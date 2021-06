Gefahr im Wasser: Regeln fürs Rheinschwimmen in Basel

Der Rhein trügt Aktuell fliesst doppelt so viel Wasser «dr Bach ab» – das birgt Gefahren für Rheinschwimmende Die Hitze zieht viele Baslerinnen und Basler in den Rhein. Polizei und Lebensrettungsgesellschaft mahnen zur Eigenverantwortung. Nur wer wirklich gut schwimmen kann, soll Rheinschwimmen gehen. Nora Bader 22.06.2021, 05.00 Uhr

Der Rhein führt viel Wasser. Der Strand oberhalb der Wettsteinbrücke ist komplett unter Wasser. Sträuche und Steine, die hier stehen, können für Schwimmende gefährlich werden. Nicole Nars-Zimmer

Während letztes Jahr um diese Zeit etwa 700 Kubikmeter Wasser pro Sekunde den Rhein runtergeflossen sind, sind es aktuell mehr als doppelt so viel: 1500 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Der Wasserstand ist mit 6,5 Metern einen Meter höher als normalerweise um diese Jahreszeit, wie ein Blick auf die Zahlen der letzten Jahre zeigt.

Der Grund ist die Schneeschmelze in den Bergen. Diese begann letztes Jahr zu einem anderen Zeitpunkt. Die Gewitter haben nur einen kleinen Einfluss auf den Wasserstand. Allerdings steigt dank ihnen gemäss Christian Senn von der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) die Hemmschwelle der Rheinschwimmerinnen und Rheinschwimmer wieder etwas an, weil das Wasser durch den Regen bräunlicher wird und die Leute weniger zum Schwimmen bewegt. Sprich: Die Gefahr ist sichtbarer. Während es gewittert, sollte nicht im Rhein geschwommen werden. Das Wasser leitet den Strom und dies kann zu Verletzungen führen.

Steine und Sträucher, die sonst nicht unter Wasser sind, können zu Verletzungen führen. Besonders gefährlich ist aktuell gemäss Schweizerischer Lebensrettungsgesellschaft die Stelle auf der Kleinbasler Seite bei der Wettsteinbrücke. Die Steinstrände dort liegen wegen des höheren Wasserpegels verborgen unter Wasser. Auf dem Rhein patrouillieren Berufsfeuerwehr, Kantonspolizei, Grenzwachtcorps und die Schweizerischen Rheinhäfen. Es komme immer wieder zu Vorfällen, sagt Toprak Yerguz, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt. Am meisten müssten Leute ermahnt werden, die in der Schifffahrtsrinne, also ausserhalb der Bojen, schwimmen würden. Ab und zu komme es vor, dass jemand beim Schwimmen den Krampf bekomme und Hilfe benötige. Die Polizei appelliert wie auch die SLRG jedes Jahr aufs Neue an die Eigenverantwortung der Schwimmer.

Die wichtigste Regel ist nach wie vor: Nur gute Schwimmerinnen und Schwimmer gehen «dr Bach ab». Die Füsse sollten mit Badeschuhen geschützt werden. Man sollte nicht alleine schwimmen gehen. Schwimmhilfen, Gummiboote oder Luftmatratzen sind verboten. Schwimmsäcke sollten nicht um den Körper gebunden werden. Gerade wegen der Bojen kann es sonst zu gefährlichen Situationen und Unfällen kommen. Das erscheint einleuchtend, wird aber noch immer oftmals nicht so gehandhabt. Brückenspringen ist verboten. Die SLRG rät ausserdem, dass man sich vorher akklimatisiert, bevor man ins kalte Wasser geht – um Schockreaktionen des Körpers vorzubeugen. Die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft gibt dazu unter www.slrg.ch Empfehlungen ab. Die Regeln, welche fürs Rheinschwimmen gelten, sind dort ebenfalls einsehbar. Es wird davon abgeraten, den Rhein zu überqueren. Die grossen Schiffe mit Längen von teils über 100 Metern können nicht ausweichen. Und je reissender das Wasser, desto weniger Zeit bleibt für eine Reaktion von allen Beteiligten.

Ausschlaggebend ist der Pegel «Basel-Rheinhalle». Ab einem Pegel von 7 Metern wird ein Voralarm ausgelöst. Ab 7,9 Metern wird die Sperrung der Grossschifffahrt zwischen Basel (Mittlere Brücke) und Birsfelden sowie der Kleinschifffahrt und des Fährbetriebs zwischen Basel und Rheinfelden veranlasst. Bei einem Rheinpegel ab 8,2 Metern wird die Schifffahrt zwischen Rheinfelden und der Schleuse Kembs gesperrt. Ab 9,3 Metern wird der kantonale Hochwasseralarm aktiviert. Dieser führt zum Aufgebot der Pikettstellen durch die Kantonspolizei Basel-Stadt. Aufgeboten wird dann auch der kantonale Krisenstab (KKS) in den Spiegelhof. Ab 9,8 Metern erfolgt die Stromabschaltung im Hafengebiet Basel-Stadt.

Aktuell sieht es gemäss dem Wetterdienst Meteoblue mit Sitz in Basel-Stadt so aus, als würde sich in den nächsten zwei Wochen nicht viel verändern. Die Temperaturen bleiben sommerlich warm und es kann stellenweise lokal Gewitter geben, wie der Meteoblue auf Anfrage sagt. Vorsicht beim Schwimmen ist also weiterhin geboten.