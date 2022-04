Riehen: Patrick Huber ist streng liberal, aber mit sozialer Ader

Riehen Streng liberal, mit einer sozialen Ader: Patrick Huber will in den Gemeinderat Patrick Huber ist erst 30 Jahre alt, hat aber bereits viel politische Erfahrung. Nun will er Ende April für die Bürgerlichen den letzten Sitz im Riehener Gemeinderat gewinnen. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

2018 und jetzt 2022 entwarf Patrick Huber die Wahlkampagne für die Bürgerliche Allianz. Etwas unverhofft ist er nun auch deren Kandidat für die Ersatzwahlen. Kenneth Nars

Edibe Gölgeli sollte einen jüngeren Teil der Riehener Bevölkerung und junge Familien repräsentieren. So frohlockte es die SP über ihre einstige Gemeinderatskandidatin. Patrick Huber (Die Mitte) hat zwar noch keine Familie, ist mit 30 Jahren aber 13 Jahre jünger als Gölgeli. Nach dem Rückzug von Daniel Albietz (Die Mitte) soll der Ökonom der Handelskammer beider Basel – dort arbeitet er im Bereich Steuern und als Geschäftsführer der Basler Bankenvereinigung – die komfortable Mehrheit von SVP, FDP, LDP und der Mitte im Gemeinderat sichern.

Als Wahlkampfleiter orchestrierte Huber heuer nach 2018 bereits zum zweiten Mal die Kampagne der Bürgerlichen Allianz. Dass er jetzt Kandidat ist, kam selbst für ihn unerwartet. Er war die logische Nachfolge von Daniel Albietz, der sich nach der Niederlage ums Präsidium zurückgezogen hatte.

Auf der Liste der Mitte distanzierte Huber bei den Einwohnerratswahlen im Februar seine übrigen Parteikolleginnen und -kollegen deutlich und landete hinter Albietz auf dem zweiten Platz. Eigentlich war es sein Ziel, in den Grossen Rat nachzurücken, wenn Albietz Gemeindepräsident würde.

Bedingungslos für die Steuerzahlenden

Huber ist ein leidenschaftlicher Parlamentarier. Er liebt es, wenn es hoch zu und her geht. Doch will und kann der «leidenschaftliche Debattierer» auch Exekutive? Er habe nie gesagt, dass er nicht einst Gemeinderat werden möchte, stellt der einstige Verteidiger des FC Amicitia Riehen klar.

«Das Amt, in dem man noch mehr initiieren und gestalten kann, hat mich schon immer gereizt. Jetzt kommt die Chance früher als gedacht – ich möchte sie dennoch packen.»

In Wirtschafts- und Finanzfragen würde Patrick Huber auch zur LDP oder FDP passen. Doch trotz seiner stark liberalen Haltung seien ihm soziale Anliegen wichtig. So stehe er auch uneingeschränkt hinter der Entwicklungszusammenarbeit der Gemeinde Riehen, die viele im bürgerlichen Lager kritisch sehen. «Wir haben eine soziale Verantwortung, weil es uns hier so gut geht», bekräftigt Huber.

Geht es um Steuern, steht er bedingungslos auf der Seite der Steuerzahlenden. Huber war einer der Wortführer, als die Bürgerlichen im Riehener Einwohnerrat vor Jahren Steuersenkungen durchbrachten. Wenig überraschend war es der Mitte-Politiker, der die erste Gemeindeinitiative lancierte, die vom Riehener Einwohnerrat überwiesen wurde. Darin forderte er steuerliche Entlastungen für Familien im ganzen Kanton. Die von der Basler Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) kürzlich vorgestellten Steuersenkungen sind auch als Gegenvorschlag auf Hubers Gemeindeinitiative zu verstehen.

Jung, aber nicht unerfahren

Doch die Frage bleibt: Kann Huber mit 30 Jahren Gemeinderat der zweitgrössten Kommune in der Nordwestschweiz werden? «Ja», antwortet er selbstbewusst. Er sei zwar noch jung, doch politisch habe er das ganze A bis Z der Riehener Kommunalpolitik durchgemacht und kenne das System bestens. «Ich bin jetzt seit zehn Jahren Einwohnerrat, präsidierte eine Sachkommission und eine Spezialkommission und habe mich unter anderem mit der Zweirad-Initiative auch schon auf dem kantonalen Parkett bewegt. Ich denke, ich habe das Rüstzeug, das es braucht, um Riehen als Gemeinderat vorwärtszubringen.»

Patrick Huber (rechts) ist gesellschaftsliberal. Sein Vorgänger und Parteikollege Daniel Albietz (in der Mitte) vertrat das Gegenteil. Kenneth Nars

Eine schlanke Verwaltung, eine moderate Steuerbelastung und die Entlastung des Mittelstandes sind für ihn «eine Daueraufgabe». Er sieht sich als gesellschaftsliberal – ganz im Gegensatz zu Daniel Albietz und teilweise auch zu seinem Konkurrenten Daniele Agnolazza von der EVP. Mit seinem Alter würde er neuen Schwung und eine neue Perspektive in die Exekutive bringen, glaubt Huber.

«Das Durchschnittsalter im Gemeinderat liegt heute bei rund 60 Jahren. Dem Gremium täte ein 30-Jähriger gut, wenn man bedenkt, dass mein Konkurrent Daniel Agnolazza dieses Jahr auch 60 wird.»

