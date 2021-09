Basler Wirt setzt auf Coronazertifikat

Restaurant L’Ambiasciatore Basler Wirt setzt schon vorzeitig auf Zertifikatspflicht – und erhält darum schlechte Bewertungen von Impfgegnern Der Basler Wirt Mohran Jouini verlangt bereits ein Zertifikat in seinem Restaurant. So will er der Krise entgegenwirken und seinen Gästen einen normalen Besuch ermöglichen. Mit seinem Vorpreschen wurde der Gastronom zur Zielscheibe der Massnahmenkritiker. Ali Ahmeti 2 Kommentare 08.09.2021, 18.52 Uhr

Mohran Jouini in seinem Lokal. Ali Ahmeti

Mohran Jouini, Chef des Restaurants l'Ambasciatore an der Elisabethenstrasse 33, verlangt schon seit dieser Woche in seinem Lokal ein Zertifikat. Wie der Bundesrat am Mittwoch entschied, gilt die diese Massnahme für alle Restaurants ab nächstem Montag. Die Eigeninitiative des Basler Wirts sorgte für viel Diskussionen auf Google und Facebook. Auf dem Instant-Messaging-Dienst Telegram finden sich gar Boykottaufrufe. Innert Stunden hagelte es zwei Dutzend Rezensionen und Kommentare. Was auffällt: Die User bewerten nur mit der schlechtesten oder besten Note – ein Stern oder fünf; Wertungen dazwischen lassen sich nicht finden.

Die Kommentare widerspiegeln die aktuelle Coronadebatte. Bei den Kritiken geht es nicht mehr um das Ambiente, die Bedienung oder das Essen. Das Ziel ist nur, das Restaurant zu unterstützen oder zu boykottieren.

Shitstorm, Diskussionen und Boykottaufrufe

So begründet ein User den einen Stern, den er auf Google vergab, mit dem Kommentar: «Das Restaurant, insbesondere der Inhaber, diskriminiert systematisch Personen mit anderer Auffassung und verbietet diesen den Zutritt. Dass ich so etwas in der Schweiz und in Basel, einer Stadt mit ausgeprägt offener Kulturvielfalt, erleben muss, ist zutiefst beschämend. Mir fehlen die Worte.» Ein anderer User schreibt zu fünf Sternen: «Endlich macht jemand Nägel mit Köpfen – danke für 3-G, wir kommen gerne vorbei.»



Auf den jüngsten Facebookpost des Restaurants, in dem die Zertifikatspflicht angekündigt wurde, folgte ein Shitstorm – von schlechten Geschäftswünschen bis hin zu Gästen, die nicht mehr kommen wollen. Doch auch positive Reaktionen sind zu finden; Gratulationen sowie Ankündigungen zu erneuten Besuchen.

Eine grosse Rolle bei diesen Protestbewertungen kommt wohl auch Telegram zu. Dort existieren grosse Gruppen mitunter militant gesinnter Coronaskeptiker. Auf der Plattform tauschen sie sich aus über Lokale, die eine Zertifikatspflicht kennen – und solche, die sich dagegen wehren. Mehrere davon stehen in Basel. Gut möglich, dass auch das «l'Ambasciatore» Ziel einer konzertierten Diffamierungsaktion geworden ist.

Jouini steht hinter seinem Entscheid

Auch per Telefon erhielt Jouini viel Feedback. Wie er auf Anfrage der bz sagt, erhielt er von vielen Gästen Zustimmung, während andere ihren Unmut aussprachen. Er kennt auch die Online-Feedbacks und die Boykottaufrufe. Ihm sei bewusst gewesen, dass der Entscheid für Furore sorgen dürfte. Doch er steht hinter seinem Vorgehen, denn er möchte seinen Gästen einen unbesorgten Besuch ermöglichen. Jouini sagt: «Ich zwinge niemanden zum Impfen. Ich möchte mit dieser Massnahme zur Bewältigung der Krise beitragen und verhindern, dass die Gastrobranche wieder dichtmachen muss.»