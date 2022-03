Euro-Airport: Wegen fehlender Dokumente stranden viele Passagiere

Restriktionen Covid-Chaos am Euro-Airport: Weil die Dokumente fehlen, müssen Passagiere zuhause bleiben Seit etliche Länder die Corona-Einreisebestimmungen gelockert oder gar komplett gestrichen haben, könne man wieder reisen wie vor der Pandemie, glauben viele. Denkste! Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Hat man die notwendigen Dokumente nicht dabei, ist schon am Flughafen Schluss. Diese Erfahrung machen derzeit nicht wenige. Keystone

Schon Mitte März gab der britische Verkehrsminister Grant Shapps bekannt, dass auch Ungeimpfte bald wieder ungehindert nach Grossbritannien einreisen dürften, selbst ein Test sei nicht mehr nötig. Per 18. März trat die Regelung in Kraft. Auch etliche weitere Länder haben die Covid-Regelungen für Einreisende wenn nicht aufgehoben, so doch stark gelockert.