Riehen wählt Patrick Huber (Die Mitte) in den Gemeinderat

Riehen Patrick Huber (Die Mitte) ist gewählt: Bürgerliche verteidigen ihre klare Mehrheit Der 30-jährige komplettiert nach dem dritten Wahlgang am Sonntag den Riehener Gemeinderat. Damit wird die Exekutive deutlich jünger. Tobias Gfeller 24.04.2022, 17.48 Uhr

Sein Jubelschrei ist bis weit übers Riehener Gemeindehaus hinaus zu hören gewesen: Der 30-jährige Patrick Huber zieht in den Gemeinderat ein. Kenneth Nars

Nach wochenlangen Querelen – allen voran um ihren Präsidiumskandidaten Daniel Albietz (Die Mitte) – haben die Bürgerlichen in Riehen im Hinblick auf den dritten Wahlgang ihre Reihen wieder schliessen können. Patrick Huber (Die Mitte) distanzierte Daniele Agnolazza (EVP) im dritten Wahlgang mit 2906 zu 2320 Stimmen deutlich. Damit behält die Bürgerliche Allianz aus SVP, FDP, LDP und der Mitte ihre 5-zu-2-Mehrheit in der Riehener Exekutive. Die einst dominierende EVP bleibt mit der neu gewählten Gemeindepräsidentin Christine Kaufmann weiterhin nur einfach vertreten.

Der Jubelschrei von Patrick Huber war am Sonntag wohl bis weit übers Gemeindehaus hinaus zu hören gewesen. Die Erleichterung, die ganze Verantwortung des bürgerlichen Lagers auf den Schultern zu tragen, war dem Ökonomen der Handelskammer beider Basel in den vergangenen Wochen anzumerken. «Ich wurde vom ganzen bürgerlichen Lager inklusive GLP getragen. Und dann sind wir halt einfach mehr», zeigte sich der designierte Gemeinderat nach Bekanntwerden des Wahlresultats erleichtert.

Der 30-Jährige ging als Favorit in den dritten Wahlgang, da er mit einem geschickten Schachzug selbst die GLP ins Boot holen konnte. Die Grünliberalen werden in der am 1. Mai beginnenden Legislatur mit der Mitte im Einwohnerrat eine Fraktionsgemeinschaft bilden.

Spielte das Alter eine Rolle?

Huber sagte zwar, er wolle im Gemeinderat zurückhaltend starten, doch sein Wunschressort sprach er zum wiederholten Male dezidiert aus:

«Mit meinem beruflichen Hintergrund liegt mir das Finanzressort am nächsten.»

Daniele Agnolazza zeigte sich derweil über den abgelaufenen Wahlkampf enttäuscht. «Ich hatte den Eindruck, da ging es manchmal mehr ums Alter als um Inhalte.» Der 60-jährige EVP-Einwohnerrat haderte damit, dass seine eigene breite Themenvielfalt, wie er es selber formuliert, nicht zum Tragen kam.

Damit sprach Agnolazza einen wahrscheinlich mitentscheidenden Faktor dieses Duells an. Mit Patrick Huber wählte die Riehener Stimmbevölkerung eine klare Verjüngung des Gemeinderats. «Ich bin überzeugt, mich haben auch Leute gewählt, die sonst nicht wählen oder auch nicht bürgerlich, weil sie eine Verjüngung wünschen», resümierte Huber.

Herkulesaufgabe für Christine Kaufmann

Ein herber Rückschlag ist die Wahl von Patrick Huber für Christine Kaufmann, die als Gemeindepräsidentin der Mitte-links-Allianz einem weiterhin klar bürgerlichen Gremium vorstehen wird. Ihre Arbeit werde das aber nicht verändern. Ihr Ziel sei es, dass dieses Gremium konstruktiv zusammenarbeitet. Das werde mit der Niederlage von Daniele Agnolazza wohl schwieriger, befürchtet Kaufmann.

Sie wolle verhindern, dass die Bürgerlichen wie in der ablaufenden Legislatur weiter Entscheidungen ohne grosse Diskussion durchwinken und im Gemeinderat Partikularinteressen vertreten werden. Wie Agnolazza findet auch Kaufmann, dass ein 4-zu-3-Verhältnis im Gemeinderat die Stärkenverhältnisse im Einwohnerrat korrekt wiedergegeben hätten.