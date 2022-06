Rund um die Art «Kunstvoll gekapert»: Die schwimmende Streetart-Galerie auf dem Rhein Seit gut einer Woche ist das Schiff MS Evolutie in ungewohnt farbigem Kleid unterwegs. Verantwortlich dafür ist der Verein für Urbane Kunst Basel. Lea Meister 18.06.2022, 15.54 Uhr

Unter dem Motto «ein buntes Miteinander» haben 23 Künstlerinnen und Künstler dem Schiff MS Evolutie, welches für kulturelle Veranstaltungen gebucht werden kann, buntes Leben eingehaucht. Organisiert wurde der Event vom Verein für Urbane Kunst Basel, der auch das grösste Wandbild der Schweiz an der Wand des Bell-Gebäudes organisiert und auf die Beine gestellt hat.

Die Austellung im Schiffsbug. Lea Meister

Während das Schiff von aussen einer schwimmenden Leinwand gleicht, kann man im Schiffsbug eine Ausstellung der beteiligten Kunstschaffenden besichtigen und ihre Werke erwerben. Zu bestaunen gibt es Leinwände, Skulpturen, Skateboarddecks, Stickers - alles also, was das Herz Streetartbegeisterter begehrt. Die Organisation sei nicht ganz einfach gewesen, wie Vereinsmitglieder berichten.

Nach sieben Monaten konnte das Projekt endlich starten

So habe man wegen der Art Basel eine spezielle Bewilligung einholen müssen. Ausserdem sei lange nicht sicher gewesen, welche Künstler effektiv anreisen können und welche nicht. Zwei Monate vor dem Event sei aber klar geworden, dass alles nach Plan verlaufe. Sieben Monate haben die Vorbereitungen insgesamt in Anspruch genommen.

Auch Werke des Baslers Dest Jones sind ausgestellt. Lea Meister

Von Freitag bis und mit Sonntag legt das Schiff an drei verschiedenen Liegestellen auf dem Rhein an, wo Interessierte jeweils die Ausstellung besuchen und sich mit den anwesenden Streetartists unterhalten können. Am Freitag stand das Schiff am St. Alban-Rheinweg, am Samstag bei der Solitude-Promenade und am Sonntag beim Kultursteiger Klybeck. Auch Live-Painting-Events finden statt, so malt jeden Tag ein Künstler oder eine Künstlerin live auf dem Schiff.

Musik, Kunst und eine angenehme Brise

Während sich Baslerinnen und Basler auf der Suche nach etwas Abkühlung mit ihren Wickelfischen den Rhein hinab treiben lassen, geht auf der MS Evolutie eine angenehme Brise, die einen die Hitze kurz vergessen lässt.

Die schwimmende Galerie vor den Basler Roche-Türmen. zvg

Neben Streetart- und Graffitigrössen aus Basel wie Bustart oder Dest Jones, sind mit The London Police aus England und Carl Kenz aus Deutschland auch Künstler aus ganz Europa angereist. Die verschiedenen Arbeiten verschwimmen an der Aussenseite des Schiffs zu einem stimmigen Ganzen und machen Schwimmende und Gäste des «Rhytaxis» auf sich aufmerksam.

Die Arbeiten lassen sich noch bis am Sonntagabend um 18 Uhr bestaunen, bevor das Schiff wieder an seinen Stammplatz am Hafen hinter dem Nordstern-Schiff zurückfährt. Die Arbeiten bleiben bestehen. Zumindest so lange, bis der Verein für Urbane Kunst Basel sich ein neues Kleid für die MS Evolutie überlegt hat und der Anker wieder gelichtet wird.

