Gemeinderat Riehen: Die grossen Namen sollen es nun richten

Riehen Vor dem zweiten Wahlgang: Die grossen Namen sollen es nun richten Mitte-links nominiert für den zweiten Wahlgang Christine Kaufmann und Edibe Gölgeli, die Bürgerlichen Daniel Albietz und neu Stefan Suter. Damit sind gleich zwei Grossräte und eine Grossrätin im Rennen. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 09.02.2022, 18.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es hat sich in den letzten Tagen abgezeichnet, trotzdem ist der Schritt der Allianz aus SP, EVP und Grünen aussergewöhnlich: Nicht etwa EVP-Kandidat Daniele Agnolazza, der im ersten Wahlgang der Bestplatzierte unter den Nichtgewählten war, sondern Edibe Gölgeli soll für Mitte-links einen zusätzlichen Sitz im Gemeinderat holen. Einwohnerrat Agnolazza distanzierte die SP-Grossrätin doch deutlich um 189 Stimmen. Nun zieht er sich zu Gunsten der Allianz zurück. Mit je einer Kandidatur von SP und EVP soll möglichst das komplette Wählerpotenzial von der Mitte bis links abgeholt werden.

Christine Kaufmann (EVP) tritt wie erwartet im zweiten Wahlgang für das Präsidium an, während sich SP-Kandidat Guido Vogel zurückzieht. Auch der Gemeinderatskandidat der Grünen, Béla Bartha, tritt zum zweiten Wahlgang nicht mehr an.

Christine Kaufmann, EVP. Kenneth Nars

Mit ihrem Topresultat bei den Einwohnerratswahlen – sie erzielte am drittmeisten Stimmen aller Kandidierenden – sieht sich Edibe Gölgeli von der Bevölkerung getragen. «Das Resultat zeigte auch, dass ich sehr wohl in Riehen verankert und vernetzt bin», sagt die SP-Grossrätin und verweist damit auf Stimmen, die ihr genau das in Abrede gestellt hatten. Ihr gehe es auch darum, dass der Gemeinderat vielseitiger aufgestellt ist.

«Ich vertrete auch jüngere Generationen, Familien und generell kompetente Frauen»,

frohlockt die Betriebsökonomin. Die Verhandlungen zwischen SP und EVP seien nicht hart abgelaufen. Alle hätten eingesehen, dass dies die beste Variante für Mitte-links sei. «Und als klar stärkste Kraft im Einwohnerrat sind zwei Sitze im Gemeinderat für die SP nicht zu viel verlangt.»

Edibe Gölgeli, SP. Nicole Nars-Zimmer

Ein Anwalt gegen den Doppelspurausbau?

Die Bürgerliche Allianz schickt wie erwartet Daniel Albietz für das Präsidium ins Rennen. Der Mitte-Gemeinderat und Grossrat erzielte im ersten Wahlgang das Bestresultat. Den vierten Gemeinderatssitz für die Bürgerlichen verteidigen soll SVP-Grossrat Stefan Suter, der am Sonntag neu in den Einwohnerrat gewählt wurde. Der 57-jährige Anwalt wurde vor zwei Jahren bekannt, als er für die SVP für den Basler Regierungsrat kandidierte.

Daniel Albietz, CVP. Nicole Nars-Zimmer

Suter gilt im bürgerlichen Lager über SVP-Kreise hinweg als wählbar, weil er sich selber nicht als Parteisoldaten sieht. Das Exekutivamt im Gemeinderat reize ihn, meint der aktuelle Präsident der Finanzkommission des Grossen Rats. Suter nennt explizit den Streit um den Doppelspurausbau durch Riehen. Seine Erfahrungen als Anwalt wären für die bevorstehenden Rechtsstreitigkeiten hilfreich. «Ich habe lange für das Jahrbuch z’Rieche in der Redaktion mitgewirkt und damals einen ausführlichen historischen Artikel über die massiven Enteignungen beim Bau der Wiesentalbahn im 19. Jahrhundert verfasst. Das Thema interessiert mich sehr.» Als «unabhängiger Denker», als den er sich selber bezeichnet, werde es für ihn kein Problem sein, das ganze bürgerliche Lager von seinen Fähigkeiten und Ansichten zu überzeugen.

Stefan Suter, SVP. Kenneth Nars

Nicht unerwartet ziehen sich auch die Grünliberalen mit ihrem Kandidaten David Moor zurück. Er holte für den Gemeinderat im ersten Wahlgang 1955 für das Präsidium 351 Stimmen. Seine Wählerschaft wird mitentscheiden, wer den Sprung ins Präsidium schafft. Eine Empfehlung für den zweiten Wahlgang will die GLP aber nicht abgeben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen