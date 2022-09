Rehe vermehren sich unkontrolliert auf dem Friedhof Hörnli

Riehen Dramatischer Zustand auf dem Friedhof Hörnli – die Rehe vermehren sich unkontrolliert Die Rehpopulation auf dem Friedhof Hörnli in Riehen wächst immer weiter. Ein Grossrat verlangte Antworten von der Regierung. Diese wartet immer noch auf Ergebnisse des Runden Tischs. Laura Ferrari 08.09.2022, 05.00 Uhr

Sie vermehren sich unkontrolliert und essen gerne auch Grabschmuck. Mittlerweile hat es bis zu 70 Rehe auf dem Friedhof Hörnli. Kenneth Nars

Sie sind schon lange ein Thema, die Rehe auf dem Friedhof Hörnli. Vor zwei Jahren hat die Stadtgärtnerei vom Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) eine Abschussbewilligung erhalten, um die Population von damals 25 Tieren zu verkleinern. Dies löste heftige Proteste aus und schlussendlich konnte der Abschuss durch einen eingereichten Rekurs der Naturschutzorganisation Fondation Franz Weber (FFW) verhindert werden.

Situation immer dramatischer

Mittlerweile handelt es sich jedoch nicht mehr um 25 Tiere, sondern um ungefähr 60 bis 70 Rehe, die auf dem Friedhof leben. In einer Interpellation forderte LDP-Grossrat Lukas Faesch Antworten vom Regierungsrat.

Er beschreibt den Zustand auf dem Hörnli in seinem Schreiben an die Regierung dramatisch: «Grossflächig auf allen Grabfeldern sind hässliche Frassschäden bei den Grabpflanzen, Blumenschalen und Büschen zu beobachten.» Er schreibt, man würde diese Zustände in anderem Zusammenhang ohne weiteres als Störung der Totenruhe und Grabschändung bezeichnen.

Ebenfalls seien die Rehe selbst in schlechtem Gesundheitszustand, da sie offenbar durch ständige Inzucht geschwächt würden. Die Rehe hätten zudem ihre natürliche Menschenscheu verloren und man könne sich ihnen nähern, ohne dass sie sich von den Gräbern entfernen. Faesch verlangte unter anderem Auskunft von der Regierung über den Bestand der Rehe, die Zahl der Beschwerden, die Höhe der Kosten der verursachten Sachbeschädigungen sowie Angaben bezüglich der Abschussbewilligung.

Regierung will klärende Gespräche am runden Tisch abwarten

Der Regierungsrat schreibt in seiner Antwort, der Zustand auf dem Friedhof sei unbefriedigend und die Massnahmen, die umgesetzt wurden, seien lediglich kurzzeitig erfolgreich gewesen. Leider würden sich die Tiere schnell an Vertreibungsmassnahmen wie unter anderem Ultraschall oder den eingesetzten Geruch von Buttermilch gewöhnen. Bezüglich des weiteren Verfahrens verweist er auf klärende Gespräche am Runden Tisch mit allen Beteiligten, damit «eine Einigung über das weitere Vorgehen erzielt werden kann».

Die Kosten für den allgemeinen Aufwand wie Ersatzpflanzungen, Wiederinstandstellung von Gräbern, Vertreibungsmassnahmen, Instandhaltung und Kontrollen von Zäunen betrugen im Jahr 2021 112'000 Franken.

m Jahr 2020 waren es 133'000 Franken, schreibt der Regierungsrat. Im Jahr 2021 hätten sich 261 Personen bezüglich der Rehe beschwert, im Jahr 2020 waren es noch 329 eingegangene Beschwerden. Sobald der Runde Tisch zu einem konkreten Ergebnis gelange, werde dies der Öffentlichkeit mitgeteilt, schreibt der Regierungsrat.