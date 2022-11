Neuer kulinarischer Anlauf am Grossbasler Rheinbord

Rheinbord Basler Jungunternehmer wagen im ehemaligen Novartis-Restaurant einen neuen kulinarischen Anlauf Das neue vegetarische Restaurant beinhaltet auch eine Bar und einen Nachtclub. Die Betreiber bewirten bereits mehrere Gastronomiebetriebe im St. Johann. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Direkt am Rhein bei Novartis entsteht ein neues Restaurant. Kenneth Nars

Der Name des neuen Lokals lautet «Basso», was auf Deutsch tief bedeutet. Der Name sei zu Stande gekommen, weil sich das Geschäft im untersten Teil des Novartis Gebäudes Asklepios von Herzog und de Meuron am Elsässerrheinweg befinde, sagt Till Schmidlin, Pressesprecher der «Squadra Basso» – die das Restaurant betreiben wird. Die Räumlichkeit, welche die neuen Betreiber von der Novartis mieten, besitzt einen direkten Zugang zum Rheinbord. Geplant sei, dass das Restaurant, die Bar und der Nachtclub im Frühling 2023 eröffnet werden.