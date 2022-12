Bei Einsprachen gegen Roche-Turm ist ein Verein federführend

Roche-Turm 3 Rund 100 Einsprachen werden gegen den geplanten dritten Roche-Turm erwartet – federführend ist der Quartierverein Die Bagger sollen erst 2025 anrollen und dennoch sorgt der geplante Roche-Turm unter den Anwohnenden bereits für eine Kontroverse. Bemängelt wird insbesondere der Schattenwurf. Tanja Opiasa-Bangerter 12.12.2022, 19.20 Uhr

Erst eine Vision und bereits in Kritik: der geplante dritte Roche-Turm. BVD

Rund fünfzehn Meter höher soll er werden, der geplante dritte Roche-Turm. Noch befindet sich der Bau, mit dem die Roche in die Höhe bauen will, in der Planungsphase und wird baulich voraussichtlich 2025 angegangen. Nun regt sich bereits erster Widerstand, wie Telebasel berichtet.