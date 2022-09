Riehen: Kanalisation und private Entwässerungen versagten

Riehen und Bettingen Es kam zu Überflutungen, weil Kanalisation und private Entwässerungen versagten Am 17. August führten starke Regenfälle zu Überschwemmungen in Riehen und Bettingen. Der Riehener Gemeinderat erklärte nun im Detail, wie es dazu kommen konnte. Tobias Gfeller 01.09.2022, 15.20 Uhr

Riehen nach dem starken Gewitter Mitte August: Die Spuren der Überschwemmungen mussten zuerst entfernt werden. Nicole Nars-Zimmer

Die Bilder schockierten: Vor drei Wochen floss eine braune Brühe durch Riehen und Bettingen. Keller füllten sich mit Wasser, sogar die Fondation Beyeler wurde von den Überschwemmungen nicht verschont und musste in der Folge mehrere Tage schliessen. Zwei Bilder kamen zu Schaden.

An der Einwohnerratssitzung am vergangenen Mittwoch erklärte der Riehener Gemeinderat Felix Wehrli (SVP) auf Anfrage von Edibe Gölgeli (SP), wie es zum Schadensereignis kommen konnte. «Die öffentliche Kanalisation wie auch die private Liegenschaftsentwässerung, die auf das fünfjährige Regenereignis ausgelegt sind, konnten das Niederschlagswasser nicht mehr vollständig aufnehmen.» Obwohl die Bäche die Regenmengen noch relativ gut wegtragen konnten, sorgte angeschwemmtes Material für Probleme, weil die Rechen der Eindolungen rasch verstopften.

Bereits geplante Massnahmen hätten viele Schäden verhindert

Das grösste Schadenspotenzial sei aber vom Oberflächenwasser des Moostals ausgegangen. Der ausgetrocknete Boden hat laut Wehrli dazu geführt, dass die Regenmengen praktisch zu hundert Prozent weitergeleitet wurden. Das Regenwasser floss am 17. August vom Moostal bis ins Dorfzentrum hinunter.

In ihrer Interpellation wollte Gölgeli wissen, ob die Gemeinde Riehen wie unter anderem auch die Stadt Basel das Prinzip der «Schwammstadt» prüfe. Dabei wird Regenwasser nicht mehr in die Kanalisation eingeleitet, sondern in Grünflächen, wo es durch Pflanzen aufgenommen wird und verdunsten kann.

Gemäss Gemeinderat Wehrli ist auch in Riehen die Schwammstadt im Rahmen der Umsetzung des Stadtklimakonzepts ein Thema. Er machte in seiner Antwort gegen Ende aber klar, dass die Schwachstellen im Moostal lagen. Mit der vom Gemeinderat bereits verabschiedeten Kreditvorlage Hochwasserschutz hätte «ein grosser Teil» der verursachten Schäden verhindert werden können, stellte der Gemeinderat klar.

Mittels Dammbauten und teilweisen Kapazitätserweiterungen an den Bachläufen soll das Siedlungsgebiet vor Hochwasserereignissen, wie sie alle 100 Jahre auftreten können, besser geschützt werden. Die Erkenntnisse aus dem Ereignis vom 17. August würden in die weitere Detailplanung einfliessen. Über den Kredit muss der Einwohnerrat noch befinden.