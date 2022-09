Riehen/Basel Zämme im Kleinen und Zämme im Grossen: Riehen und Basel luden zum grossen Fest Mit einem 500 Meter langen Festtisch, Konzerten und Spielen feierten Riehen und Basel ihre Zusammengehörigkeit. Das Festgelände wirkte teilweise fast zu gross. Tobias Gfeller 04.09.2022, 18.19 Uhr

Der Jugendzirkus Basilisk begeisterte mit seinen Akrobatiknummern die Besuchenden. Juri Junkov

Die Kanzel stünde bereit, um Forderungen und Wünsche für die Zukunft von Riehen ins Weite hinauszurufen. Doch ausser Kindern turnt am Samstagnachmittag niemand auf dem extra aufgebauten «Speaker’ Corner» herum.

Die Idee dahinter wäre berauschend: Nach 500 Jahren Zusammengehörigkeit, die entlang des Festperimeters auf der Bäumlihofstrasse mit Tafeln Meter für Meter dokumentiert wird, wären Ideen für das künftige Miteinander zwischen Riehen und Basel willkommen. Doch an den drei Tagen standen weniger politische und gesellschaftliche Inhalte als vielmehr das feierliche Zusammensein im Zentrum.

Riehen und Basel luden von Freitag bis Sonntag zum grossen Fest. Die Bevölkerung kam – nicht in Scharen, aber doch so, dass es beim Augenschein vor Ort am Samstagnachmittag festlich zu und her ging.

Das Epizentrum lag in der Mitte des Festperimeters, wo auf Höhe des Gymnasiums Bäumlihof und der Schulanlage Drei Linden ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm auf der grossen und kleinen Bühne für Unterhaltung sorgte.

Für einmal keine Druggede Nach einer kurzen Verzögerung – der starke Regen hatte der Technik zugesetzt – liessen «The Creepers» von der Musikschule Riehen nach der Präsentation der Taekwondo-Schule Riehen mit ihren rockigen Klängen kein Bein ruhen und läuteten so quasi den Festsamstag ein. Mit «Smells Like Teen Spirit» von Nirvana legten sie furios los, mit «Eye of the Tiger» schoben die Teenager gleich einen weiteren Klassiker nach.

Immer mehr Menschen versammelten sich auf der Bäumlihofstrasse vor der kleinen Bühne. Längst nicht nur die stolzen Eltern zogen das Handy für ein Erinnerungsfoto oder einen Film. Nach dem Schlussfeuerwerk der Creepers – und das durfte man ab der kraftvollen Musik durchaus so nennen – zog der Jugendzirkus Basilisk vor der grossen Bühne die Aufmerksamkeit auf sich.

Für ihre Tanzeinlagen, Jonglagen, Breakdance-Salti und Akrobatiknummern erhielten sie vom Publikum immer wieder Szenenapplaus. Während es in der Mitte des Festperimeters abwechslungsreich zu und her ging, herrschte an den beiden Enden des 500 Meter langen Festtisches vielfach Leere und Ruhe.

In solchen Phasen wirkte das Festgelände zu gross und die Standbetreiberinnen und -betreiber verloren. Das hatte aber auch sein Gemütliches, wenn an einem solchen Fest mal keine Druggede herrscht.

Schminken und Basteln im Kinderdorf

Nahe beieinander sassen die Kinder beim Schminken im Kinderdorf bei der Schulanlage Drei Linden. Ob als Pirat, Tiger oder Katze – die Verwandlung kam bei den Kleinen wie so oft bestens an. Rasant ging es beim Gokart-Rennen zu und her.

Gemütlichkeit herrschte dafür am Feuer beim Schlangenbrotbräteln. Gross und Klein trafen sich beim Tischfussball und anderen Spielen, die der Kiwanis Club Riehen organisiert hatte. Vorstandsmitglied Mario Biondi beobachtete das altersdurchmischte Treiben mit Freude. Als Zeichen der Zusammengehörigkeit hätte er gerne auch die Basler Kiwanis-Kollegen dabeigehabt.

Doch dies scheiterte aus terminlichen Gründen. Denn für Biondi, der einst für die LDP im Riehener Einwohnerrat politisierte, aber mittlerweile aus Riehen weggezogen ist, ist der Grund für das grosse Fest von Bedeutung.

«Es ist mir ein Anliegen, dass Riehen hier zeigen kann, was es alles an Vielfalt zu bieten hat.»

Auch wenn er sich in der Politik immer mal wieder darüber aufrege, wenn die Städter Riehen und Bettingen überstimmen, sei ihm das Zusammen der Stadt und den Landgemeinden wichtig. Für Mario Biondi ist klar: «Es ist ein ‹Zäme› im Grossen und Kleinen, in der Politik und hier an den Spieltischen.»

Grund des Fests für viele sekundär

So wie Biondi ging es an diesem Wochenende längst nicht allen. Wohl für viele Besucherinnen und Besucher galt: Hauptsache ein Fest. Der Grund war für viele sekundär. «Wenn wir etwas Cooles beitragen können, sind wir dabei», meinte Pascal Meister, Präsident des Mentigs-Club Riehen, der an seinem Stand Raclette am Feuer, Wildsaubratwurst und Reh-Merguez anbot.

Die Lokalität an der Gemeindegrenze mit dem langen Festtisch als Symbol der 500 Jahre gefiel Meister sehr.

«Es ist schon toll, dass Basel und Riehen etwas gemeinsam auf die Beine gestellt haben.»

Dies unterstrichen auch Deborah Buess und Dominic Notegen von der Jungschar Riehen-Dorf, die fast schon traditionell das Harrassenstapeln organisierte. Mit Mitgliedern aus Riehen, Bettingen und auch Basel steht die «Jungschi» auch ein bisschen als Symbol der Zusammengehörigkeit im Kanton.