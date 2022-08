Zwischenbilanz: BVB passt Betriebszeit von Nachtnetz Mobilisk an

Ridepooling Positive Zwischenbilanz: BVB passen Nachtnetz-Angebot an Die Basler Verkehrsbetriebe ziehen in der Mitte der sechsmonatigen Pilotphase von Mobilisk Zwischenbilanz – und passen ihre Betriebszeiten an. Mona Martin 04.08.2022, 10.54 Uhr

Scheint sich guter Nachfrage zu erfreuen: Der Mobilisk-Fahrdienst der Basler Verkehrsbetriebe geht in die zweite Hälfte der Testphase. zvg

Im April 2022 starteten die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) mit ihrem Ridepooling-Angebot Mobilisk. Seither rollen die Shuttles von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag durch die nächtlichen Strassen Basels. Die Evaluation der ersten drei Monate Testbetrieb ergab nun: Die Nachfrage in den späten Nachtstunden ist höher. Somit passen die BVB laut einer Mitteilung am Donnerstag ihre Betriebszeiten an. Neu sind die Mobilisk-Busse von 23 bis 5 Uhr unterwegs.

Das generell Zwischenfazit stimmt die BVB ebenfalls optimistisch. Mobilisk sei von Anfang an gut genutzt worden und erfreue sich positiver Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzer. Die Software mache laufend Fortschritte und ermögliche so effizientere Routen. Mobilisk-Projektleiter André Erismann sagt hierzu: «Die Verbesserung der Fahrwege ist ein permanenter Lernprozess für das System. Je mehr unsere Fahrzeuge unterwegs sind, desto effizienter wird die Routenführung.» Seit Ende April hätten die BVB über 1000 Fahrgäste Mobilisk genutzt.