Ukrainekrise: GGG Benevol zieht Bilanz zu Gastfamilienprojekt

Rückblick 1000 ukrainische Geflüchtete in über 420 Gastfamilien untergebracht: Die GGG Benevol zieht Bilanz Im Frühling 2022 zog die GGG Benevol im Auftrag des Kantons Basel-Stadt ein Gastfamilienprojekt für Schutzsuchende aus der Ukraine auf. Am Dankesanlass für Gastgebende wurden die Resultate einer Umfrage unter den Beteiligten präsentiert. Mona Martin 30.09.2022

Plötzlich mehr Personen im Haushalt: Viele Menschen in Basel nahmen Schutzsuchende aus der Ukraine bei sich auf.

Es musste schnell gehen im Frühling, als sich die Schweiz und damit auch Basel mit einer grossen Anzahl von Menschen konfrontiert sah, die vor dem Krieg in der Ukraine Schutz suchten. Die GGG Benevol spannte mit dem Departement für Wirtschaft Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt zusammen und rief das Projekt «Unterkunft Ukraine» ins Leben. In diesem Rahmen wurden seither rund 1000 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer an über 420 Gastfamilien und sonstige Unterkünfte vermittelt.

Nun folgt die Evaluation. Die gemeinnützige Organisation habe im Sommer mit 370 Gastgebenden und 380 Geflüchteten eine qualitative Onlinebefragung durchgeführt, teilt sie am Freitag mit. Die Resultate wurden an einem Dankesanlasses für Gastfamilien am vergangenen Mittwoch präsentiert.

Grosse Dankbarkeit aber auch Herausforderungen

Gemäss Ursula Baum, Geschäftsleiterin der GGG Benevol, wäre die überwiegende Mehrheit der Gastfamilien bereit, in einer ähnlichen Situation wieder Geflüchtete bei sich aufzunehmen. Darüber zeigte sie sich erfreut. Als herausfordernd empfanden sowohl Aufgenommene wie auch Gastgebende Sprachbarrieren sowie unterschiedliche Erwartungshaltungen in Bezug auf das Zusammenleben. Dies sei aus der Umfrage deutlich hervorgegangen.

In den Antworten der Geflüchteten spiegle sich generell aber grosse Dankbarkeit gegenüber den Gastgebenden und sie sähen Vorteile gegenüber einer Unterbringung in einer Mietwohnung oder einer Unterkunft in kantonalen Strukturen. Dies vor allem bezüglich sprachlicher und sozialer Integration. Ausserdem sei die Unterstützung durch die Gastfamilien im Alltag sehr geschätzt worden.