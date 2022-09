Mehr Ozon wegen langer Hitzeperiode im Sommer

Hohe Werte Mehr Ozon in der Region Basel – wegen langer Hitzeperiode im Sommer Das Lufthygieneamt beider Basel meldet für die Sommermonate 2022 einen gestiegenen Ozonwert im Vergleich zu letztem Jahr. Der Grund dafür sei die ausgeprägte Hitzeperiode. Mona Martin 19.09.2022, 10.54 Uhr

Vergangenen Sommer brauchte es viel Abkühlung. Hier im Basler Schützenmattpark. (Symbolbild) Juri Junkov

Der vergangene Hitzesommer führte zu höheren Ozonwerten als letztes Jahr. Dies teilt das Lufthygieneamt beider Basel am Montag mit. Der Sommer 2021 war eher regnerisch. Dagegen gab es in den vergangenen Monaten anhaltende Perioden mit Höchsttemperaturen. So liege «die Anzahl Stunden über dem Ozon-Grenzwert in der Region Basel im Sommer 2022 um das Doppelte bis Dreifache höher». Die grösste Überschreitung sei dabei auf der Chrischona gemessen worden, die tiefste im St. Johann.