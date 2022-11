Reportage Höchste Sicherheitszone: Wie ein Medikament beim Pharmariesen Roche entsteht Die chemische Wirkstoffproduktion in Basel steht nie still – 24 Stunden, jeden Tag im Jahr laufen die Maschinen. Dass überhaupt noch hier produziert wird, ist keine Selbstverständlichkeit. Zara Zatti Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Betriebsleiter Roland Wilhelm erklärt den Reaktionskessel: Nach den chemischen Reaktionen kommt hier das Wirkstoffpulver raus. Nicole Nars-Zimmer

Die beiden Roche-Türme ragen im Hintergrund in die Höhe: Klinisch, makellos, konstruiert für die Wirkung nach aussen. Dagegen wirkt der Bau 50 unspektakulär, weit entfernt von der Eleganz der beiden Gebäude, in dessen Schatten er steht. Doch im bescheidenen Bau 50 entsteht die eigentliche Essenz des Pharmaunternehmens: die Wirkstoffe für neue Medikamente.

Im Hintergrund der Bau 1 und 2 von Roche, vorne links der Bau 50. Nicole Nars-Zimmer

Rund 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der chemischen Wirkstoffproduktion bei Roche, also am Prozess von den Rohstoffen zum eigentlichen Inhaltsstoff eines Medikaments. Betriebsleiter Roland Wilhelm und Produktionsleiter Bastian Schäfer führen uns durch eine der Anlagen. An der Hosentasche trägt Wilhelm ein kleines Gerät, das aussieht wie ein Telefon. «Das ist ein Schnüffler», erklärt er. Es schlägt Alarm, sollten Gase austreten. Eine zusätzliche Sicherheitsmassnahme beim Mitführen von Smartphones oder Fotoapparaten.

Im Containment wird mit hochaktiven Substanzen gearbeitet. Nicole Nars-Zimmer

Im ersten Sektor, in den uns die beiden Herren führen, wird mit hochaktiven Wirkstoffen gearbeitet. Diese entfalten ihre Wirkung schon bei Kontakt mit sehr kleinen Dosen. Die Sicherheit hat oberste Priorität. Die Vorbereitung der Rohstoffe – der erste Schritt der Produktion – findet deshalb auch in einem Containment, einem abgeschlossenen Raum, statt. Steht die Tür hier offen, kann man keine weitere öffnen. Das verhindert, dass sich die hochaktiven Substanzen, sollten diese einmal austreten, im Gebäude ausbreiten.

Die Glovebox schützt die Mitarbeitenden vor hochaktiven Wirkstoffen. Nicole Nars-Zimmer

Im Containment können die Mitarbeitenden ohne zusätzliche Schutzkleidung arbeiten. Denn die Rohstoffe verarbeiten sie in der sogenannten Glovebox – dem Handschuhkasten. In diesen greifen sie durch übergrosse, undurchlässige Handschuhe. Sie sind fest an den Öffnungen der Vorrichtung befestigt.

«Wenn immer möglich, schützen wir unsere Mitarbeitenden durch Massnahmen an den Apparaturen und nicht durch persönliche Schutzkleidung», sagt Wilhelm. Wird offen mit Wirkstoffen gearbeitet, kommen aber auch diese zum Einsatz, das zeigen Bilder bei gewissen Anlagen. Hier tragen die Arbeiterinnen und Arbeiter einen Anzug, der an die Raumfahrt erinnert, inklusive Helm.

Die Produktion steht nie still

Der Wirkstoff eines Medikaments entsteht in Reaktionskesseln, die von 1000 bis zu 6000 Liter fassen. Für einen Laien ist es unmöglich zu erkennen, wo die Rohstoffe hineinkommen und wo das fertige Produkt wieder raus kommt. Die Apparatur, die Roland Wilhelm um einiges überragt, ist eine Ansammlung aus unzähligen Rohren, Schläuchen, Hebeln und Schrauben.

Roland Wilhelm vor den Reaktionskesseln, in denen die Wirkstoffe entstehen. Nicole Nars-Zimmer

Im Reaktionskessel werden die Rohstoffe in einem geeigneten Lösungsmittel, häufig einem Alkohol, gelöst. Es kommt zur chemischen Reaktion. Vieles erledigt der Apparat eigenständig, doch die Mitarbeitenden können immer eingreifen. «Der Prozess ist jederzeit unter Kontrolle von Maschine und Mensch», sagt Wilhelm.

Gearbeitet wird hier im Schichtbetrieb, 24 Stunden an jedem Tag im Jahr. «Der chemische Prozess hört ja nicht plötzlich auf nach Feierabend oder am Freitagabend», sagt Produktionsleiter Schäfer. Aktuell wird auf dieser Produktionslinie ein Wirkstoff für ein noch sehr neues Medikament hergestellt, erst 2020 wurde es für den Markt zugelassen. Die chemische Wirkstoffproduktion am Standort in Basel beschränkt sich generell auf neue Medikamente, welche für die klinischen Studien am Patienten oder für die erste Versorgung nach der Zulassung eingesetzt werden.

Bis zum fertigen Wirkstoff vergehen mehrere Monate

Dass überhaupt noch in Basel produziert wird, ist keine Selbstverständlichkeit. Früher wurden hier noch Wirkstoffe in grösseren Mengen produziert. Mittlerweile wird ein Grossteil der kommerziellen Produktion von Partnerunternehmen übernommen. Für Schäfer und Wilhelm ist es von grossem Vorteil, dass der gesamte Prozess, von der Forschung bis zur Produktion, noch auf dem Campus in Basel stattfindet. «Wenn ich Fragen habe, kann ich mich vor Ort an eine Forscherin oder einen Entwicklungschemiker wenden. Das spart Zeit und trägt dazu bei, dass das Medikament schliesslich schneller zum Patienten kommt», sagt Wilhelm.

Betriebsleiter Roland Wilhelm (links) und Produktionsleiter Bastian Schäfer in der chemischen Produktion von Roche. Nicole Nars-Zimmer

In den Reaktionskesseln im Bau 50 können die Inhaltsstoffe für verschiedene Medikamente hergestellt werden. Bis zum Entstehen des Wirkstoffs müssen die Reaktionskessel mehrmals durchlaufen werden. Nach jedem Durchgang kommt das so entstandene Pulver in einen Trockner in Form eines riesigen geschlossenen Trichters. Dort wird das anfangs beigegebene Lösungsmittel wieder entzogen. Danach geht es von vorne los.

Wie lange die Herstellung dauert, hängt von der Komplexität ab. Ein Durchgang dauert meist ein paar Tage, bis zum fertigen Wirkstoff vergehen mehrere Monate.

«Bei Blitzlicht Raum sofort verlassen – Erstickungsgefahr»

Roland Wilhelm erklärt die Gefahrenleuchten. Nicole Nars-Zimmer

An verschiedenen Stellen im Gebäude wurden Lämpchen in unterschiedlichen Farben angebracht. Besteht Gefahr, leuchten sie auf. Unter der roten Lampe steht «Bei Blitzlicht Raum sofort verlassen – Erstickungsgefahr», bei der blauen: «Gebäuderäumung.» Die Erstickungsgefahr besteht dadurch, dass die in den Behältern enthaltenen Lösungen mit Stickstoff überlagert sind. Dieser verhindert, dass sich ein Feuer entfachen kann. «Ich habe schon länger nicht mehr erlebt, dass ein Lämpchen aufleuchtet. Wenn, dann waren es meist Fehlalarme», sagt Wilhelm und fügt an:

«Es gibt sehr viele Kontrollmechanismen, wir sind gut geschützt – sonst würde ich nicht hier arbeiten.»

Ist das Wirkstoffpulver einmal fertig, wird es halb automatisiert in Kunststoffsäcke abgefüllt. Das funktioniert ähnlich wie bei der Füllung von Därmen mit Wurst: Der Kunststoffschlauch, der in der Maschine eingespannt ist, wird befüllt und nach einer Portion verschlossen und abgetrennt. So kommt der Wirkstoff nie mit Luft in Kontakt.

Nach der Wirkstoffproduktion muss das Pulver noch in die geeignete Form – etwa eine Tablette – gebracht werden. Dabei werden Hilfsstoffe hinzugefügt. Sie sind etwa notwendig, damit der Wirkstoff am richtigen Ort und zur richtigen Zeit vom Körper aufgenommen werden kann. Dafür verlässt das Pulver den Bau 50 wieder. Die finale Arzneimittelproduktion findet am nahe gelegenen Standort in Kaiseraugst statt.

