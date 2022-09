Da Gianni: Basler Traditionslokal öffnet wieder im St. Johann

Da Gianni Von der Kundin zur Geschäftsführerin: Basler Traditionslokal öffnet wieder Die Gentrifizierung wurde dem «Da Gianni» im St. Johann zum Verhängnis. Eine ehemalige Besucherin eröffnet das italienische Restaurant wieder an einem neuen Standort. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

So sieht das neue Restaurant Da Gianni in der Mülhauserstrasse aus. Roland Schmid

Eine der Anlaufstellen für traditionelle italienische Küche in Basel war das «Da Gianni» im St. Johann. Doch die Beiz an der Elsässerstrasse mit Blick auf den St.-Johann-Park musste dieses Jahr am Gründonnerstag schliessen. Das Haus wird abgerissen. Nun öffnet die Basler Institution wieder ihre Türen, allerdings an einem neuen Ort und unter einer neuen Führung.