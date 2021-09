Roche schliesst Sanierung der Chemiemülldeponie in Grenzach ab.

Roche Aus der Chemiemülldeponie wird ein Biotop – es ist eine Mammutaufgabe Roche beendet dieses Jahr in Grenzach-Wyhlen die Sanierung der Kesslergrube, renaturiert und weiht ein neues Gebäude ein. Peter Schenk 06.09.2021, 05.00 Uhr

Eine kleine Oase am Rhein: So soll das Kesslergrube-Areal künftig aussehen. Visualisierung: zvg

Es ist eine Mammutaufgabe: Vor sechs Jahren hat Roche in Grenzach-Wyhlen begonnen, eine alte Deponie aufwendig zu sanieren. 239 Millionen Euro kostet das. Aus den ursprünglich 315'000 Tonnen Aushub, mit denen man gerechnet hatte, sind 365'000 Tonnen geworden. Grund war unter anderem, dass man in einigen Bereichen tiefer als geplant ausheben musste. Mitte August waren 82 Prozent des Erdreichs entfernt und abtransportiert – nun ist ein Ende in Sicht.

Im Frühjahr nächsten Jahres soll das dritte und letzte Baufeld vom Chemiemüll befreit sein. Bis es mit sauberem Erdreich wieder aufgefüllt und renaturiert ist, wird es dann Ende 2022. Der Grossteil des kontaminierten Aushubs wird mit Spezialcontainern per Schiff in den Muttenzer Auhafen oder nach Weil am Rhein befördert und dort auf die Bahn umgeladen. Ziel sind Sondermüllverbrennungsanlagen in Deutschland, den Niederlanden oder auch Belgien.

Uferweg mit Aussichtsplattform

Nach Abschluss der Sanierung erfolgt die Renaturierung des Rheinufers. Im Uferbereich und beim Schiffsanleger soll eine ökologisch wertvolle Flachwasserzone geschaffen werden. Um genügend Platz zu schaffen, wird das Rheinufer hier um mehrere Meter landeinwärts verschoben. Einen ersten Entwurf von Roche stellten der Projektleiter sowie der zuständige Landschaftsarchitekt Roland Senger im Juli dem Technischen Ausschuss des Stadtparlaments vor, wie die «Badische Zeitung» ausführlich berichtete.

Der Uferweg, Teil des seit neun Jahren geschlossen Hochrheinwanderwegs, soll bei einer Breite von drei Metern nicht mehr schnurgerade wie früher verlaufen, sondern mäandernd so attraktiv werden, dass die Menschen kein Bedürfnis mehr haben, ans Wasser herunterzugehen. Eine Bohrpfahlwand bleibt für die Schaffung einer Aussichtsplattform mit Sitzplätzen erhalten. Eine Terrasse ist nicht geplant.

Das Ufer wird mit verschiedenen Winkeln bepflanzt. Im Flachwasserbecken, das 2500 Quadratmeter gross ist und verschiedene Tiefen hat, wird vielfältige Flora und Fauna entstehen. Vor dem Ufer werden eine Landzunge und kleine Inseln geschaffen, um es vor Wellenschlag zu schützen. Noch offen sind die genauen Kosten, wie viel Roche bezahlt und was die Gemeinde übernimmt.

Die Verwaltung beurteilte den Entwurf sehr positiv, kritische Stimmen gab es, weil wegen des Schutzes des Biotops kein Zugang zum Rhein möglich ist. Über die endgültige Umsetzung entscheide Roche nicht allein, betont Roche-Mediensprecher Holger Büth: «Die finale Umsetzungsvariante, an der Roche intensiv arbeitet, muss von den zuständigen Behörden genehmigt werden.»

Neubau von Christ und Gantenbein

Der geplante Roche-Neubau «Fritz» in Grenzach zvg

Roche beschäftigt am Standort in Grenzach-Wyhlen 1450 Personen, die vor allem für Marketing und Vertrieb in Deutschland zuständig sind. Seit 2019 hat der Konzern hier 80 Millionen Euro investiert. So wurde eine neue Energiezentrale gebaut. Der Löwenanteil von 60 Millionen Euro entfällt auf ein neues Multifunktionsgebäude der Basler Architekten Christ und Gantenbein, das am 15. September eingeweiht wird.

Es soll das Herzstück des neu gestalteten Campus werden und neues Arbeiten und die Kreativität fördern. Es entstehen 100 Büroarbeitsplätze und 300 weitere Arbeitsmöglichkeiten auf flexiblen Arbeitsflächen. Das Gebäude umfasst 10'000 Quadratmeter und ist 23 Meter hoch bestehend aus dem Erdgeschoss und vier Obergeschossen. Ein Auditorium bietet bis 550 Plätze. Der Bau erhält als Reminiszenz an den Firmengründer Fritz Hoffmann den Namen Fritz.