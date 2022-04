Rück- und Ausblick Hoffnung auf Normalität nach der Pandemie: Der Basler Tourismus erwacht langsam Nach zwei Jahren Pandemie ist die Hoffnung auf einen normalen Tourismussommer in Basel gross. Den Anfang macht der «Basel City Tour»-Bus, der ab Mai wieder regelmässig in der Stadt unterwegs ist. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Ab dem 4. Mai fahren die Hop-On-Hop-Off-Busse von Basel City Tour wieder durch die Stadt. Kenneth Nars

Fast zwei Jahre rollten sie nicht mehr über Basels Strassen, die rot-grünen Hop-On-Hop-Off-Touristenbusse von «Basel City Tour». Nachdem der erste Lockdown die Busse von Betreiber Michael Trummer zum Stillstehen zwang, kehrten diese – mit einem kurzen, wenig erfolgreichen Intermezzo im Sommer 2020 – nicht mehr aus ihren Depots zurück.

Für Trummer, der mit seiner Dachfirma Busmiete.ch schweizweit touristische Charterbusse betreibt, eine schwierige Zeit: «Zu sehen, wie der Tourismus am Boden lag und in der ganzen Busbranche Tausende Fahrzeuge einfach rumstanden, tat enorm weh.» Für seine Firma mit Sitz in Münchenstein hätte die Zwangspause gar beinahe das Aus bedeutet:

«Wir konnten ein Desaster nur dank Härtefallgeldern abwenden.»

Inzwischen sieht Trummer aber Licht am Ende des Tunnels. So bemerkt er etwa deutlich anziehende Buchungszahlen für seine schweizweiten Carangebote. «Auch in Basel spüren wir verstärkte Anfragen, weil insbesondere die Flusskreuzfahrten wieder in die Stadt kommen», sagt Trummer.

Er schiebt nach: «Die Tourismuslust ist gerade wie ein Dampfkochtopf, der zwei Jahre zu war. Nun wollen die Leute unbedingt reisen. Auch wir in der Tourismusbranche wollen endlich wieder arbeiten und lancieren entsprechend Angebote.» Dies sei dann auch der entscheidende Punkt gewesen, um ein Datum für die Rückkehr der Basler Citybusse zu definieren – am 4. Mai werden diese zurückkehren.

Darf gar auf Rekordsommer gehofft werden?

Und diese Rückkehr erfolgt mit jeder Menge Optimismus: «Schweizweit rechnen wir allgemein sogar mit einem Rekordsommer. Für das Basel-City-Tour-Angebot erwarten wir hingegen eine Auslastung von 70 bis 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, womit wir gut leben könnten», sagt Trummer.

Auch bei Basel Tourismus blickt man dem Sommer mit Optimismus entgegen, wie Interimsdirektor Christoph Bosshardt verrät. Von einem möglichen Rekordsommer will er aber nichts wissen: «Auch wir spüren steigende Buchungszahlen und denken, dass in einzelnen Segmenten, wie etwa dem Freizeittourismus aus Europa, gute Resultate möglich sind.

Blickt man jedoch auf das Gesamtpaket, das für den Basler Tourismus und insbesondere die Hotellerie entscheidend ist, werden wir uns jedoch noch sehr weit weg vom Rekordjahr 2019 bewegen.»

Pandemie auch als Chance

Bosshardt spricht hier insbesondere den Messe- und Geschäftstourismus an, bei denen abzuwarten sei, inwiefern die virtuellen Trends auch nach Ende der Pandemie präsent bleiben würden. Eine vollständige Normalisierung des Tourismus, gerade auch aus den Fernmärkten, erwarte man ohnehin erst 2024 oder 2025.

Doch die Pandemie biete dem Tourismusstandort Basel auch Chancen: «Wir können uns gut vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die die grossen Metropolen erst einmal meiden. Das kann Basel als überschaubarer und sicherer Destination, die jedoch das kulturelle Angebot einer Grossstadt bietet, künftig in die Karten spielen.»

Fürs Erste fokussiert sich Basel Tourismus aber auf die Gegenwart und damit den ersten Sommer unter annähernd normalen Pandemiebedingungen: «Die meisten Restriktionen sind gefallen, was dem Tourismus guttun wird. Wir freuen uns auf ein Jahr mit neuen Events, wie etwa der Architekturwoche, die erstmals stattfinden wird, und auf die Rückkehr von Klassikern wie der Art oder dem Tattoo.»

Ukraine-Krieg als Damoklesschwert

Und doch brauen sich am Himmel über dem Basler Tourismus, kaum da sich das Covid-Gewitter allmählich verzieht, neue Wolken zusammen: «Der Ukraine-Krieg hängt natürlich wie ein Damoklesschwert über uns», sagt Bosshardt. Dennoch sei vorerst, anders als erwartet, kein Buchungsrückgang zu verzeichnen:

«Die Befürchtung war da, dass bei Touristen aus Asien oder Nordamerika ganz Europa gemieden wird wegen des Kriegs.»

Die Buchungsanfragen der Rheinkreuzfahrten, die insbesondere Gäste aus Nordamerika anlocken, deuteten jedoch aktuell auf keinen Rückgang hin.

Allgemein dürfte sich der Krieg laut Bosshardt nur marginal direkt auf die Besucherzahlen auswirken: «Russland oder die Ukraine waren für Basel kein enorm wichtiger Markt. Was uns jedoch Sorgen bereitet, sind die Rahmenbedingungen für den Gesamttourismus, die durch Faktoren wie Konjunktureinbrüche, Teuerung oder dem starken Franken beeinflusst werden könnten.»

Ähnlich sieht es auch Busunternehmer Trummer. So spüre sein Unternehmen etwa die Erhöhung der Spritpreise stark. Dennoch verzichtet er auf eine Preiserhöhung im Basel-City-Tour-Angebot – die rot-grünen Busse kutschieren ihre Passagiere also ab Anfang Mai wie vor der Pandemie für 24 Franken durch Basels Strassen.

