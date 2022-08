Rheinschwimmen Fotos in der Bademode: Basel Tourismus macht den Rhein zum Laufsteg Basel Tourismus lockt mit einer Kamera. Das Rheinschwimmen soll sich mit den Bildern von Badegästen in den sozialen Medien etablieren. Rafael Hunziker 04.08.2022, 15.02 Uhr

Der Rhein ist eine willkommene Abkühlung im Sommer. Juri Junkov

Bitte lächeln. Basel Tourismus bringt in Zusammenarbeit mit Energy Basel den Fotopoint zurück. Nach der erfolgreichen Premiere 2019 können sich Rheinschwimmerinnen und Rheinschwimmer in diesem Jahr wieder beim Badeplausch fotografieren lassen. Die Kamera wird während des Musikfestivals Floss vom 10. bis zum 27. August am Floss platziert, teilt Basel Tourismus mit.