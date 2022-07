Nach Brand im 2019 wird der "Schwarze Bär" wieder aufgebaut

Rheingasse Nach Brand im Jahr 2019: Die Bauarbeiten des «Schwarzen Bären» starten mit Verzögerung Im August beginnen die Aufbauarbeiten am «Schwarzen Bären» in der Rheingasse im Kleinbasel. Das Gebäude wurde im August 2019 durch ein Feuer grösstenteils zerstört. Unklar ist noch, wer im Erdgeschoss einziehen wird. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Ab August werden die Aufbauarbeiten am «Schwarzen Bären» starten, die Baustelle wird laufend vorbereitet. BLZ / Roland Schmid

Nachdem der «Schwarze Bär» an der Rheingasse 17 im August 2019 in Flammen stand, beginnen nun drei Jahre später nach einiger Verzögerung die Aufbauarbeiten. Das Gebäude war nach einem verheerenden Dachstockbrand nicht mehr bewohnbar und wurde im Oktober 2020 von der Edith-Maryon-Stiftung übernommen. Ulrich Kriese, der Sprecher der Stiftung, kommunizierte im Jahr 2020, dass die Liegenschaft frühestens im Herbst 2022 bezugsbereit sein werde.

«Das war etwas euphorisch kommuniziert», sagt nun Klara Kläusler, Mitarbeiterin der Stiftung und Leiterin des Projekts «Rheingasse 17». Die Bauarbeiten würden sicher noch anderthalb Jahre dauern. «Wir rechnen damit, dass das Gebäude Ende 2023 bezugsbereit sein wird, sofern alles nach Plan läuft. Mit den aktuellen Lieferschwierigkeiten bezüglich Baumaterial ist das jedoch nicht garantiert», so Kläusler.

Interessante Funde aus der Frühzeit

Die Planung und die Ausarbeitung des Konzepts habe zu Verzögerungen geführt. «Die Bauforschung hat einige interessante Dinge gefunden und aufgrund dessen hat sie sich die Zeit genommen, alles zu untersuchen», sagt Kläusler. Es sei wichtig gewesen, dass die Bauforschung der Basler Denkmalpflege genug Zeit hatte, sich das Gebäude genau anzuschauen, führt sie aus.

Gemeinsam mit der Archäologischen Bodenforschung hat die Bauforschung beispielsweise Mauerzüge aus dem 13. Jahrhundert und eine Fenstersäule mit einem in Stein gemeisselten weiblichen Gesicht entdeckt. Auch bemalte Decken kamen bei der Forschung zum Vorschein, gibt Frank Löbbecke, Leiter der Basler Denkmalpflege und Bauforschung, Auskunft.

Ausschreibung für die Nutzung im Erdgeschoss noch am Laufen

Wer im Erdgeschoss des Gebäudes einziehen wird, ist nach wie vor unklar. Dass es eine Gastronutzung sein wird, hat die Stiftung relativ schnell nach der Übernahme der Liegenschaft kommuniziert. «Wir können uns auch eine geteilte Nutzung vorstellen, also einen Gastrobetrieb und einen Laden, wir sind offen für Konzepte jeglicher Art», sagt Kläusler. Was die Stiftung aber nicht mehr wolle, sei ein reiner Abendbetrieb: «Wir wünschen uns eine Tagesnutzung, wir wollen, dass die Rheingasse lebt», führt die Projektleiterin aus.

Im vergangenen Jahr seien fünf Bewerbungen eingegangen, dort müsse man nach den Sommerferien nachfragen, ob sie noch aktuell seien. Wie lange die Ausschreibung noch laufe, sei nicht klar, so Kläusler. Wer sich beworben hat, möchte die Projektleiterin nicht verraten. Das «Grenzwert» gehöre aber zu den Bewerbern, das verrät sie.

Unklarheiten bezüglich des «Grenzwert»

Ursprünglich war nämlich Cécile Grieder mit ihrer stadtbekannten Bar, dem «Grenzwert», im Haus an der Rheingasse 17 eingemietet. Seit bald 30 Jahren hat die Gastronomin mit ihrer Bar eine tragende Rolle im Kleinbasler Nachtleben inne. Nach dem Brand konnte sie in die Ochsengasse ziehen, jedoch nur als Zwischennutzung für zwei Jahre. Einem Angestellten zufolge darf das «Grenzwert» nun bis Ende 2023 in der Ochsengasse bleiben. Cécile Grieder war leider für ein Gespräch nicht erreichbar, da sie gerade in den Ferien weilt.

Für Grieder war aber immer klar, dass sie unbedingt in die Rheingasse zurückkehren möchte, denn da gehöre sie mit dem «Grenzwert» hin. Spezielle Verhandlungen würden mit der Betreiberin des «Grenzwert» nicht geführt, sagt Klara Kläusler dazu. Nach der Übernahme der Liegenschaft durch die Stiftung hat es mit Grieder jedoch gar keine Verhandlungen gegeben, sehr zur Verärgerung der «Grenzwert»-Besitzerin. Damals hat sie gegenüber den Medien kommuniziert, dass sie von der Stiftung nicht über deren Pläne informiert worden sei, was sie sehr enttäuscht habe, gerade weil sich die Stiftung eigentlich als sozial und menschlich bezeichne.

