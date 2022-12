Lucerne Marching Band tritt am Basel Tattoo 2023 auf

«Rund um die Welt» Basel Tattoo 2023: Für Luzerner Hobbymusiker wird der Event zum Höhepunkt Der Grossevent lädt diverse internationale Gäste, aber auch nationale. So tritt die 50-köpfige Lucerne Marching Band am Tattoo 2023 auf. Die zivile Milizformation nimmt dafür zwei Wochen Ferien. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 01.12.2022, 16.28 Uhr

Erik Julliard, Produzent Basel Tattoo (L) und Roger Hasler, musikalischer Leiter Lucerne Marching Band an der Medienkonferenz für das Basel Tattoo 2023. Nicole Nars-Zimmer

Trompeter Roger Hasler und Tambour Tobias Vogt liefern umrahmt von Schwert- und Fahnenträgern eine kleine Kostprobe ihres Schaffens. Am Basel Tattoo 2023, für das am Donnerstag der Ticketverkauf startete, werden sie mit der Lucerne Marching Band ihren bisher grössten Auftritt haben. Bisher war die zivile Band im In- und Ausland nur für kürzere Auftritte unterwegs.

48 Mitglieder der Band müssen Ferien beziehen

«Elf Shows hintereinander hatten wir noch nie. Das wird für uns eine grosse Herausforderung», meinte Roger Hasler an der Medienkonferenz zur Vorstellung des Basel-Tattoo-Programms im Parterre One gleich neben der Kaserne. Das Tattoo findet vom 14. bis zum 22. Juli statt.

Während Roger Hasler als Berufsoffizier bereits Berufsmusiker ist und Tobias Vogt auf dem Weg dahin, müssen die anderen 48 Mitglieder der Lucerne Marching Band für das Basel Tattoo zwei Wochen Ferien nehmen. Das Ziel und zugleich die Schwierigkeit werde sein, das Niveau über alle elf Shows hochzuhalten, glaubt Roger Hasler. Mit dem Basel Tattoo öffnen sich für die Innerschweizer Formation möglicherweise neue Türen.

Roger Hasler und Tobias Vogt sind sich bewusst, dass das Planen der Auftritte für die zivile Milizformation auch immer eine Gratwanderung ist.

«2024 müssen wir dann etwas zurückschrauben, damit unsere Mitglieder auch für anderes Ferien nehmen können.»

Historische Verbindung zwischen Schottland und Kanada

Neben der Lucerne Marching Band werden das Rekrutenspiel der Schweizer Militärmusik und die Basel-Tattoo-Garde und der Chor für einheimische Klänge und Auftritte sorgen. Das Basel Tattoo 2023 wird aber wie gewohnt international daherkommen.

Das Motto lautet «Rund um die Welt». Im Zentrum steht die Verbindung zwischen Schottland und Kanada. Schottische Auswanderer brachten die Marschmusik nach Kanada. Diese spiele dort noch immer eine grosse Rolle, betont Tattoo-Gründer und Produzent Erik Julliard.

«Kanadische Power», wie es Julliard versprach, bringen die Canadiana Celtic Highland Dancers und die stark kanadisch geprägten Massed Pipes and Drums nach Basel. Schottisch wird es mit der Band of the Royal Regiment of Scotland. Für die von Erik Julliard gewünschte Exotik sorgen Azteken und Mariachis aus Mexiko.

«Rund um die Welt» bedeutet beim Basel Tattoo 2023, dass mit der New Zealand Army Band sogar eine Formation aus dem weit entfernten Neuseeland auftreten wird. Diese ist gemäss Erik Julliard extrem gefragt und hat neben hochstehender Blasmusik auch den traditionellen Tanz Haka im Repertoire.

Erfolgreiches Tattoo 2022

Zum Ende der Medienkonferenz blickte Erik Julliard auf Nachfrage von Moderator René Häfliger auf das vergangene Basel Tattoo zurück, das nach zweijähriger Pause ohne Einschränkungen, aber mit viel kurzfristigem Stress stattfinden konnte.

«Es begann bei allen mit angezogener Handbremse. Nach der Premiere löste sich diese und alles begann zu laufen.»

Der Ticketverkauf lief besser als budgetiert und jede Show wurde mit Standing Ovations goutiert, erinnerte sich Julliard spürbar zufrieden. Für das kommende Basel Tattoo seien die Bremsen von Anfang an gelöst, versprach René Häfliger gewohnt wortgewandt und euphorisch.

Im kommenden Jahr wird das Basel Tattoo auch die Millionengrenze an Einzahlungen für die Basel-Tattoo-Charity überschreiten. Diese unterstützt in verschiedenen Aspekten die musikalische Ausbildung. Die karitative Organisation hat das Basel Tattoo zusammen mit dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) ins Leben gerufen.

Das Basel Tattoo 2023 findet vom 14. bis zum 22. Juli statt. Tickets gibt es auf baseltattoo.ch, im Basel Tattoo Shop oder bei Ticketcorner.

