So läuft der Dreikönigsverkauf in Basel

Reportage Lieber nicht französisch: So verkaufen sich die Dreikönigskuchen in Basel In den Bäckereien ist am 6. Januar alles auf die beliebten Kuchen ausgerichtet. Menschen stehen Schlange, um an ihren Favoriten zu gelangen. Rafael Hunziker 06.01.2023

«Bachmann» präsentiert die Dreikönigskuchen im Schaufenster. Bild: Roland Schmid

Am 6. Januar dominieren die Dreikönigskuchen in den Bäckereien. Kurz vor 6 Uhr warten wenige Menschen in sich gekehrt vor der Confiserie Bachmann beim Centralbahnplatz des Basler Bahnhofs. Der grosse Ansturm steht noch bevor.

Die Backwaren von «Bachmann» werden in der Backstube bei der Schifflände produziert und anschliessend in die Filialen geliefert. Mit einem gekonnten Handgriff kippt der Bote die aufeinandergestapelten Kisten mit dem Gebäck, um die kleine Schwelle am Eingang zu überwinden. Neben «Gipfeli» und «Schoggiweggli» sind nun auch die Dreikönigskuchen im Geschäft angekommen.

Mehr Stress als üblich

«Wir produzieren zwischen 1500 und 1600 Dreikönigskuchen», sagt Jennifer Meier, Mitarbeiterin von «Bachmann». Die ersten Kuchen würden ab halb 12 Uhr in der Nacht auf den 6. Januar gebacken werden. Die Arbeiten laufen bis um 17 Uhr des Dreikönigtages. «Somit können wir bis zum Schluss frisch ausgebackene Dreikönigskuchen anbieten», fügt Meier an.

In der Verkaufstelle beginnen um 6 Uhr mit der Öffnung der Türen umgehend die Aufbauarbeiten. Mitarbeitende reservieren im Schaufenster als Erstes einen prominenten Platz für die Dreikönigskuchen. Die obligaten Karton-Kronen werden auf den Regalen und in der Auslege verteilt. Die Kundschaft soll auf den ersten Blick erkennen, was für ein Tag ist.

Die Kuchen werden für den Verkauf verpackt. Bild: Roland Schmid

Eine Mitarbeiterin verpackt die angelieferten Kuchen hinter der Theke für den Verkauf. Sie überdeckt die Kuchen mit Papier, packt sie in einen Umschlag und die Krone kommt dazu. Die Pakete stapeln sich zu einem immer grösseren Berg. «Wir erwarten heute schon einen stressigeren Tag als sonst», erzählen die Mitarbeitenden.

Der Klassiker setzt sich durch

Bei den ersten Bestellungen sind noch keine Kuchen dabei. Die Kundschaft ist vermehrt an einem schnellen Frühstück interessiert. Kurz vor halb 7 fragt der erste Kunde nach einem Dreikönigskuchen. Er muss sich entscheiden, ob er einen normalen oder einen französischen Kuchen möchte. Das französische Modell sei aus Blätterteig und habe eine Mandelfüllung, erklärt die Verkäuferin.

Mit dem ersten Kunden ist der Bann gebrochen. Die Kundschaft staut sich am Verkaufstresen und es werden hauptsächlich Dreikönigskuchen gekauft. Die französische Variante stösst auf wenig Interesse. Praktisch bei jeder Bestellung müssen die Mitarbeitenden erklären, was diesen Kuchen ausmacht. Die allermeisten entscheiden sich nach der Erläuterung der Alternative für den «klassischen» Kuchen und verlassen die Confiserie vermutlich schon mit dem Gedanken, ob man heute die richtige Wahl treffe und für einen Tag Königin oder König sein werde.

Das Warten hat Tradition

Die Warteschlange beim «Gilgen» bildet sich bereits früh. Bild: Roland Schmid

Eine Stunde später startet die Bäckerei Gilgen am Spalenberg mit ihrem Dreikönigskuchenverkauf. Vor der Bäckerei, die bekannt ist für ihren Dreikönigskuchen, bildet sich jedes Jahr eine lange Schlange. Auch in diesem Jahr entstand am sonst noch menschenleeren Spalenberg kurz nach 7 Uhr eine Schlange mit Personen, die nicht auf die Spezialität verzichten möchten.

