Zehn Jahre Zwischennutzung am Basler Hafenareal

Rückblick Von der Kieswüste zum Sehnsuchtsort: Zehn Jahre Zwischennutzung auf dem Basler Hafenareal Im Juli 2012 übernahm der Verein I-Land die Zwischennutzung auf dem ehemaligen Esso-Areal am Hafen. Was folgte, ist eine Erfolgsgeschichte, aber auch Konflikte und Tiefpunkte. Zara Zatti Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Das Hafenareal bringt Ungewöhnliches zu Tage: Im umgebauten Leuchtturmschiff wurde ein Kulturzentrum eingerichtet. Thomas Lamprecht

Am Anfang war eine Kiesbrache, eine riesige, leere Fläche am Grossbasler Rheinufer. Dass auf dem ehemaligen Areal der Esso einmal jemand seine Freizeit verbringen will, das dachte im Jahr 2012 kaum jemand in Basel. Heute kann man auf dem Hafenareal fast alles: gärtnern, skaten, brunchen, ein Bier trinken oder Fondue essen. Innerhalb von zehn Jahren entwickelte sich am Rhein ein Sehnsuchtsort, eine Utopie, ein Ort für lange und laute Nächte, ein Kulturplatz – aber auch ein Ort der Konflikte und aufeinanderprallenden Lebenswelten.

Heute Samstag feiert I-Land sein zehnjähriges Bestehen. I-Land ist der Trägerverein aller Zwischennutzungen auf dem Ex-Esso-Areal und der Promenade am Hafen. Zusammen mit Shift Mode, der die Projekte auf dem früheren Migrol-Areal organisiert, bespielt der Verein die beliebte Brache. Es war ein steiniger Weg, dass das Hafenareal heute so aussieht, erinnert sich David Hermann, Leiter der Geschäftsstelle von I-Land: «Am Anfang gab es ja überhaupt keine Infrastruktur, also kein Strom, keine Toiletten und kein Abfallkonzept. Zusammen mit der Stadt haben wir das über die letzten zehn Jahre aufgebaut.»

Der schönste Sonnenuntergang der Stadt

Heute ist der Hafen ein beliebter und von den verschiedensten Menschen gesuchter Ort. «Für viele ist er aber auch zur Existenz geworden, viele Menschen haben hier ihren Arbeitsort», sagt Herrmann. Und fügt an: «Ausserdem gibt es hier den schönsten Sonnenuntergang der Stadt.» Wenn die Sonne hinter der französischen Industrie versinkt, wenn die Musik spielt und die Gläser klirren, dann kommt tatsächlich das Gefühl von Frieden und Freiheit auf. Doch das Areal kämpfte und kämpft immer wieder mit Konflikten und Widerstand, während Corona machten sogar Schlagzeilen über Massenschlägereien die Runde.

Geht die Sonne hinter dem Rhein unter, kehrt Frieden ein. Verein Wie wär’s mal mit / wiewaersmalmit.ch

Ein wiederkehrendes Problem ist der Lärm. Anwohner beklagten sich über zu laute Musik und den Trubel. Und diesen Sommer machte den Veranstaltern auch der Bund einen Strich durch die Rechnung. Das Bundesamt für Umwelt intervenierte bei der Basler Bewilligungsbehörde: Nun können nur noch halb so viele Party wie sonst auf dem Hafenareal stattfinden. Ein Problem: «Viele Projekte sind auf diese Veranstaltungen angewiesen, weil sie ihnen das Einkommen sichern», sagt Herrmann.

Ein Tiefpunkt in der Geschichte des Hafenareals brachte der letzte Sommer: Eine wilde Partynacht endetet mit einer Massenschlägerei und vier Verletzten. Für Hermann gibt es zwei Erklärungen, wie es dazu kommen konnte. Einerseits herrschte in Deutschland und Frankreich zu dieser Zeit ein striktes Ausgehverbot: Die Menschen hörten, dass man im Hafenareal in Basel noch feiern konnte, und es eskalierte.

Von Pioniergeist zu Mainstream

Und dann gibt es noch eine andere Ebene, die auch mitschwingt, wenn man mit Betreibenden spricht, die von Anfang an dabei waren. Hermann sagt es so: «In den letzten Jahren hat sich das Publikum am Hafen geändert.» Zur Veränderung kam es mit zunehmender Bekanntheit, sogar Easyjet warb mit dem Areal.

«Wir müssen heute feststellen, dass bei manchen der Respekt und die Sensibilität für die Besonderheit dieses Ortes fehlen.»

Die Veränderung spürt auch Simone Fuchs, Betreiberin der Freiluftlounge Landestelle. Nach der Bar Marina war es das zweite Projekt, das 2013 in den Hafen zog. «Zu Beginn fühlten wir uns wie ein Bergrestaurant, als die Einzigen weit und breit. Es herrschte ein starker Pioniergeist.» Dieser Geist herrsche heute nicht mehr:

«Für mich ist das Projekt weniger interessant geworden, weil es nicht mehr so speziell ist wie zu Beginn. Es wurde austauschbarer.»

Die Landestelle auf dem Hafenareal bietet frische Luft und Blick auf den Rhein. Andreas Zimmermann

Was vor zehn Jahren noch eine Besonderheit in Basel war, ist für die Jungen heute zur Normalität geworden: «Sie wachsen mit diesem Ort auf», sagt Fuchs. Dabei handelt es sich noch immer um eine Zwischennutzung, was auf Dauer mit dem bunten Hafen geschehen wird, ist unklar. Bis im Herbst 2023 ist die Nutzung durch I-Land bewilligt, mit Aussicht auf ein weiteres Jahr. «Mehr wissen wir nicht», sagt David Herrmann. «Wir sind mit Immobilien Basel-Stadt im Austausch. Es geht jetzt vor allem darum, möglichst viel vom Geist des Hafenareals in eine künftige Nutzung mitnehmen zu können.»

