Initiative zur Sanierung der Giftmüll-Deponie Maienbühl

Riehen Giftmüll-Deponie Maienbühl: Sanierung soll mit Initiative erzwungen werden Im jahrelangen Streit um eine Giftmüll-Deponie lanciert ein links-grünes Bündnis nun eine Gemeindeinitiative. Benjamin Rosch 08.01.2022, 05.00 Uhr

Die Deponie Maienbühl ist heute volsständig überwachsen und im Wald verschwunden. Kenneth Nars

Bonfol, Feldreben, Kesslergrube: Unter diesen grossen Chemiemülldeponien nimmt Maienbühl nur einen kleinen Platz ein. Doch wie in so vielen Fällen von Altlasten aus dem letzten Jahrtausend, der Zeit der chemischen Industrialisierung: Was genau unter der Erde liegt, weiss niemand. Am äussersten Zipfel des Kantons, genau an der Grenze zwischen Riehen und Deutschland befindet sich die Deponie Maienbühl. Kadaver, Alteisen, Altöl und Hauskehricht landeten hier, und irgendwann auch Abfälle der heutigen Pharmakonzerne. Als die Grube voll war, wuchs Gras darüber.