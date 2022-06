Rückblick Das forderten die Baslerinnen an den letzten Frauenstreiks: Was davon hat sich erfüllt? Gleichstellung, Lohngleichheit, Mindestlohn, Anerkennung. Die Forderungskataloge der vergangenen Frauenstreiks von 2019, 2020 und 2021 in Basel sind lang. Zeit für einen Blick darauf, was sich wirklich geändert hat. Laura Ferrari und Silvana Schreier Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

1991, 2019, 2020, 2021 und jetzt 2022: Der Frauenstreiktag wird nun zum fünften Mal gefeiert. Georgios Kefalas / Keystone

«Wenn Frau will, steht alles still.» Heute Dienstag ist es wieder so weit. Basel – und zahlreiche andere Schweizer Städte – werden in violette Farbe getaucht. Denn es ist Frauenstreiktag. Zum fünften Mal gehen Frauen und Unterstützende mit wehenden Fahnen, bunten Transparenten und markigen Sprüchen auf Karton auf die Strasse.

1991 war das Jahr des ersten Frauenstreiks in der Schweiz. Hunderttausende beteiligten sich an den Protestaktionen. 2019 konnte der historische Anlass wiederholt werden. In den vergangenen beiden Jahren 2020 und 2021 demonstrierten die Frauen zwar am 14. Juni, an die Bedeutung des Frauenstreiks von 2019 kamen die Tage aber nicht heran. Wohl auch aufgrund der anhaltenden Coronapandemie.

Damit ist heute, am 14. Juni 2022, der Zeitpunkt erreicht, einen Blick auf die Forderungen der vergangenen drei Jahre zurückzuwerfen. Welche wurden erfüllt? Welche Veränderungen konnten angestossen werden?

Trotz der anhaltenden Coronapandemie gingen am 14. Juni 2021 mehrere tausend Menschen am Frauenstreiktag auf die Strasse. Georgios Kefalas / Keystone

Und was fordern die Baslerinnen am heutigen Frauenstreik 2022? Ein Manifest wie in den vergangenen Jahren gibt es nicht, Forderungen hingegen einige. Für den Feministischen Streik Basel, das Organisationskomitee der Demo, stehen Visionen für eine queer-feministische Zukunft im Zentrum.

Gemeint sind Themen wie das Nein zum AHV-Abbau und die Petition «Kitas sind Service Public», die eine kostenlose Kinderbetreuung vorsieht. Der Vorstoss wurde im März 2021 dem Grossen Rat überwiesen, eine Stellungnahme wird im September 2022 erwartet, so Rhea Mollet vom Komitee des Feministischen Streiks Basel.

Daneben stellt sich das Komitee hinter die schweizweiten Forderungen: weniger Lohnarbeit in Form einer 30-Stunden-Woche, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mehr Geld für Betreuungsarbeit sowie ein konsensbasiertes Sexualstrafrecht.

Die diesjährige Demonstration am Frauenstreiktag beginnt um 18 Uhr auf dem Theaterplatz. Sie ist von der Polizei bewilligt. Zuvor versammeln sich Frauen ab 13 Uhr etwa im St.-Johanns-Park. Es gibt Tanzperformances in der Innenstadt und zwischen

15 und 17 Uhr ist ein Theater-Workshop auf dem Kasernenareal geplant.

In Liestal findet der erste «Care-Rundgang» statt. Der Spaziergang zeigt die Geschichte der Sorge-Arbeit im Baselbiet und beginnt um 18 Uhr an der Rheinstrasse 43. Organisiert wird er von der «Gruppe 14. Juni».

