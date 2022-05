Riehen Gedenktag für sowjetische Soldaten: Trotz Wortgefechten vor dem Grab blieb es friedlich Auf dem Friedhof Hörnli feierte die russische Gemeinschaft in der Schweiz am 9. Mai an einem Grab den Tag des Sieges gegen Nazideutschland. Trotz Teilnahme einer berüchtigten Motorradgang und Wortgefechten am Grab blieb es friedlich. Tomasz Sikora Aktualisiert 09.05.2022, 19.06 Uhr

Nicole Nars-Zimmer Nicole Nars-Zimmer Die Polizei war vor und auf dem Areal präsent. Nicole Nars-Zimmer Auch der Steinbildhauer durfte nicht anliefern und wurde von der Polizei abgewiesen. Nicole Nars-Zimmer Die Gedenkenden versammelten sich für die Feier. Nicole Nars-Zimmer Eine russische Motorrad-Gang ist vor dem Friedhof vorgefahren. Nicole Nars-Zimmer Die Polizei (in Vollmontur) liess sie nicht vor. Nicole Nars-Zimmer Sie parkierten ihre Motorräder vor den Toren des Areals. Nicole Nars-Zimmer Die russischen Botschafter und Botschafterinnen am sowjetischen Ehrengrab auf dem Friedhof Hörnli. Nicole Nars-Zimmer Die offizielle Zeremonie wurde dieses Jahr wegen dem Ukraine-Krieg von der Polizei abgeschirmt. Nicole Nars-Zimmer

Wer am Morgen dieses 9. Mai um 8 Uhr auf dem Friedhof Hörnli an einem Grab trauern oder auch einfach nur spazieren gehen will, ist nicht willkommen. Trauergäste werden weggeschickt, die Polizei ist mit einem grossen Aufgebot vor Ort. Mehrere Polizistinnen und Polizisten stehen vor dem Haupteingang des grössten Friedhofs der Schweiz und auch auf dem Gelände sind immer wieder Beamte zu sehen. Polizeisprecher Adrian Plachesi erklärt vor Ort:

«Die Absperrung des Friedhofs geschieht zum Schutz der öffentlichen Sicherheit.»

Hintergrund des Polizeieinsatzes ist ein Grab mehrerer sowjetischer Soldaten auf dem Hörnli, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs umgekommen sind. Jedes Jahr am 9. Mai feiert hier unter anderem die russische Botschaft den Tag des Sieges über Nazideutschland. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges hat der Anlass dieses Jahr besondere Brisanz. Die basel-städtischen Behörden befürchteten, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte.

Absperrung kurzfristig ausgeweitet

Noch am Freitag hatte Regierungssprecher Marco Greiner erklärt, dass der Friedhof zugänglich und nur ein Rayon um das sowjetische Grab abgesperrt sein werde. Dem ist nun nicht so. Nicht einmal der Steinbildhauer darf anliefern. Greiner erklärt, es sei von Anfang an kommuniziert worden, dass der Gedenkbesuch des russischen Botschafters nicht öffentlich sei.

Die Regierung habe der Botschaft aber die Auflage gemacht, den Besuch am Soldatengrab in einem begrenzten, engen Zeitrahmen durchzuführen. Greiner erklärt:

«Die Bestimmung des konkreten Sicherheitsdispositivs ist Sache der Polizei, situative Anpassungen können jederzeit erfolgen.»

Dass die vorübergehende Sperrung bei einigen Friedhofbesuchenden trotzdem zu Unmut geführt hat, sei nachvollziehbar. «Das bedauern wir», betont Greiner.

Von der Gedenkgesellschaft ist beim Haupteingang nichts zu sehen. Es zeigt sich, dass die Gäste den Hintereingang am Grenzacherweg anpeilen, wo sie langsam eintröpfeln. Darunter zahlreiche Limousinen mit diplomatischen Nummernschildern und Personen in russischen und sowjetischen Uniformen, manche von ihnen Veteranen.

Polizei versperrt Motorradgang Zugang zum Grab

Gespräche und Aufschriften auf den Blumenkränzen, die sie mitgebracht haben, verraten die Diplomaten als Vertreter von Ex-Sowjetrepubliken. Auch hier sichern mehrere Polizisten das Gelände und sperren den Weg hinter dem Parkplatz ab, der vom Grenzacherweg zum Hintereingang des Hörnli führt.

Ein älterer Mann mit Blumen in der Hand nähert sich den Beamten. An seinem fragenden Blick wird klar, dass er nicht zum Gedenkanlass will, und er wird von den Polizisten weggeschickt. Von den mehreren Medienschaffenden nach seiner Meinung dazu befragt, antwortet er:

«Toll finde ich es nicht, aber dann ist es halt so.»

Auch ein halbes Dutzend Mitglieder der berüchtigten russischen Motorradgang Nachtwölfe fährt schliesslich auf dem Grenzacherweg vor. Ursprünglich als antisowjetische Gruppierung gegründet, vertreten die Nachtwölfe nun nationalistische Positionen und geben sich betont russisch-orthodox. Mehrere der Motorräder, die allesamt Schweizer Nummernschilder tragen, sind mit sowjetischen Hammer-und-Sichel-Flaggen bestückt.

Polizisten mit Gummischrotgewehren im Anschlag

Offenbar hat die Polizei sie erwartet. Als sie in den Grenzacherweg einbiegen, stellen sich ihnen ein VW-Bus der Verkehrspolizei und zwei Kastenwagen in den Weg. Aus letzterem springen mehrere Polizisten in Vollmontur, die Gummischrotgewehre im Anschlag.

Einer der Nachtwölfe versucht noch telefonisch in breitem Berndeutsch, einen der Botschafter dazu zu bringen, mit der Polizei zu sprechen, um sie durchzulassen. Vergebens. Sie müssen sich gedulden, bis die private Feier der Botschaftsvertretenden vorbei ist.

Die Anwohnenden des Grenzacherwegs schauen dem ungewöhnlichen Treiben vor ihrer Haustüre indes verdutzt zu. Als er die Motorräder samt Sowjetfahnen erblickt, platzt es aus einem Passanten heraus:

«Sind sie jetzt bei uns auch schon einmarschiert?»

Rund eine knappe halbe Stunde hält die angespannte, aber friedliche Pattsituation zwischen der Polizei und den Nachtwölfen an, bis der offizielle Teil der Gedenkfeier mit Vertretenden der russischen Botschaft vorbei ist und sie durchgelassen werden. Vor dem Hintereingang des Hörnli spricht ein russisch-orthodoxer Priester mit einigen Leuten, er scheint den Anlass mit dem Botschafter begleitet zu haben.

Nun gedenken private Feiernde der verstorbenen Soldaten, vor deren Grab nun Blumenkränze der russischen, tadschikischen, aserbaidschanischen, armenischen und kasachischen Botschaft niedergelegt wurden. Ein grosser Teil von den nun Anwesenden gehört dem sogenannten «Unsterblichen Regiment» an, einer weltweit tätigen Gesellschaft, die das Gedenken an den 9. Mai pflegt. Viele von ihnen tragen das orange-schwarze Sankt-Georgs-Band – ein Symbol der Erinnerung an den Sieg im Zweiten Weltkrieg.

Russische Diaspora fest in Kreml-Hand

Schliesslich platzieren auch noch zwei Vertreter der Nachtwölfe einen Kranz neben das Grab. Die Gäste beten und singen russische Lieder. Es wird betont, dass es heute um das Gedenken an den 9. Mai gehe und nicht um die «schlimme» Situation in der Ukraine.

Der offizielle Teil der Gedenkfeier ist vorbei. Nun dürfen die anderen. Nicole Nars-Zimmer

Blieb es lange ruhig, entspinnen sich am Grab schliesslich vor laufenden Kameras und Mikrofonen mehrerer Medienschaffender doch noch Wortgefechte. Zwei in Blau und Gelb gekleidete, pro-ukrainisch eingestellte Schweizerinnen und Vertreterinnen des Unsterblichen Regiments beginnen sich emotional zu streiten – wenig überraschend ist der Ukraine-Krieg das Thema.

War vor dem Wortgefecht unklar, wie die Vertretenden des Unsterblichen Regiments zum Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine stehen, besteht nun kein Zweifel mehr: Ein grosser Teil der Anwesenden teilt die Positionen des Putin-Regimes. Zurück bleibt der Eindruck einer Kluft zwischen der Schweiz und Russland, die kaum überbrückbar scheint.