Reportage Gegenbewegung zur Kulturlobby: Ein prominenter Verein lanciert die Debatte um die Basler Allmend neu Es war eine Frage der Zeit, bis dem Lobbyverein Kulturstadt jetzt ein Antipode erwächst: Der junge Verein Rheinpromenade Kleinbasel ist prominent besetzt, mächtig und hat genaue Vorstellungen vom Leben in der Stadt. Benjamin Rosch 05.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie weit geht öffentlicher Raum? Bild von der Rheinterrasse. Roland Schmid

«Ich ghör nit zu de Sieche, wo mit Hunderter wädle – ich bi nit uff dr Suechi nach bluetjunge Trophäe…» Die Stimme des Rappers drischt aus einer kleinen Lautsprecherbox, der Mann daneben rollt sich eine Zigarette und blickt nickend über den Rhein.

Peter Mötteli geht noch ein paar Schritte weiter und sagt dann: «Sehen Sie? Das finde ich beispielsweise rücksichtslos.»

Corinne Eymann ergänzt: «Genau. Man kann ja Kopfhörer mitnehmen, wenn man Musik mag.»

«Aber darum geht’s doch nicht», korrigiert Mötteli, «er will den anderen ja zeigen, was er hat.»

Es sind Szenen wie diese, hundert- und tausendfach die gleichen, die den Diskurs um die Frage zusammenfassen: Wem gehört die Stadt? Vor einem Vierteljahrhundert hat eine Veränderung eingesetzt. Basel hat den öffentlichen Raum entdeckt: die Trottoirs, die Plätze, vor allem aber den Rhein und seine Ufer. Aus Nachbarn wurden Anwohner, auf Allmend erwuchs Anspruch. Genau dort setzen Corinne Eymann und Peter Mötteli an. Mit ihrem Verein Rheinpromenade Kleinbasel (VRK) schalten sie sich in bald jede Debatte ums Rheinufer ein und betreiben mit viel Einfluss Stadtentwicklung aus Bürgeroptik.

Wenig Zeit, viele Projekte

Feierabendzeit an einem Mittwoch. Das schwüle Wetter lockt die ersten Wagemutigen in den Rhein. In den nächsten Wochen werden ihnen noch viele folgen, mit jedem Grad Wassertemperatur mehr. Am Fähristeg Schaffhauserrheinweg stehen drei Menschen: Peter Mötteli, ein hagerer Mann mit einem Käppi, das nur den obersten Teil seines Schädels bedeckt. André Stohler, weisse Haare, kräftige Stimme. Und Corinne Eymann: Die Sonnenbrille hochgesteckt, schiebt sie ein Damenfahrrad.

«Das war über Jahre ein Ärgernis»: Peter Mötteli vom Verein Rheinpromenade Kleinbasel. Roland Schmid / BLZ

Gemeinsam leiten sie den Verein Rheinpromenade Basel. Der Treffpunkt ist nicht zufällig gewählt: Das kleine Plateau bedeutet gewissermassen die Geburtsstätte des Vereins. Hier hätte dereinst eine Buvette stehen sollen. Doch die Anwohner, massgeblich der Verein Rheinpromenade, wehrten sich. Statt vor einem Container mit vielen Sitzgelegenheiten werden die Passanten nun von einem mobilen Verkaufsstand aus bedient. Hinter der «Horse Box Bar» steht eine junge Frau und reicht Espressi. «Eine Buvette wäre nicht das richtige», sagt Stohler. «Dafür hat es zu wenig Platz.» Am Ende musste das Bundesgericht entscheiden.

Das war 2016. Der Verein ist äusserst umtriebig geblieben. Wo man sich hinbewegt von der kleinen Pfalz, stösst man auf Projekte der Anwohnervereinigung. Der Verkehr in der Solitude ist ein Beispiel, aber auch die Naturschutzzone («zu wenig ausgeschildert») am Rheinbord darunter. Oder das WC-Häuschen dahinter, das auf Druck des Vereins nach Jahren wieder aufgehen soll.

«Das hat lange gefehlt und verbessert die Aufenthaltsqualität, vor allem für Touristen», sagt Mötteli.

«Und dem Wildpinkeln wirkt man natürlich auch entgegen», sagt Eymann.

«Das war wirklich über Jahre ein Ärgernis», sagt Mötteli.

Eymann nickt: «Steter Tropfen höhlt den Stein.»

«Das Rhylax-Team haben wir initiiert»: André Stohler vom Verein Rheinpromenade Kleinbasel. Roland Schmid

Stohler bedeutet der Gruppe, vorwärts zu gehen. Er zeigt auf ein Plakat. «Rhylax» prangt in weissen Lettern darauf. Es ist vielleicht jene Idee, die den Verein erstmals einem grösseren Kreis bekannt machte. «Das Rhylax-Team wurde von uns initiiert», sagt Stohler nicht ohne Stolz. Im Sommer 2019 hat der Verein gemeinsam mit der Christoph Merian Stiftung und dem Kanton eine Gruppe von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern angeheuert. Diese sollen am Rheinufer patrouillieren und eine vermittelnde Rolle einnehmen.

Die Idee: Durch Dialog Abfall und Lärm verhindern. Inzwischen hat das Präsidialdepartement Idee und Team übernommen. «Wir sind nur noch fürs Reporting zuständig», sagt Stohler. Was bedeutet das? «Wenn diese Leute unterwegs sind, tragen sie ein Tablet bei sich. Dort wird jeder Vorfall eingetragen, wir können dann sofort lesen, was passiert ist.»

Kultur als Speerspitze bei der Eroberung der Allmend

Das Rheinbord als Lebensraum: So alt ist diese Entwicklung nicht. Eingesetzt hat die Eroberung der Uferzone in den späten Neunziger-Jahren und sie ist eng verknüpft mit der Person Thomas Kessler. Der Drogenbeauftragte und spätere Stadtentwickler fasste 1998 von Regierungsrat Jörg Schild den Auftrag, etwas gegen die offene Szene zu unternehmen.

Daraus wurde die IAK: die integrale Aufwertung Kleinbasels. «Es war ein Testlauf für die gesamte Stadtentwicklung», sagt Kessler. Unter dem Schlagwort Mediterranisierung gentrifizierte die Stadt das Rheinbord. Soziale Kontrolle durch Buvetten, Gäste statt Junkies. «Vieles geschah auf Druck der Anwohner: Sie waren es, die längere Öffnungszeiten für Buvetten verlangten», sagt Kessler.

Mit der Einnahme der Allmend entstand eine Gruppe, die bis heute eine der einflussreichsten Lobbys bildet: Kulturstadt jetzt. «Die Stadt sind wir», lautet ihr Slogan. Sie machten sich stark für öffentliche Grillstationen, für die Öffnung der Kaserne und für Zwischennutzungen. Manche von ihnen entwickelten auf Allmend sogar ihr Geschäftsmodell. Flosskapitän Tino Krattiger etwa schaffte eine Verbindung aus Kultur, Gastronomie und öffentlichem Raum.

Auch der politische Erfolg stellte sich bald ein: Regierungsrätin Esther Keller gehört zur Lobbygruppe, so wie SP-Co-Präsidentin Lisa Mathys, alt Nationalrat Daniel Stolz, die nächste Grossratspräsidentin Jo Vergeat und viele andere. Wäre die Gruppe eine Partei, im Parlament hätte sie Fraktionsstärke.

Antrittsgespräche mit dem Regierungsrat

Der Verein Rheinpromenade hatte versucht, Leute von Kulturstadt jetzt für ihren Vorstand zu gewinnen. Vergeblich. Tatsächlich könnten die Interessen der beiden Lobbys nicht weiter auseinanderdriften: Dort jene, die Leben in jeden Zentimeter der Stadt bringen möchten und auch gerne behaupten zu wissen, was für die Öffentlichkeit gut sei. Und da jene, die eine Streetparade nur auf Zimmerlautstärke gewähren möchten, die soziale Kontrolle verlangen, aber ohne persönlichen Preis.

Inzwischen sind wir einige Meter weiter geschritten. Kurz vor der Wettsteinbrücke halten wir an. Mötteli zeigt auf einen der neuen Abfallkübel.

Das öffentliche Mobiliar nach Gusto des Vereins Rheinpromenade Kleinbasel verschoben: Solarkübel am Rheinbord. Roland Schmid

«Hier konnten wir helfen, dass sich die Situation verbessert hat», sagt Eymann.

«Wir sind in einem guten Kontakt mit der Stadtreinigung und haben vereinbaren können, dass die Solarkübel vom historischen Geländer auf die Höhe der Baumreihen verschoben wurden», erklärt Mötteli.

«Die haben ausgesehen wie Radarfallen», sagt Eymann und lacht.

«Damit ist erreicht worden, dass das geschützte Stadtbild wesentlich geschont werden konnte», ergänzt Mötteli.

Es sieht tatsächlich viel besser aus. Aber gleichzeitig: Geht der Anspruch dieses Vereins wirklich so weit, das öffentliche Mobiliar nach eigenem ästhetischen Befinden einzurichten? Ist das noch Mitsprache – oder Mitbestimmung?

Von Gisela Kutter bis zu Pierre de Meuron – zahlreiche prominente Mitglieder

180 Mitglieder zählt der Verein Rheinpromenade Kleinbasel. Eine beachtliche Zahl, wenn man dessen kurzes Bestehen bedenkt. Darunter sind Leute, die sich in den politischen und juristischen Prozessen gut auskennen und das Stadtleben seit Jahren mitprägen: Mäzenin Gisela Kutter gehört dazu, wie Banker Eric G. Sarasin und Architekt Pierre De Meuron. Mit der ehemaligen SP-Regierungsrätin Barbara Schneider focht der Verein an der Urne gegen Lautsprecherboxen. Für Corinne Eymann ist der Weg zur Politik ebenfalls kurz; sie ist die Frau von Nationalrat Christoph Eymann.

Auch Corinne Eymann, Frau von Christoph Eymann, steht an der Seite des Vereins Rheinpromenade Kleinbasel. Roland Schmid

Die Schilder an den parkierten Autos lassen auf Gäste schliessen: französische Nummern, Baselbieter und Solothurner Kennzeichen. Längst ist der Rhein zu einem Anziehungspunkt für die gesamte Region geworden. Der Nutzungsdruck wächst und mit ihm die bekannten Probleme. Wer vor Jahren hierher gezogen ist, konnte sich seiner Ruhe sicher sein.

In warmen Nächten erstreckt sich das Basler Nachtleben heute bald über den gesamten Stadtbann. Am Morgen sind die Spuren deutlich sichtbar. Scherben säumen das Rheinufer, Plastiktüten und Zigarettenstummel. Der Abfallberg wird jedes Jahr grösser, Kampagnen wie jene mit dem Schweinehund auf den Containern laufen ins Leere.

«Sind Sie mächtig, Herr Mötteli?», frage ich ihn.

«Ich würde sagen, dass wir in einer guten Position sind», überbrückt Stohler. «Wir werden akzeptiert als Ansprechpartner des Kantons.»

«Wie äussert sich das?»

«Wir haben entschieden, dass wir mit jenen drei Regierungsräten, mit denen wir am meisten zu tun haben, ein Antrittsgespräch veranstalten. Also: Polizeidirektion, Baudirektion, Präsidialdepartement. Eine Zusage haben wir bereits, die anderen werden aber auch folgen», sagt Stohler.

Sobald es wärmer wird, ist immer was los am Kleinbasler Rheinufer. Roland Schmid

«Als wir am Rhein beobachtet haben, dass sich viele nicht an die Covidvorschriften halten, haben wir mit dem Gesundheitsdepartement das Gespräch gesucht, um gemeinsam Lösungen auch für das Rheinbord finden zu können », ergänzt Eymann. «Da wurden wir auch in einer Dreierdelegation empfangen. Das waren konstruktive Gespräche. Ich sehe uns als vermittelnde Kraft.» Dem pflichten Stohler und Mötteli bei.

«Um nochmal auf ihre Frage nach der Macht zurückzukommen: es geht uns nicht um Macht, sondern um den Ausgleich der Interessen der Anspruchsgruppen. Wir möchten diese Macht gar nicht, auch nicht für jemanden anderen, sondern betrachten das permanente Aushandeln als zentral für das Funktionieren des städtischen Zusammenlebens. Hier sehen wir unser Engagement.»

Mehrfacher Gang vor die Gerichte

Es ist die zentrale Aussage des Vereins: Man suche stets den Dialog. Die Leute von Kulturstadt jetzt sehen das genau umgekehrt. Man sei enttäuscht, wie der VRK mehrfach den Gang vor die Gerichte antrat, war schon zu hören. Nach dem Appellationsgerichtsurteil zum beschnittenenen Jungle Street Groove veröffentlichte die Kulturlobby eine scharfe Medienmitteilung. Es gehört zu Möttelis Narrativ, man setze sich für Minderheiten ein und argumentiert dann mit dem deutschen Kulturwissenschaftler Wolfgang Kaschuba. Nur: In einer Stadt sind alle in der Minderheit. Und alle sind Interessenvertreter.

Bald sind wir an der Mittleren Brücke angelangt. Wir sprechen über das IBA-Projekt der Rheinterasse, die Partymeile und Pissoirs.

«Hier sollen sogenannte MoPis (Mobile Pissoirs Anm. der Red.) aufgestellt werden, drei Meter vor einem Wohnzimmerfenster. Ohne Spülung», sagt Mötteli.

«Hier konnten wir bewirken, dass jemand vom Kanton wenigstens täglich mit Wasser vorbeikommt, um den Urin zu spülen», sagt Eymann.

Die Summe macht’s – in beide Richtungen

Es ist billig, im Verein Rheinpromenade eine Gruppe von Verhinderern zu sehen, die jedes Stadtleben im Keim ersticken wollen. Die vergangenen zwanzig Jahre haben jenen Anwohnern, die vorher schon hier waren, viel abverlangt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich der einflussreichen Kulturlobby eine Gruppe mit ähnlicher politischer Bewandtnis entgegenstellt.

Wahrscheinlich ist es die Summe aus Lautsprecherboxen, Einweggrills, Tanzparaden, Buvetten, Verkehr, Uringestank und Musik am Rheinbord, welche die Nerven der Anwohner strapaziert. Und wahrscheinlich ist es die Summe, dass sie gegen jedes einzelne davon auch protestieren, was die Anwohner als Pedanten erscheinen lässt. Im Grunde macht aber genau dies eine Stadt aus: das ständige Austarieren unterschiedlicher Interessen. Denn wegziehen mag niemand.

Erst dann wäre eine Stadt an ihren Bewohnern und Nutzerinnen gescheitert.