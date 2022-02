Riehen Spannung im grossen grünen Dorf: Ein Sitz und der Thron sind noch zu vergeben Noch ist nicht definitiv klar, wer in Riehen zum zweiten Wahlgang in die Exekutive antritt. Klar ist nur, dass in beiden Lagern eine spürbare Anspannung herrscht. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 08.02.2022, 18.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor dem zweiten Wahlgang in Riehen herrscht in beiden Lagern Anspannung. Zvg

Wäre Politik einfache Mathematik, wäre die Ausgangslage klar: EVP-Kandidatin Christine Kaufmann würde neue Gemeindepräsidentin von Riehen. Dafür braucht sie im zweiten Wahlgang am 20. März nur ihre eigene Stimmenzahl zu wiederholen und die Stimmen von SP-Kandidat Guido Vogel, der sich wohl zurückziehen wird, auf sich zu vereinen.

Dann würde sie den Kandidaten der Bürgerlichen Allianz Daniel Albietz (Die Mitte), der im ersten Wahlgang klar das Bestresultat erzielte, hinter sich lassen, falls dieser im zweiten Wahlgang nicht noch merklich zulegt. Doch Politik ist keine arithmetische Sache, hielt Kaufmann schon am Wahlsonntag fest.

Die Ausgangslage vor dem zweiten Wahlgang ist sowohl für das Präsidium wie auch für den noch einen freien Gemeinderatssitz völlig offen. Klar ist bisher nur, dass Daniel Albietz für den zweiten Wahlgang für das Präsidium antreten wird, sofern ihn seine bürgerlichen Partner nochmals nominieren, sagte er am Dienstag gegenüber dieser Zeitung.

Albietz braucht geeintes bürgerliches Lager

Eine Doppelkandidatur fürs Präsidium und den Gemeinderat, was für Albietz noch immer wahlrechtlich möglich wäre, macht in der vorliegenden Situation politisch keinen Sinn. Die Bürgerlichen werden mit einer neuen Kandidatur für den Gemeinderat antreten, wie sie bereits vor den Wahlen angedeutet hatten.

Die Strategie dahinter ist klar: Einerseits wollen sie die Chance wahren, ihre Dominanz mit fünf Vertretungen in der Exekutive aufrechtzuerhalten. Andererseits muss es gelingen, dass das ganze bürgerliche Lager am 20. März an die Urne geht und Daniel Albietz ins Präsidium wählt.

Die zusätzliche Gemeinderatskandidatur muss diesbezüglich für die nötige Mobilisierung sorgen. Aus welcher Partei diese Kandidatur kommen wird, sei noch nicht klar, betont der bürgerliche Wahlkampfleiter Patrick Huber (Die Mitte). Sowohl die SVP als stärkste bürgerliche Kraft im Einwohnerrat wie auch LDP und FDP, die beide im Parlament Wähleranteile dazugewonnen haben, hätten Anspruch, einen Vorschlag einzureichen.

Kaufmann braucht die Kraft der SP

Viel wichtiger als die Partei ist die Bekanntheit der Person. Sie muss mobilisieren, um eben auch Daniel Albietz zu helfen. Bei Mitte-Links lässt man sich auch noch nicht in die Karten blicken. Als gesichert gilt, dass Guido Vogel nicht mehr für das Präsidium antreten und seine Partei, die SP, Christine Kaufmann unterstützen wird. Offen bleibt, wer für den noch einen freien Gemeinderatssitz kandidieren wird.

Treten SP und EVP auch im zweiten Wahlgang als Allianz an, was wohl nötig sein wird, um die Bürgerlichen zu schlagen, können sie nur eine gemeinsame Kandidatur für den Gemeinderat stellen. Denn auf den Wahlzetteln ist nur noch die Linie für das Präsidium und eine Linie für den Gemeinderat offen. Will die SP mit Edibe Gölgeli und die EVP mit Daniele Agnolazza antreten, dann können sie auf den Wahlzetteln nicht als Allianz auftreten.

Agnolazza landete im ersten Wahlgang vor Gölgeli. Doch will es Kaufmann ins Präsidium schaffen, braucht sie das ganze Mobilisierungspotenzial der SP, die bei den Einwohnerratswahlen triumphiert hat. Deshalb ist das ungewöhnliche Szenario möglich, dass bei Mitte-Links Edibe Gölgeli für den Gemeinderat antritt und Daniele Agnolazza sich zurückzieht. Für den Coup braucht Mitte-Links die ganze Wählerbasis der SP, EVP und auch der Grünen an der Urne.

Albietz würde wieder für den Gemeinderat kandidieren

Hatte man am Wahlsonntag das Gefühl, bei den Bürgerlichen herrscht eine gewisse Ernüchterung ab dem Ergebnis von Daniel Albietz, ist jetzt wieder Optimismus zu spüren. Selbst beim Worst-Case-Szenario, bei dem Kaufmann die Wahl ins Präsidium und Gögeli oder Agnolazza den Sprung in den Gemeinderat schaffen, bliebe den Bürgerlichen die Möglichkeit, eine 4:3-Mehrheit im Gemeinderat zu behalten.

Bei einer Wahl Kaufmanns ins Gemeindepräsidium würde ihr bereits gewonnener Gemeinderatssitz wieder frei. Dafür würde es einen dritten und möglicherweise auch einen vierten Wahlgang geben. Daniel Albietz liess gegenüber «Onlinereports» durchblicken, dass er dafür antreten würde. Gegenüber dieser Zeitung bestätigt er, dass er zwar fürs Präsidium antrete, um zu gewinnen, dass er aber für den Fall einer Niederlage bereit wäre, seine Dienste als Gemeinderat weiterhin zur Verfügung zu stellen und zu einem allfälligen «dritten Wahlgang» anzutreten, wie er es selber formuliert.

Schon heute Mittwochabend müssen die Parteien ihre Nominationen bekanntgeben. Auf beiden Seiten herrschte bis gestern Abend eisernes Schweigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen