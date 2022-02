Robi-Spiel-Aktionen Grosser Rat diskutiert am Mittwoch über einen Extrabatzen für Kindertankstellen Die Leistungsvereinbarung zwischen den Robi-Spiel-Aktionen und dem Kanton sieht eine Finanzierung für die Kindertankstellen auf der Claramatte und im Oekolampad nur von Frühling bis Herbst vor. Doch sie sollen auch im Winter finanziert werden ‒ der Entscheid über das zweite Budgetpostulat steht noch aus. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Kindertankstelle Claramatte, Ersatzneubau. Zvg

Die Robi-Spiel-Aktionen haben eine bewegte Zeit hinter sich. Ins Schleudern kam die Organisation vor vier Jahren, als bekannt wurde, dass man zu optimistisch gerechnet hatte, und in der Kasse rund eine halbe Million Franken fehlte. Gleichzeitig überwarfen sich die «Robis» mit ihrer Trägerorganisation der GGG. Kaum waren die gröbsten Baustellen beseitigt, kam es zum Generationenwechsel. Der langjährige Chef der Robi-Spiel-Aktionen Andreas Hanslin ging in Pension.

Sein Nachfolger Peter Kaderli stand beim Neubeginn sogleich vor dem Problem, dass im Rahmen der Coronapandemie wichtige Einnahmequellen wegfielen. Der Verein sollte gesundschrumpfen, indem man sich aufs Kerngeschäft konzentriert: Offene Kinder- und Jugendarbeit, schulergänzende Tagesstrukturen und wenige grosse Projekte wie etwa die Summer Kunsti. Weitere Bereiche wie etwa Ludotheken oder Gastrobetriebe wurden abgestossen. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen.

Und was bisher nie thematisiert wurde: Die Wege von Kaderli und den «Robis» haben sich bereits vor einem Jahr nach nur kurzer Zusammenarbeit wieder getrennt. Aktuell und wohl auch künftig wird die Organisation von einer kollegialen Geschäftsführung bestehend aus sieben Mitarbeitenden interimistisch geführt.

Verein bezahlt Betrieb der Kindertankstellen im Winter selbst

Gleichzeitig versucht der Verein, in seinem Kompetenzgebiet Boden gutzumachen. So sind seit zwei Jahren die Kindertankstellen auf der Claramatte und Oekolampadmatte auch in der kalten Jahreszeit an mehreren Nachmittagen geöffnet. Der Ausbau des Angebotes entspreche einem grossen Bedürfnis, so Vereinspräsident Daniel Jansen.

«Die Gesellschaft wandelt sich. Kinder sind auch in der kalten Jahreszeit viel draussen unterwegs ‒ seit Corona erst recht.»

Das Problem: Die Robi-Spiel-Aktionen haben mit dem Kanton jeweils eine vier Jahre gültige Leistungsvereinbarung. Die aktuelle gilt noch bis und mit 2023. Und in dieser ist der Betrieb der Kindertankstellen nur von Frühling bis Herbst abgemacht und finanziert. «Die vergangenen zwei Jahre konnten wir mit privaten Sponsoren und Gönnern einen reduzierten Betrieb stemmen», sagt Jansen. Und auch diesen Winter sind die Kindertankstellen geöffnet, bisher auf eigene Rechnung des Vereins.

106'000 Franken für dieses und nächstes Jahr

Das soll sich nun ändern. Anfang Jahr hat Grünen-Grossrätin Michelle Lachenmeier zwei entsprechende Budgetpostulate eingereicht, in denen sie für das laufende und das kommende Jahr je 53'000 Franken beantragt, damit die beiden Kindertankstellen auch im Winter geöffnet werden können. «Es ist essenziell, dass Kinder und Jugendliche auch im Winter eine sinnvolle Beschäftigung, einen verlässlichen Aufenthaltsort und eine Anlaufstelle im öffentlichen Raum haben», so Lachenmeier.

Im vergangenen Winter sei das Angebot auf der Claramatte von insgesamt 2700 Kindern genutzt wurden. Daneben würden ganzjährige Angebote auch zur Sicherheit und Sauberkeit der Orte beitragen, was auch von dem für die Plätze zuständigen Community Policing bestätigt werde.

Umdenken bei Regierung hat stattgefunden

Das Budgetpostulat für das laufenden Jahr wurde vom Grossen Rat bereits in der Januar-Sitzung gutgeheissen, muss aber im Frühling nochmals abgesegnet werden. Neben den linken Parteien stimmten auch die GLP und die LDP plus vereinzelte Vertreter der Mitte, FDP und SVP für die Extra-Subventionen. «Das ist eine gute Sache. Die Kinder können so ihre Freizeit gut verbringen», sagt etwa SVP-Grossrat Felix Wehrli.

«Ich werde auch das zweite Budgetpostulat unterstützen.»

Dieses ist für morgen Mittwoch erstmals traktandiert. Ausgehend von der letzten Abstimmung dürften die Chancen gut sein, dass der Kanton auch die Kosten für den kommenden Winter trägt.

Auch bei der Regierung, die das Postulat entgegennehmen will, hat mittlerweile offenbar ein Umdenken stattgefunden. Bei einer Petition für die Oekolampadtankstelle stellte sich das Erziehungsdepartement vor einem Jahr noch auf den Standpunkt, dass das zwar «hehre Ziele» seien, sie gehörten aber alle nicht zum Auftrag der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

