs. Juri Junkov

Im Januar 2023 ist es wieder soweit. In der Basler St. Jakobshalle messen sich Springreiterinnen und Springreiter aus aller Welt. Das Longines CHI Classics Basel kündigt die bevorstehende Veranstaltung mit einer Besonderheit an.

Ab Montag ist ein Tram der Basler Verkehrsbetriebe unterwegs, das auf das Reitturnier hinweist. Und zwar nicht nur für ein paar Monate, sondern bis im Frühling 2025. Denn dann findet in Basel der Weltcup-Final in den drei Disziplinen Springreiten, Dressur und Voltige statt. Laut den Veranstaltenden ist dies einer der bedeutendsten Reitsportevents, die je in der Schweiz durchgeführt wurden.