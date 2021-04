Reportage Zeitreise im Klybeckquartier: Die Altlasten im Boden hinterlassen Fragezeichen Die Pläne und Visionen für den neuen Stadtteil im Klybeck sind vielversprechend. Jedoch geht dabei nur allzu rasch vergessen, dass es punkto Altlasten im Boden noch viele Unwägbarkeiten und Unbekannte gibt. Ein Augenschein auf dem ehemaligen Industrieareal im Kleinbasel. Patrick Marcolli 17.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schützen, erhalten - oder was? Im sogenannten K90 wurden jahrzehntelang Farben hergestellt. Entsprechend sanierungsbedürftig ist das Gebäude. Roland Schmid AUE-Chef Matthias Nabholz (links) und Abteilungsleiter Paul Svoboda. Roland Schmid Entnahme einer Wasserprobe am Althreinweg. Roland Schmid Spektakuläre Architektur, ungewisser Verwendungszweck - ein altes Produktionsgebäude. Roland Schmid Wird abgerissen: Ein altes Produktionsgebäude auf dem Klybeck-Areal. Roland Schmid Seit langem ausser Betrieb: Industriegebäude aus der Nachkriegszeit. Roland Schmid

Die Zeitreise beginnt an der Ackerstrasse im Klybeckquartier. «Vermutlich Hinweis auf die landwirtschaftliche Vergangenheit in der Gegend», erläutert das Strassenschild. So weit wollen wir nicht zurück. Aber doch ein paar Jahrzehnte. Hier, in diesem Viertel der Stadt, zwischen Matthäus und Kleinhüningen gelegen, wurde viel von dem produziert, worauf der heutige Reichtum der Stadt gründet: Farbstoffe, Medikamente.

Nun soll auf dem ehemaligen Werk der Novartis und der BASF die Zukunft der Stadt gebaut werden: Ein neues Stadtviertel, fortschrittlich, grün, klimaneutral. Für Stadtplaner, Architekten und Investoren scheinbar eine Goldgrube: 300'000 Quadratmeter Fläche, 20'000 Bewohnerinnen und Bewohner, 30'000 neue Arbeitsplätze.

Wie belastet ist das Areal tatsächlich?

Doch die Produktion von Reichtum hat immer ihre Schattenseiten. In Basel liegen diese - auch - im Untergrund. Neben der Goldgrube für Investoren ist das Areal punkto Altlasten ein Hochrisikogebiet. Fast 100 Jahre wurden auf dem Gelände zwischen Rhein und Wiese Chemikalien verwendet oder Chemikalien hergestellt. Wie belastet ist das Areal? Lässt sich überhaupt ein neuer Stadtteil darauf errichten?

Wir treffen uns mit Matthias Nabholz, dem Leiter des Amtes für Umwelt und Energie (AUE) und seinem Abteilungsleiter Paul Svoboda, der für Gewässer und Böden zuständig ist. Das AUE ist das Umweltgewissen der Basler Politik und Verwaltung. Nabholz und Svoboda haben veranlasst, dass an einem Punkt des Altrheinwegs, in der Nähe des Ackermätteli, gleich am Rand der Hafenbahn, das Wasser auf seine Qualität hin überprüft wird. Zwei Mitarbeiter des AUE haben diverse Utensilien und Messgeräte auf dem Trottoir platziert, das Wasser wird aus Bohrloch Nummer 178 aus dem Jahr 1926 hochgepumpt. Es ist alles in Ordnung, der AUE-Mitarbeiter nimmt sogar lachend ein Schluck aus dem Messglas.

Das Ackermätteli, eine leicht abgesenkte grüne Wiese und ein Spielplatz für Kinder, stand in der Vergangenheit immer wieder im Fokus. Im Untergrund lauere Gefahr durch Altlasten, es gebe auch einen Zeugen, der in den achtziger Jahren bei einer Grabung beobachtet habe, dass problematische Stoffe dort lagerten.

«Hier war aber immer grüne Wiese»,

sagt AUE-Chef Nabholz. Selbstverständlich sei der Untergrund im Klybeck belastet, denn das ganze Quartier sei historisch betrachtet ein auf Aufschüttung errichtetes Viertel auf Schwemmland zwischen Rhein und Wiese. Aber alle wasserlöslichen Stoffe seien mit den Jahren und dem Hochwasser des Rheins aus- und abgeschwemmt worden. Nabholz braucht den Vergleich des Teebeutels, der mit jeder Verwendung weniger Geschmack ins Wasser abgibt. «Hätte es Ablagerungen, so würden wir die im Grundwasser messen können.» Das Klybeck, und damit ist insbesondere das Industrieareal gemeint, sei eines der am besten überwachten Areale schweizweit.

Klar ist aber auch: Der Staat überwacht lediglich an Punkten rund um das ehemalige Industrieareal. Für das Innere sind die Grundbesitzer verantwortlich. Ganz tatenlos waren die Behörden beim Verkauf des Areals durch die Novartis und die BASF, das den Pharmamultis hunderte von Millionen Franken eingebracht haben dürfte, aber nicht: Sie haben als dritte Partei quasi beglaubigt, dass der Verkäufer den Käufern sämtliches Wissen über das Areal und die möglichen Verschmutzungen weitergegeben hat. Für Nabholz ist trotz allem klar:

«Wir müssen mit der einen oder anderen Überraschung rechnen.»

So lange das Areal im aktuellen Zustand belassen wird, gebe es keinen Handlungsbedarf. Wird aber dereinst gebaut, so geht die Arbeit für die Fachleute los.

Das Areal wirkt, als ob bald eine neue Epoche anbricht

Zusammen mit Nabholz und Svoboda gehen wir weiter ins Zentrum des Klybeck-Areals, dort, wo sich die Mauerstrasse mit der Klybeckstrasse kreuzt und das neue Quartier dereinst seinen Mittelpunkt haben soll. Noch arbeiten auf dem Areal ein paar hundert Personen, doch an diesem trüben Tag wirkt alles grau und leblos, wie zum Abbruch in eine neue Epoche bereit.

Empfangen werden wir auf dem immer noch gesicherten Areal von Philipp Fürstenberger und Christian Mutschler. Sie vertreten die beiden neuen Grundeigentümer, die Swiss Life und die Rhystadt AG. Im Schlepptau haben sie ihre Altlasten- und Sicherheitsexperten.

Auf die Frage, wie viel Geld sie denn für die Altlastensanierung zurückgestellt haben, antworten Fürstenberger und Mutschler: «Wir haben es sehr genau angeschaut und grosszügig in unseren Kalkulationen berücksichtigt.» Genaueres ist ihnen nicht zu entlocken. Doch bereits jetzt ist in Ansätzen zu erkennen, mit wie viel Aufwand die Erneuerung des Klybeck verbunden sein wird: Die vormalige Eigentümerin BASF lässt derzeit einen alten Produktionsbau abreissen. Man macht ihn im wahrsten Sinn bodeneben. Die Untergeschosse und das Fundament werden nicht angerührt. Am Schluss kommt ein Deckel drauf. Nur so kann man sicher sein, dass keine schädlichen Stoffe freigesetzt werden.

Fürstenberger sagt auch, das Klybeck sei punkto Standortbelastungen sehr gut dokumentiert. Gerade nach «Schweizerhalle» 1986 habe das Bewusstsein dafür sehr stark zugenommen. Klar sei aber:

«Wenn wir bauen, müssen wir handeln».

Ein weiteres Thema ist die Frage, welche der bestehenden Gebäude stehen bleiben und ins neue Quartier integriert werden können. Eine Schlüsselposition hält das so genannte K90, ein markanter Bau mit nachträglich angebrachten Aussenverstrebungen aus Stahl zur Erdbebensicherheit. Früher war das der Ort, wo weltweit die grösste Menge an Farbstoffen hergestellt wurden. Nun ist die Frage, ob das Gebäude sogar denkmalgeschützt wird und wie man es weiter nutzen kann. Angesichts seiner Vergangenheit und der damit verbundenen Verschmutzung auch im Innern und bis in die Wände hinein, scheint der Erhalt zur Mammutaufgabe für die Eigentümerin zu werden. «Wir würden es jedenfalls gern erhalten», sagt Philipp Fürstenberger.

Sanierungskonzept ausstehend

Wir wechseln nun die Strassenseite und gehen auf den Arealteil, der sich bis zur Wiese hin erstreckt. Auch hier: leere und ausgekernte ehemalige Produktionsgebäude, grosse geteerte Flächen. An einem Punkt wird seit der Entdeckung einer Verschmutzung im Jahr 1999 der umweltgefährdende Stoff Chlorbenzol abgepumpt. Die Novartis und BASF müssen immer noch ein Sanierungskonzept vorlegen, noch gibt es dieses aber nicht. Das Gebäude, in dem einst das Medikament Voltaren hergestellt wurde, wird derzeit geräumt und später auch, wiederum ohne das Fundament anzufassen, dem Erdboden gleichgemacht.

Auch hier das andere Thema: Die alten, rund 80 Jahre alten Backsteinbauten am Rand des Geländes, könnten allenfalls unter Denkmalschutz gestellt werden. Was aber damit anfangen? Die Eigentümer könnten sich ebenso vorstellen, sie zu erhalten. Aber für welche künftige Nutzung? Ein Augenschein zeigt: Die Bausubstanz ist in schlechtem Zustand, eine Sanierung dürfte sehr teuer werden.

Keine akuten, unmittelbaren Gefahren

Szenenwechsel. In seinem Wohnzimmer, das einen Blick auf die Mittlere Brücke, freigibt, sitzt Martin Forter an einem runden Tisch, vor ihm ausgebreitet liegen Studien und Berichte zum Klybeck. Forter ist ein weitum anerkannter Altlastenexperte. Der frühere Journalist ist so etwas wie der personifizierte Stachel im Fleisch der Stadtplaner und Klybeck-Entwickler. An der Politik und am AUE lässt er kein gutes Haar. Nach der geltenden Altlastenverordnung, so Forter, müsste das Areal viel genauer untersucht werden:

«Die belasteten Standorte müssen endlich systematisch und detailliert erfasst werden.»

Danach müssten sie ebenso wie der restliche kontaminierte Untergrund sowie der Chemiemüll auf Allmend einmalig und definitiv auf Kosten der Verursacher vollständig beseitigt werden, bevor das Bauen beginnen kann. Forter räumt ein, dass wohl nicht von einer akuten, unmittelbaren Gefahr auszugehen sei. Es sei aber unklar, welche Schadstoffarten in welchen Mengen vorkämen. Zwischen 1864 und 1982 seien von der chemischen Industrie im Klybeck rund 2'000 verschiedene Substanzen eingesetzt oder hergestellt worden. Die könnten ausgetreten oder verschüttet oder abgelagert worden sein.

Zum Ackermätteli-Spielplatz hat Forter eine dezidiert andere Meinung als das AUE: Das Erdreich sei bei dessen Errichtung vor ein paar Jahren zu wenig tief abgegraben worden. Zudem sei die «Teebeutel»-Theorie des allmählichen Wegschwemmens widerlegt, da der Chemiemüll teils zu dicht unter der Oberfläche liegt, um vom Rhein-Hochwasser weggeschwemmt werden zu können. Und das Bohrloch, aus welchem die Wasserprobe genommen wurde, liege nicht im Abstrom des Grundwassers.

Altlasten verschwinden nicht einfach so

Am Ende des Rundgangs bleibt jedenfalls ein zwiespältiges Gefühl zurück. Die verlockenden Visionen für ein neues Quartier, die derzeit von den Behörden in einem städtebaulichen Leitbild zusammengefasst werden, verlieren bei näherer Betrachtung der möglichen Gefahren im Untergrund etwas von ihrem Glanz. Auf die beiden neuen Grundeigentümer, die Swiss Life und die Rhystadt, werden im schlimmsten Fall horrende Zusatzkosten zukommen.

Angesichts dieser Unwägbarkeiten wird einem auch klar, dass die Altlasten ein entscheidender Grund gewesen sein dürften, weshalb die Stadt das Gelände nicht gekauft hat. Und Basel wird immer wieder daran erinnert werden, dass sich die Vergangenheit nicht einfach so überbauen lässt.