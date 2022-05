Rückblick «It’s Only Rock and Roll»: Vor 40 Jahren spielten die Rolling Stones im Basler Joggeli Mit ihrem Konzert im Sommer 1982 läuteten die Rolling Stones eine goldene Ära in Basel mit hochkarätigen Rock-Open-Air-Events ein, die allerdings mit dem Abbruch des alten Joggeli zu Ende ging. Rückblick auf einen unvergesslichen Tag. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Duck Face Mick Jagger im Einsatz KEYSTONE

44 Jahre alt durfte das alte St. Jakob-Stadion werden, bevor es Ende der Neunziger Jahre in Schutt und Asche gelegt wurde und dem St. Jakob-Park weichen musste. Millionen von Zuschauern waren in all den Jahrzehnten zuvor in den Betonbau gepilgert, um Unvergessliches zu erleben, und wenn eine exklusive Auswahl mit jenen drei Ereignissen erstellt werden müsste, die noch ein bisschen unvergesslicher waren, so gehören diese dazu: der Cup-Halbfinal 1967 zwischen dem FC Basel und Lugano (2:1), als an einem Abend unter der Woche 51’000 Fans ins Stadion strömen – das «Weisch no?»-Erlebnis der Benthaus-Generation.

Dann das Endspiel im Cup der Cupsieger zwischen dem FC Barcelona und Fortuna Düsseldorf (4:3 n. Verl.) im Jahre 1979, als die Brüglinger Ebene zur Festbude wird und 58’500 Zuschauer Einlass finden. Und schliesslich das erste Rockkonzert in einem Schweizer Fussballstadion: 1982 rollen die Rolling Stones an und bringen das «Joggeli» im wahrsten Sinne des Wortes zum Dampfen.

War als Vorband vorgesehen: Roli Frei, damals mit der Lazy Poker Blues Band Alex Colle

Es ist ein Konzert, das man gesehen haben muss, ein Jahrhundertereignis, das Basler Stadtgeschichte schreibt – weshalb der eine oder andere später gerne behauptet, dabei gewesen zu sein, auch wenn das altersmässig keinen Sinn macht. Einer, der an jenem schwülen Sommertag wirklich im Stadion sass, ist der Basler Musiker Roli Frei.

Der 69-Jährige erinnert sich noch genau, wie fasziniert er damals von den rollenden Steinen war: «Ich bin zwar eher Beatles-Fan, aber diese Dynamik, diese Bühnenpräsenz, dieser Biss, diese Kraft der Stones, die fand ich dann doch unglaublich.» Ganz unbeschwert geniessen konnte er es oben auf der Tribüne trotzdem nicht. «Ich wäre lieber selber auf der Bühne gestanden», sagt er heute.

Eigentlich war genau das vorgesehen. Mit der Lazy Poker Blues Band hätte er im Vorprogramm spielen sollen, so war es bereits mit der veranstaltenden Agentur Good News abgemacht. «In einer Zeitung wurden wir sogar schon als Vorgruppe angekündigt.» Doch dann kam aus heiterem Himmel die Absage. Der damalige Good-News-Chef André Béchir erinnert sich ebenfalls an die Episode: «Wir hatten Bedenken, dass der Zeitplan mit einer weiteren Vorgruppe zu eng werden könnte.» Der Zürcher ging deshalb auf Nummer sicher und kegelte die Basler Band kurzerhand raus.

Die 54'000 Tickets waren innert drei Tagen weg

Mit dem Konzert war Béchir bereits genug Wagnis eingegangen. Schon lange hatte er damals die Fühler nach den britischen Superstars der Rockszene ausgestreckt. Noch bevor er von deren Management den definitiven Zuschlag bekam, musste er in Basel mit der Stadt und den Stadionbetreibern verhandeln, was aber einfacher vonstatten ging als ursprünglich erwartet. Zwar gab es anfänglich Bedenken, weil es 1967 beim ersten Schweizer Stones-Auftritt in Zürich zu schweren Ausschreitungen gekommen war. Doch die Basler liessen sich angesichts der Einnahmen, die ihnen winkten, schnell davon überzeugen, dass sich ein Entgegenkommen lohnt.

Die Stadiongenossenschaft St. Jakob freute sich unverhohlen auf die neue Ertragsquelle: «Von irgendwo muss das Geld schliesslich herkommen.» Der FC Basel als wichtigster Mieter konnte damals immer weniger beisteuern. Er durfte in einzelnen Spielen gerade noch 3000 Zuschauer begrüssen – viel zu wenig für einen rentablen Betrieb des Stadions. Auch Regierungsrat Kurt Jenny, in Basel für die Finanzen zuständig, erklärte in der bz, dass ihm die unverhofften Einnahmen durch die Billettsteuer von 10 Prozent angesichts der leeren Staatskasse «eine besondere Freude» bereiten würden.

In der Zwischenzeit hatten Journalisten Wind von der geplanten Sache bekommen, es gab erste Meldungen und noch mehr Gerüchte. Doch noch immer fehlte die Zusage, selbst als die Europatournee der Rolling Stones offiziell verkündet wurde. Zwei Daten kamen in Frage, und so schickte Good News die Pakete mit den beiden Ticketvarianten an die üblichen Vorverkaufsstellen – mit der klaren Anweisung, diese erst nach telefonischer Freigabe zu öffnen.

Am 14. Mai, um 21.15 Uhr, traf schliesslich bei Good News das erlösende Telex aus England ein: «Concert in Basle o. k. The Rolling Stones-Management.» Am nächsten Tag startete bereits der Vorverkauf – in Basel damals in der Securitas-Filiale in der Steinentorstrasse. Die Eintrittskarte kostete 40 Franken. Drei Tage später waren alle 54’000 Tickets weg.

Gewitter verwandelt Joggeli-Rasen in Schlammbad

Konzertveranstalter André Bechir, Zvg

André Béchir war der Coup gelungen. «Die Nachricht, die populäre Rockgruppe komme nach Basel, löste allgemein Erregung aus», heisst es im Basler Stadtbuch von 1982. Wochenlang war das nahende Konzert in Basel Stadtgespräch, nur einzelnen Journalisten schien der Kult um die Band nicht ganz geheuer. «Dass heute sowohl die jungen Fans als auch die damals jungen Jünger der Rock-Musik ausflippen», hiess es etwa in der bz, «hat wohl in erster Linie mit dem zu erwartenden Massenspektakel zu tun und erst in zweiter Linie mit der musikalisch-künstlerischen Qualität der Band.» Der Chefredaktor der Basler Zeitung wiederum fragte: «Was nur treibt 40-Jährige, die sitzen gelernt haben, an, es noch einmal während Stunden im Gedränge zu versuchen?»

Am 15. Juli 1982 hat das lange Warten ein Ende – alles ist bereit für das grosse Spektakel. Bei den Vorbereitungen musste eigens der Boden beim Seiteneingang für die 26 Sattelschlepper abgesenkt werden. Und um den Rasen zu schützen, knüpften die Helferinnen und Helfer Militärblachen zusammen. Eine halbe Stunde nach Mittag öffnen die Stadiontore – früher als geplant; dies, weil so viele Besucherinnen und Besucher frühzeitig angereist sind.

Denn die Vorfreude ist riesig. Aus den riesigen Lautsprechertürmen wird «ein sonorer Sound eingespielt», der gemäss «BaZ» «die Nerven vibrieren und die Füsse wippen lässt». Auch Andy Ibach wippt mit. Der heutige Betreiber des «House of Rock», wie sich die Bar und Galerie «L’Unique» im Gerbergässlein nennt, ist damals 18 Jahre alt und hat zuvor noch nie «so etwas Gigantisches» gesehen. «Allein schon die Wucht der Lautsprecherboxen war überwältigend», zeigt er sich noch 40 Jahre später beeindruckt.

Das Joggeli platzte beim Konzert der Rolling Stones 1982 aus allen Nähten KEYSTONE

Um 15 Uhr sind die Tribünen sowie der Innenraum des St. Jakob-Stadions schon gut gefüllt, als ein Gewitter darüber zieht. Um sich vor dem heftigen Regen zu schützen, zerschneiden die Fans unten auf dem Rasen die Seile der Blachen und ziehen diese über den Kopf.

Als der nasse Spuk vorbei ist, werfen die Fans die Abdeckung wieder auf das nasse Grün, das sich schon bald in ein matschiges Braun verwandelt – sehr zum Ärger des FCB, der nachher wochenlang auf einem Acker spielen muss. «Es roch wie in einem Silo», sagt André Béchir zu jener Episode. (Das Interview mit André Bechir gibt es hier.) Und Roli Frei, der oben auf der Tribüne sass, erinnert sich, «wie vom Innenraum Dampfschwaden hochstiegen». Die Arena ist am Dampfen, bevor überhaupt der erste Ton gespielt ist.

Euro-Airport meldet unbekannte Flugobjekte

Vor dem Stadion schnellen die Schwarzmarktpreise für die Tickets kurzzeitig auf die Höhe von 200 Franken, bevor sie – auch wegen des Gewitters? – in den Keller rasseln und für ein Ticket gerade mal noch fünf Franken (!) bezahlt werden müssen. Um vier verkürzt die J. Geils Band die Zeit mit stampfigem, unkompliziertem Rock. Das Publikum zeigt sich freundlich, klatscht, vor den beiden Zugaben äussert sich Sänger Peter Wolf politisch: «Als Amerikaner wollen wir uns bei der Welt entschuldigen, dass wir ihr einen Ronald Reagan geben.»

Zwischen fünf und 200 Franken kostete ein Ticket auf dem Schwarzmarkt. KEYSTONE

Danach wird nochmals umgebaut, bis schliesslich abends um sechs Uhr die lange Warterei ein Ende hat. Die Rolling Stones legen mit «Under my thumb» los – und haben fortan tatsächlich alles unter Kontrolle. Oder zumindest fast alles. Denn links und rechts von der Tribüne lassen die Veranstalter Tausende von farbigen Ballons in die Höhe steigen, was laut Béchir zu einem Anruf des Euro-Airports bei der Basler Polizei führt: «Wir haben hier eine grosse Anzahl unbekannter Flugobjekte. Wisst ihr vielleicht, was es damit auf sich hat?»

Die Stones haben das Publikum von Anfang an im Sack. «Hi Switzerland», schreit Mick Jagger ins Mikrofon und zeigt damit «entgegen anderslautenden Gerüchten», wie ein Journalist in seinem Konzertbericht süffisant festhält, «dass er weiss, in welchem Land er und seine Bandkollegen gerade spielen».

Jaggers Laufpensum ist schon damals immens, weshalb die NZZ später findet, dass das, was der Frontmann der Stones im Joggeli in seiner blau-roten Joggerhose darbiete, «manchmal mehr an Sport als an eine Bühnenshow erinnert», um schliesslich das Fazit zu ziehen, dass «die fünf Pop-Heroen nichts von ihrer stets sorgsam gepflegten musikalischen Garstigkeit eingebüsst haben».

Zweieinhalb Stunden spielen die fünf Rolling Stones auf. Alle grossen Hits sind zu hören. Auch «Let’s spend the night together». Das Publikum ist hörbar begeistert. Die Lokführer ebenfalls. Jeder Zug, der oben auf dem Bahndamm oberhalb dem Joggeli durchfährt, meldet sich mit einem freudigen Pfeifen – weshalb Mick Jagger vor seinem nächsten Auftritt in Basel acht Jahre später André Béchir fragt, ob die Lokomotiven immer noch so wild mitten ins Konzert pfeifen würden.

Stones kehren noch drei Mal ins Joggeli zurück

Zum Ende der Show spielen die Stones ihre Hymne «Satisfaction». Im Gegensatz zu dem, was im Song zu hören ist, sind nachher alle befriedigt. Roli Frei denkt sich auf dem Nachhauseweg: «Zum Glück habe ich diese Band nochmals gesehen.» Der Journalist René Matti schreibt in seinem Konzertbericht: «Die rollenden Steine sind zwar nicht mehr so jung wie auch schon, aber sie tun zumindest so, als wären sie es noch.» Für den Teenager Andy Ibach sind die Rocker aus UK damals bereits «alte Säcke» – die es aber heute, 40 Jahre später, «mit ihrer Energie immer noch schaffen, die Generationen miteinander zu verbinden».

Die «Glimmer Twins» Mick Jagger und Gitarrist Keith Richards KEYSTONE

Nach der erfolgreichen Rockkonzert-Premiere in einem Schweizer Fussballstadion ist schnell klar, dass diese Events in Basel eine Fortsetzung finden müssen. Was dann auch der Fall ist, jedenfalls bis zum Abriss des alten Joggeli.

Die namhaftesten Musiker geben sich die Klinke in die Hand – von Bob Dylan über Tina Turner bis hin zu Michael Jackson oder Simon & Garfunkel und Supertramp ist in den folgenden Jahren alles in Basel, das Rang und Namen hat. Und an drei weiteren Abend eben auch die Rolling Stones, «die das Pulverfass zum Brodeln bringen», wie es Andy Ibach ausdrückt.

Er wird sich die Rolling Stones am 17. Juni nochmals ansehen, «vermutlich ein letztes Mal». Für 290 statt 40 Franken; das günstigste Ticket kostet 170 Franken. Und in Bern statt Basel, das zu jenem Erbe aus dem St. Jakob-Stadion augenscheinlich zu wenig Sorge getragen hat. Denn die Musik spielt heute anderswo.

