Basel: Das Unispital erfüllt lesbischen Paaren den Kinderwunsch

Reproduktionsmedizin So erfüllt das Basler Unispital lesbischen Paaren den Kinderwunsch Alexander Quaas betreut im Kinderwunschzentrum des Basler Unispitals Paare, die ein Kind bekommen möchten. Nach dem Ja zur «Ehe für alle» hat er auch immer mehr Patientinnen, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Alexander Quaas ist Leiter der Reproduktionsmedizin am Basler Unispital. Er berichtet über erste lesbische Paare, die nun Samenspende in Anspruch nehmen dürfen. Nicole Nars-Zimmer

Seit dem 1. Juli dieses Jahres dürfen gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz heiraten. In Baselland haben bisher rund 35 und in Basel-Stadt sieben Hochzeiten stattgefunden. Über 50 eingetragene Partnerschaften wurden im Stadtkanton zudem zu Ehen umgewandelt.

Mit der Einführung der «Ehe für alle» öffneten sich für lesbische Paare neue Möglichkeiten. Denn nicht nur eine Hochzeit ist für sie nun möglich, sie dürfen auch die Reproduktionsmedizin in Anspruch nehmen, um sich den Kinderwunsch zu erfüllen.

Unispital hat eine eigene Samenbank

Alexander Quaas leitet die Abteilung der Reproduktionsmedizin am Universitätsspital Basel. In seiner Klinik sind bisher rund 30 Anfragen von Frauenpaaren eingegangen, fünf davon haben mit dem Prozess begonnen, sagt Quaas. Seine Abteilung arbeitet aktuell daran, die Abläufe anzupassen und die Mitarbeitenden für die Neuerung zu schulen.

Das Verfahren, das lesbische Paare am Unispital durchlaufen, unterscheidet sich nicht wesentlich vom herkömmlichen. Quaas:

«Die Prinzipien sind die gleichen, nur die Spermienquelle unterscheidet sich.»

Für Frauenpaare werden die Samen aus einer Spende gewonnen. Das Unispital hat dafür eine eigene Samenbank. Das unterscheidet die Klinik von Quaas von anderen Kinderwunschpraxen: Diese verfügen oftmals nicht über Samenspenden und kommen daher für lesbische Paare nicht in Frage.

Die gespendeten Samen werden in einem Kryotank aufbewahrt. Das ist ein Speicher, in denen Temperaturen von Minus 160 Grad herrschen. Nicole Nars-Zimmer

1200 Franken pro verwendeter Samenprobe

Während heterosexuelle Paare fast ausschliesslich bei Schwierigkeiten, den Kinderwunsch zu erfüllen, die Klinik aufsuchen, sind die Frauen in einem lesbischen Paar in der Regel fruchtbar. «Darum beginnen wir die Behandlung meist damit, dass wir ‹nur› zum perfekten Zeitpunkt die Spermien einsetzen. Eine natürliche Insemination also», sagt Quaas. Dieser Vorgang kann mehrmals durchgeführt und mit der hormonellen Stimulation ergänzt werden. Bleibt er jedoch erfolglos, kommt die künstliche Befruchtung zum Zug.

Je nach Krankenkasse kann es sein, dass die Inseminationen dabei – wie auch bei heterosexuellen Paaren – von der Versicherung übernommen werden. Quaas: «Die Kosten, die durch die Beschaffung und Lagerung der Samenspende entstehen, müssen die Paare allerdings selbst tragen. Das sind 1200 Franken pro verwendeter Probe.» Darum sei es im Ermessen der Patientinnen, wie viele Inseminationen versucht werden, bevor die künstliche Befruchtung angewendet wird. Diese hingegen wird von den Versicherungen in der Schweiz nicht bezahlt.

Was in den USA Standard ist, fehlt in der Schweiz noch

Alexander Quaas begrüsst, dass lesbische Paare in der Schweiz ihren Kinderwunsch erfüllen können. Er sagt: «Die Meinung vieler Schweizer Reproduktionsmedizinerinnen und -mediziner ist, dass eine Lücke geschlossen wurde.» Während seiner Zeit als Arzt in den USA habe er gesehen, dass dort die Samenspende für gleichgeschlechtliche Paare, aber auch für alleinstehende Frauen bereits Standard ist.

«In der Schweiz gibt es da noch Luft nach oben.»

So müssen lesbische Paare hier zwingend verheiratet sein, während bei Heterosexuellen auch eine langjährige, feste Beziehung anerkannt wird.

Der Mediziner ist jedoch überzeugt, dass sowohl gesetzlich als auch gesellschaftlich in den kommenden Jahren einiges passieren wird. «Es besteht ein Trend dazu, dass die Akzeptanz für die Reproduktionsmedizin in der Bevölkerung steigt.» Dazu gehört, dass Unfruchtbarkeit als Krankheit akzeptiert wird, dass Versicherungen die Kosten tragen und dass die Palette der möglichen Reproduktionsverfahren wächst.

Trotzdem werde es auch in Zukunft klare Grenzen geben, sagt Quaas.

«Wir werden nicht in eine Science-Fiction-Welt rutschen, in der Designerbabys Realität sind.»

Das sei weder das Ziel der Reproduktionsmedizin noch der Präimplantationsdiagnostik. Vielmehr geht es Quaas und seinen Kolleginnen und Kollegen darum, möglichst vielen Paaren den Kinderwunsch zu erfüllen.

