Nüchterner Genuss: Riehener erfindet ein alkoholfreies Destillat

Nüchterner Genuss Riehener erfindet in seinem Keller ein alkoholfreies Destillat: «Man muss sich immer rechtfertigen, wenn man nicht trinkt» Vor drei Jahren schwor Jo Dunkel dem Alkohol ab. Schnell merkte er, dass es in Bars kaum spannende Alternativen gibt. Er half sich selber. Doch was ist der Reiz an einem Destillat ohne Rausch? 13.08.2022

Jo Dunkel in seiner Mini-Brennerei im Keller seines Einfamilienhäuschens. Juri Junkov

Am Abend zuvor hatte Jo Dunkels Frau Geburtstag, bis spät wurde gefeiert. Doch Dunkels Kopf ist klar, keine Spur von einem Kater. Das kommt nicht von ungefähr: Seit drei Jahren hat der 59-Jährige keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. «Je älter ich wurde, desto länger dauerte es, bis ich mich von einem Rausch erholte, der Tag danach war dann einfach futsch.» Aus diesem Grund hörte er auf. Und fing etwas Neues an.

Er kaufte sich eine Destille, sammelte im Wald Kräuter, Beeren und Blüten und begann im Keller seines Einfamilienhauses in Riehen zu tüfteln. Das Ziel: Ein interessantes, erwachsenes Getränk ohne Alkohol. «Die Idee war mir schon vor Jahren gekommen. Als ich dann dem Alkohol abschwor, nahm ich sie wieder auf.» Entstanden ist die Kreation «Wald & Rauch», ein Destillat auf der Basis von Wasser, mit 13 geschmacklichen Ingredienzen. Darunter etwa: Nadelbaumspitze, Flechten und Lavendel. Geräuchert wird das Wässerchen mit Wacholderholz.

Kräuter, Hagebutte, Orangenschalen: Dunkels Keller bietet eine olfaktorische Überraschung. Juri Junkov

Dunkel führt uns hinunter in seinen Keller: Ein süsslich, rauchiger Duft steigt sofort in Nase. Und es riecht nicht nur wie in einem Parfümerielabor, es sieht auch so aus. Regale voller Fläschchen, Gläser, Trichter und Massbecher. Man findet Löwenzahnwurzeln, verschiedene Pfefferkörner, Säcke gefüllt mit Kräutern und Gräsern, getrocknete Orangenschalen oder kleine Hölzchen. Auf dem Tisch liegt ein Brennprotokoll mit genauen Mengenangaben. Dunkel verwendet für seine Getränke nur Zutaten, die in der Schweiz heimisch sind. Die meisten sogar in der Region, etwa in den Langen Erlen, in der Dunkel zu Beginn seine Zutaten selbst sammelte.

Geruchsreise in den Wald

Doch was ist der Reiz an einem Destillat, das einem keinen Rausch beschert? «Alkohol kann man nicht ersetzen», sagt Jo Dunkel, das sei auch nie seine Absicht gewesen. Als er dem Alkohol abschwor, seien ihm zwei Dinge aufgefallen. «Erstens muss man sich immer rechtfertigen, wieso man nicht trinkt. Und zweitens sei die Auswahl in einer Bar sehr beschränkt:

«Es gibt fast keine spannenden Alternativen, die an einen Drink mit Alkohol herankommen. Bei einer Schorle fehlt einfach dieses Erlebnisgefühl.»

Immer wieder testet Dunkel neue Variationen. Im Vordergrund die aktuelle Edition. Juri Junkov

Bei «Wald & Rauch» gehe es vor allem um Assoziationen: «Ich habe versucht, bei der trinkenden Person die Erinnerung an einen Waldspaziergang auszulösen», sagt Dunkel, während er eine kleine Menge in zwei Gläser giesst. Olfaktorisch hat man plötzlich das Gefühl, mitten im Heu zu liegen, das Aroma des Lavendels drückt sanft hindurch. Im Mund dominiert das Rauchige. Trinken kann man das Destillat pur auf Eis, Dunkel serviert es mit Tonic-Water. Die Geschmackswelt, die sich einem auf der Zunge eröffnet, lässt sich anhand des Flaschendesigns allerdings nicht erahnen. Das braune Glas erinnert eher an ein Zubehör im Medizinerschränkchen als an einen Trunk voller Genuss.

Neun Bars in der Region bieten «Wald und Rauch» mittlerweile an

Das Herz seines kleinen Unternehmens steht neben der Waschmaschine: eine kupferne Destille. Daneben eine Unterdruckdestille, die sich Dunkel vor kurzem zugelegt hat: «Damit kann man den Vorgang noch schonender durchführen», erklärt er. Im Unterschied zu einem Gin enthält «Wald & Rauch» eine viel grössere Menge an Kräutern. Das ist nötig, um das Getränkt überhaupt mit einem Geschmack zu füllen: «Im Alkohol oder auch im Zucker kommen Geschmäcker viel besser zur Geltung.» Dunkels Getränk enthält keines vom beidem. Genauso wenig wie Konservierungsstoffe. Um das Destillat dennoch haltbar zu machen, arbeitet er mit Kräutern und ätherischen Ölen.

Dunkels Erfindung trifft einen Nerv. In den letzten Jahren entstand eine regelrechte «Sober Curiosity Bewegung»; immer mehr Menschen verzichten bewusst auf Alkohol. Der Markt für entsprechende Getränke boomt und wächst. Viele Wettbewerbe haben um eine alkoholfreie Kategorie ergänzt. Zuletzt gewann «Wald und Rauch» an der «International Wine & Spirit Competition» in London in der Kategorie «Low/No Drinks and Tonic.»

In neun Bars in der Region Basel kann man Dunkels Destillat mittlerweile in Drinkkompositionen probieren – darunter etwa im «Les Trois Rois». Weil Dunkel in seinem Keller nicht genügend produzieren kann, wird ein Teil mittlerweile von der Stadtbrauerei Basel gebrannt. Aktuell ist Dunkels Getränkemanufaktur noch ein leichtes Verlustgeschäft. «Mit zunehmendem Erfolg ändert sich das aber gerade.»

